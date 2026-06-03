ETV Bharat / state

गहलोत बोले- सत्ता के मद में चूर मंत्री, पानी की मांग की तो ग्रामीणों पर दर्ज कराई FIR

पूर्व सीएम ने कहा कि जोगाराम पटेल जोधपुर जिले में एकमात्र कैबिनेट मंत्री हैं. जनता उनसे उम्मीद नहीं करेगी तो फिर कहां जाएगी.

Ashok Gehlot, Former Chief Minister
अशोक गहलोत, पूर्व मुख्यमंत्री (ETV Bharat File Photo)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : June 3, 2026 at 8:01 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

जयपुर: पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भाजपा सरकार पर बड़ा हमला बोला और मंत्रियों पर गंभीर आरोप लगाए. गहलोत ने कहा- मंत्री सत्ता के मद में चूर हैं. इसीलिए पानी की मांग कर रहे ग्रामीणों को पानी दिलाने के बजाय उन पर FIR दर्ज करवा दी.

पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट में लिखा कि जोधपुर के धुंधाड़ा गांव में ग्रामीणों ने कैबिनेट मंत्री एवं इसी गांव के निवासी जोगाराम पटेल के सामने पानी की किल्लत की समस्या रखी और पानी दिलाने की मांग की थी. मंत्री पानी तो नहीं दिला सके, लेकिन पेयजल विभाग ने ग्रामीणों पर राजकार्य में बाधा डालने की FIR दर्ज करवा दी. पूर्व सीएम ने कहा कि जोधपुर जिले से पटेल इस सरकार में इकलौते कैबिनेट मंत्री हैं. ऐसे में जोधपुर के लोग उनसे उम्मीद नहीं करेंगे तो किससे करेंगे? क्या वे जनता की इस मूलभूत आवश्यकता को भी पूरा नहीं कर सकते?

पढ़ें: इंस्टाग्राम पर पानी की मांग उठाने वाले युवक पर हमले के तीन आरोपी गिरफ्तार

पहले भी काटे कनेक्शन: पूर्व मुख्यमंत्री गहलोत ने लिखा कि यह दिखाता है कि सत्ता के मद में सरकार के मंत्रियों एवं प्रशासन की मति भ्रष्ट हो चुकी है. इससे पूर्व में भी मंत्री जोराराम कुमावत से पेयजल की मांग की गई थी, तब गांववालों के बिजली और पानी के कनेक्शन काट दिए गए थे. ऐसा लगता है कि भाजपा सरकार अब संवेदनहीनता और अभिमान की पराकाष्ठा पर पहुंच गई है. इस कारण वो ऐसा तानाशाही रवैया अपना रही है जो अत्यंत निंदनीय है.

पढ़ें: RLP का हल्ला बोल : कार्यकर्ता बोले- बेनीवाल की सुरक्षा हटाने से कुछ नहीं होगा, मुकदमा दर्ज करना सरकार की कायरता

TAGGED:

GEHLOT JIBE AT THE BJP GOVERNMENT
FORMER CHIEF MINISTER ASHOK GEHLOT
FIR FILED FOR ASKING FOR WATER
SERIOUS ALLEGATIONS ON MINISTERS
GEHLOT TAKES AIM AT JOGARAM PATEL

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.