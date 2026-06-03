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गहलोत बोले- सत्ता के मद में चूर मंत्री, पानी की मांग की तो ग्रामीणों पर दर्ज कराई FIR

जयपुर: पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भाजपा सरकार पर बड़ा हमला बोला और मंत्रियों पर गंभीर आरोप लगाए. गहलोत ने कहा- मंत्री सत्ता के मद में चूर हैं. इसीलिए पानी की मांग कर रहे ग्रामीणों को पानी दिलाने के बजाय उन पर FIR दर्ज करवा दी.

पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट में लिखा कि जोधपुर के धुंधाड़ा गांव में ग्रामीणों ने कैबिनेट मंत्री एवं इसी गांव के निवासी जोगाराम पटेल के सामने पानी की किल्लत की समस्या रखी और पानी दिलाने की मांग की थी. मंत्री पानी तो नहीं दिला सके, लेकिन पेयजल विभाग ने ग्रामीणों पर राजकार्य में बाधा डालने की FIR दर्ज करवा दी. पूर्व सीएम ने कहा कि जोधपुर जिले से पटेल इस सरकार में इकलौते कैबिनेट मंत्री हैं. ऐसे में जोधपुर के लोग उनसे उम्मीद नहीं करेंगे तो किससे करेंगे? क्या वे जनता की इस मूलभूत आवश्यकता को भी पूरा नहीं कर सकते?