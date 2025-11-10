ETV Bharat / state

सेंट्रल पार्क और भारत जोड़ो सेतु का नाम बदलने पर भड़के गहलोत, बोले- राष्ट्र निर्माण में संघ-भाजपा की कोई भूमिका नहीं

सेंट्रलपार्क और भारत जोड़ो सेतु के नाम बदलने पर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि भाजपा को इसके लिए नए प्रोजेक्ट बनाने चाहिए थे.

Former CM Ashok Gehlot
पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत (Courtesy @ashokgehlot51)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : November 10, 2025 at 5:20 PM IST

3 Min Read
जयपुर: सेंट्रल पार्क और भारत जोड़ो सेतु पुलिया के नाम बदले जाने के प्रस्ताव के पारित होने के बाद भाजपा और कांग्रेस नेताओं के बीच तीखी बहस छिड़ गई है. पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस मामले में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) और भाजपा पर जोरदार हमला बोला है. उन्होंने अपने सोशल मीडिया हैंडल 'एक्स' पर कहा कि RSS और भाजपा का राष्ट्र निर्माण में कोई योगदान नहीं रहा है.

पूर्व मुख्यमंत्री गहलोत ने कहा कि सेंट्रल पार्क का नाम भैरों सिंह शेखावत और भारत जोड़ो सेतु का नाम सरदार वल्लभभाई पटेल के नाम पर करना, भाजपा के 'अपराधबोध' को दर्शाता है. गहलोत ने आगे कहा, कि शेखावत के मुख्यमंत्री काल में सेंट्रल पार्क की भूमि ज्वैलर्स को आवंटित की जा रही थी. बाद में इसे गोल्फ क्लब और पोलो क्लब के लिए आवंटित करने का प्रयास किया गया, जिसका हम लोगों ने विरोध किया. कांग्रेस सरकार बनने के बाद यहां न्यूयॉर्क के सेंट्रल पार्क की तर्ज पर जयपुरवासियों के लिए सेंट्रल पार्क बनाया गया, जिसमें गोल्फ व पोलो क्लब भी शामिल हैं. इसे जयपुर के लोगों ने सेंट्रल पार्क के रूप में ही स्वीकार किया और अब यह राष्ट्रीय स्तर पर लोकप्रिय है.

कांग्रेस सरकार ने बनाया शेखावत का स्मारक: पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा, 'शेखावतजी के निधन के दिन ही हमारी कांग्रेस सरकार ने विद्याधर नगर स्टेडियम में तुरंत उनके दाह संस्कार के लिए जमीन आवंटित की और वहीं उनका स्मारक बनवाया. पूरे प्रदेशवासियों में तब भी यह चर्चा थी और आज भी है कि अगर भाजपा सरकार होती, तो शायद विद्याधर नगर में उनके अंतिम संस्कार की अनुमति भी नहीं देती और न ही स्मारक बनने देती. इसी अपराधबोध के चलते अब सेंट्रल पार्क का नाम बदला जा रहा है, जिससे अनावश्यक रूप से शेखावत जी का नाम विवादों में घसीटा जाएगा.'

कांग्रेस के प्रोजेक्ट्स के नाम बदल रही भाजपा: गहलोत ने कहा कि भाजपा सरकार ने गुजरात के सरदार पटेल स्टेडियम का नाम बदलकर नरेंद्र मोदी स्टेडियम कर दिया था. यहां राजस्थान में कांग्रेस सरकार द्वारा बनाए गए सेतु का नाम 'भारत जोड़ो सेतु' रखा गया था. उसे भी सिर्फ इसलिए सरदार पटेल का नाम दिया जा रहा है क्योंकि गुजरात में स्टेडियम का नाम बदलने पर उनकी आलोचना हुई थी. हमारी कांग्रेस सरकार ने सरदार पटेल के नाम पर जोधपुर में पुलिस यूनिवर्सिटी बनाई थी.

नया निर्माण कर उसका नाम रखते: उन्होंने तंज कसा कि यदि इनकी नीयत सच में सरदार पटेल और शेखावत का सम्मान करने की होती, तो उनके नाम पर कोई नया बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट या पार्क बनाकर उसका नामकरण करना चाहिए था. भाजपा सरकार स्वयं कुछ नया निर्माण नहीं कर सकती, इसलिए वह कांग्रेस के प्रोजेक्ट्स के नाम बदल रही है. हाल ही में जयपुर नगर निगम ग्रेटर ने सेंट्रल पार्क का नाम पूर्व उपराष्ट्रपति भैरो सिंह शेखावत और भारत जोड़ो सेतु पुलिया का नाम सरदार वल्लभभाई पटेल के नाम पर करने का प्रस्ताव पारित किया था.

