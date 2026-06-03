गहलोत बोले- सत्ता के मद में चूर मंत्री, पानी की मांग की तो ग्रामीणों पर दर्ज कराई FIR
पूर्व सीएम ने कहा कि जोगाराम पटेल जोधपुर जिले में एकमात्र कैबिनेट मंत्री हैं. जनता उनसे उम्मीद नहीं करेगी तो फिर कहां जाएगी.
Published : June 3, 2026 at 8:01 PM IST
जयपुर: पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भाजपा सरकार पर बड़ा हमला बोला और मंत्रियों पर गंभीर आरोप लगाए. गहलोत ने कहा- मंत्री सत्ता के मद में चूर हैं. इसीलिए पानी की मांग कर रहे ग्रामीणों को पानी दिलाने के बजाय उन पर FIR दर्ज करवा दी.
पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट में लिखा कि जोधपुर के धुंधाड़ा गांव में ग्रामीणों ने कैबिनेट मंत्री एवं इसी गांव के निवासी जोगाराम पटेल के सामने पानी की किल्लत की समस्या रखी और पानी दिलाने की मांग की थी. मंत्री पानी तो नहीं दिला सके, लेकिन पेयजल विभाग ने ग्रामीणों पर राजकार्य में बाधा डालने की FIR दर्ज करवा दी. पूर्व सीएम ने कहा कि जोधपुर जिले से पटेल इस सरकार में इकलौते कैबिनेट मंत्री हैं. ऐसे में जोधपुर के लोग उनसे उम्मीद नहीं करेंगे तो किससे करेंगे? क्या वे जनता की इस मूलभूत आवश्यकता को भी पूरा नहीं कर सकते?
पानी मांगोगे तो जेल जाओगे! राजस्थान में भाजपा सरकार का नया 'डबल इंजन' सर्कस।— Ashok Gehlot (@ashokgehlot51) June 3, 2026
जोधपुर के धुंधाड़ा गांव में ग्रामीणों ने कैबिनेट मंत्री एवं इसी गांव के निवासी श्री जोगाराम पटेल के सामने पानी की किल्लत की समस्या रखी और पानी दिलाने की मांग की थी। मंत्रीजी पानी तो नहीं दिला सके, उल्टा…
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पहले भी काटे कनेक्शन: पूर्व मुख्यमंत्री गहलोत ने लिखा कि यह दिखाता है कि सत्ता के मद में सरकार के मंत्रियों एवं प्रशासन की मति भ्रष्ट हो चुकी है. इससे पूर्व में भी मंत्री जोराराम कुमावत से पेयजल की मांग की गई थी, तब गांववालों के बिजली और पानी के कनेक्शन काट दिए गए थे. ऐसा लगता है कि भाजपा सरकार अब संवेदनहीनता और अभिमान की पराकाष्ठा पर पहुंच गई है. इस कारण वो ऐसा तानाशाही रवैया अपना रही है जो अत्यंत निंदनीय है.
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