सेंट्रल पार्क और भारत जोड़ो सेतु का नाम बदलने पर भड़के गहलोत, बोले- राष्ट्र निर्माण में संघ-भाजपा की कोई भूमिका नहीं
सेंट्रलपार्क और भारत जोड़ो सेतु के नाम बदलने पर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि भाजपा को इसके लिए नए प्रोजेक्ट बनाने चाहिए थे.
Published : November 10, 2025 at 5:20 PM IST
जयपुर: सेंट्रल पार्क और भारत जोड़ो सेतु पुलिया के नाम बदले जाने के प्रस्ताव के पारित होने के बाद भाजपा और कांग्रेस नेताओं के बीच तीखी बहस छिड़ गई है. पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस मामले में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) और भाजपा पर जोरदार हमला बोला है. उन्होंने अपने सोशल मीडिया हैंडल 'एक्स' पर कहा कि RSS और भाजपा का राष्ट्र निर्माण में कोई योगदान नहीं रहा है.
पूर्व मुख्यमंत्री गहलोत ने कहा कि सेंट्रल पार्क का नाम भैरों सिंह शेखावत और भारत जोड़ो सेतु का नाम सरदार वल्लभभाई पटेल के नाम पर करना, भाजपा के 'अपराधबोध' को दर्शाता है. गहलोत ने आगे कहा, कि शेखावत के मुख्यमंत्री काल में सेंट्रल पार्क की भूमि ज्वैलर्स को आवंटित की जा रही थी. बाद में इसे गोल्फ क्लब और पोलो क्लब के लिए आवंटित करने का प्रयास किया गया, जिसका हम लोगों ने विरोध किया. कांग्रेस सरकार बनने के बाद यहां न्यूयॉर्क के सेंट्रल पार्क की तर्ज पर जयपुरवासियों के लिए सेंट्रल पार्क बनाया गया, जिसमें गोल्फ व पोलो क्लब भी शामिल हैं. इसे जयपुर के लोगों ने सेंट्रल पार्क के रूप में ही स्वीकार किया और अब यह राष्ट्रीय स्तर पर लोकप्रिय है.
पढ़ें: कार्यकाल खत्म होने से पहले बीजेपी बोर्ड का बड़ा दांव, ईसी के प्रस्तावों से साधे समाज और चुनावी समीकरण!
कांग्रेस सरकार ने बनाया शेखावत का स्मारक: पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा, 'शेखावतजी के निधन के दिन ही हमारी कांग्रेस सरकार ने विद्याधर नगर स्टेडियम में तुरंत उनके दाह संस्कार के लिए जमीन आवंटित की और वहीं उनका स्मारक बनवाया. पूरे प्रदेशवासियों में तब भी यह चर्चा थी और आज भी है कि अगर भाजपा सरकार होती, तो शायद विद्याधर नगर में उनके अंतिम संस्कार की अनुमति भी नहीं देती और न ही स्मारक बनने देती. इसी अपराधबोध के चलते अब सेंट्रल पार्क का नाम बदला जा रहा है, जिससे अनावश्यक रूप से शेखावत जी का नाम विवादों में घसीटा जाएगा.'
जयपुर के सेंट्रल पार्क का नामकरण स्व. श्री भैरोंसिंह शेखावत एवं भारत जोड़ो सेतु का नाम सरदार पटेल के नाम पर करना भाजपा के अपराधबोध को दिखाता है।— Ashok Gehlot (@ashokgehlot51) November 10, 2025
श्री शेखावत के मुख्यमंत्रीकाल में सेंट्रल पार्क की भूमि को ज्वैलर्स के लिए आवंटित किया जा रहा था। बाद में इसे गोल्फ क्लब और पोलो क्लब…
कांग्रेस के प्रोजेक्ट्स के नाम बदल रही भाजपा: गहलोत ने कहा कि भाजपा सरकार ने गुजरात के सरदार पटेल स्टेडियम का नाम बदलकर नरेंद्र मोदी स्टेडियम कर दिया था. यहां राजस्थान में कांग्रेस सरकार द्वारा बनाए गए सेतु का नाम 'भारत जोड़ो सेतु' रखा गया था. उसे भी सिर्फ इसलिए सरदार पटेल का नाम दिया जा रहा है क्योंकि गुजरात में स्टेडियम का नाम बदलने पर उनकी आलोचना हुई थी. हमारी कांग्रेस सरकार ने सरदार पटेल के नाम पर जोधपुर में पुलिस यूनिवर्सिटी बनाई थी.
यह भी पढ़ें:अशोक गहलोत बोले- राष्ट्रगीत वंदे मातरम कांग्रेस की परंपरा, इस विरासत को हड़पना चाहती है भाजपा'
नया निर्माण कर उसका नाम रखते: उन्होंने तंज कसा कि यदि इनकी नीयत सच में सरदार पटेल और शेखावत का सम्मान करने की होती, तो उनके नाम पर कोई नया बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट या पार्क बनाकर उसका नामकरण करना चाहिए था. भाजपा सरकार स्वयं कुछ नया निर्माण नहीं कर सकती, इसलिए वह कांग्रेस के प्रोजेक्ट्स के नाम बदल रही है. हाल ही में जयपुर नगर निगम ग्रेटर ने सेंट्रल पार्क का नाम पूर्व उपराष्ट्रपति भैरो सिंह शेखावत और भारत जोड़ो सेतु पुलिया का नाम सरदार वल्लभभाई पटेल के नाम पर करने का प्रस्ताव पारित किया था.