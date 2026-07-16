ETV Bharat / state

गहलोत बोले- मराठी अध्ययन स्वागत योग्य, लेकिन पहले सभी यूनिवर्सिटी में बने राजस्थानी भाषा विभाग

गहलोत बोले- केंद्र सरकार राजस्थानी भाषा को अविलंब 8वीं अनुसूची में शामिल कर संवैधानिक मान्यता दे.

RAJASTHANI LANGUAGE DEPARTMENT, UNIVERSITIES ACROSS RAJASTHAN
पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत. (Ashok Gahlot x handle)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : July 16, 2026 at 8:00 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

जयपुरः राज्यपाल हरिभाऊ बागडे की ओर से सभी विश्वविद्यालयों में मराठी भाषा के अध्ययन केंद्र खोले जाने को अनिवार्य किए जाने का आदेश चर्चा का विषय बना हुआ है. वहीं, अब इस मामले को लेकर राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की प्रतिक्रिया सामने आई है. पूर्व मुख्यमंत्री गहलोत ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए इसका स्वागत करते हुए पहले सभी विश्वविद्यालयों में राजस्थानी भाषा के अध्ययन केंद्र स्थापित किए जाने की मांग भी की है.

गहलोत ने लिखा कि राजस्थान में अन्य भारतीय भाषाओं का सम्मान और उनका अध्ययन स्वागत योग्य है. हमारे विश्वविद्यालयों में मराठी के साथ-साथ तमिल, तेलुगु, कन्नड़ जैसी समृद्ध भाषाओं के केंद्र खुलेंगे तो इससे भाषाई विविधता मजबूत होगी और 'राष्ट्रीय एकता' की भावना को बल मिलेगा.

पढ़ेंः खुशखबर: सुप्रीम कोर्ट का सरकार को निर्देश-सभी शैक्षणिक संस्थानों में राजस्थानी भाषा में पढ़ाने की नीति बनाएं, गहलोत ने किया स्वागत

राजस्थानी भाषा विभाग बनेः यह चिंता का विषय है कि आज प्रदेश के मात्र 4 विश्वविद्यालयों में राजस्थानी भाषा का अलग विभाग है. 'मैं राज्य सरकार और राजभवन से आग्रह करता हूं कि बाहरी भाषाओं से पहले प्रदेश के सभी विश्वविद्यालयों में 'राजस्थानी' भाषा के विभाग और अध्ययन केंद्र स्थापित कर इसे मजबूत किया जाए'.

राजस्थानी भाषा को संवैधानिक दर्जा दे मोदी सरकारः पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा हमारी कांग्रेस सरकार ने 25 अगस्त 2003 को विधानसभा से प्रस्ताव पारित कर मारवाड़ी, मेवाड़ी, ढूंढाड़ी, हाड़ौती, मेवाती, बृज, वागड़ी, मालवी और शेखावाटी जैसी समृद्ध बोलियों सहित 'राजस्थानी भाषा' को संवैधानिक दर्जा दिलाने की मुहिम शुरू की थी. केंद्र सरकार राजस्थानी भाषा को अविलंब 8वीं अनुसूची में शामिल कर संवैधानिक मान्यता दे. मायड़ भाषा का सम्मान और इसका संरक्षण हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए.

TAGGED:

RAJASTHANI LANGUAGE DEPARTMENT
UNIVERSITIES ACROSS RAJASTHAN
राजस्थानी भाषा विभाग की मांग
FORMER CM ASHOK GEHLOT

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.