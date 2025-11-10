ETV Bharat / state

सेंट्रल पार्क और भारत जोड़ो सेतु का नाम बदलने पर भड़के गहलोत, बोले- राष्ट्र निर्माण में संघ-भाजपा की कोई भूमिका नहीं

जयपुर: सेंट्रल पार्क और भारत जोड़ो सेतु पुलिया के नाम बदले जाने के प्रस्ताव के पारित होने के बाद भाजपा और कांग्रेस नेताओं के बीच तीखी बहस छिड़ गई है. पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस मामले में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) और भाजपा पर जोरदार हमला बोला है. उन्होंने अपने सोशल मीडिया हैंडल 'एक्स' पर कहा कि RSS और भाजपा का राष्ट्र निर्माण में कोई योगदान नहीं रहा है.

पूर्व मुख्यमंत्री गहलोत ने कहा कि सेंट्रल पार्क का नाम भैरों सिंह शेखावत और भारत जोड़ो सेतु का नाम सरदार वल्लभभाई पटेल के नाम पर करना, भाजपा के 'अपराधबोध' को दर्शाता है. गहलोत ने आगे कहा, कि शेखावत के मुख्यमंत्री काल में सेंट्रल पार्क की भूमि ज्वैलर्स को आवंटित की जा रही थी. बाद में इसे गोल्फ क्लब और पोलो क्लब के लिए आवंटित करने का प्रयास किया गया, जिसका हम लोगों ने विरोध किया. कांग्रेस सरकार बनने के बाद यहां न्यूयॉर्क के सेंट्रल पार्क की तर्ज पर जयपुरवासियों के लिए सेंट्रल पार्क बनाया गया, जिसमें गोल्फ व पोलो क्लब भी शामिल हैं. इसे जयपुर के लोगों ने सेंट्रल पार्क के रूप में ही स्वीकार किया और अब यह राष्ट्रीय स्तर पर लोकप्रिय है.

कांग्रेस सरकार ने बनाया शेखावत का स्मारक: पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा, 'शेखावतजी के निधन के दिन ही हमारी कांग्रेस सरकार ने विद्याधर नगर स्टेडियम में तुरंत उनके दाह संस्कार के लिए जमीन आवंटित की और वहीं उनका स्मारक बनवाया. पूरे प्रदेशवासियों में तब भी यह चर्चा थी और आज भी है कि अगर भाजपा सरकार होती, तो शायद विद्याधर नगर में उनके अंतिम संस्कार की अनुमति भी नहीं देती और न ही स्मारक बनने देती. इसी अपराधबोध के चलते अब सेंट्रल पार्क का नाम बदला जा रहा है, जिससे अनावश्यक रूप से शेखावत जी का नाम विवादों में घसीटा जाएगा.'