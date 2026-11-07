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नकली खाद-बीज आरोप मामला : अशोक गहलोत बोले- यह किसी मुख्यमंत्री की भाषा नहीं हो सकती, माफी मांगनी होगी

जोधपुर : पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत शनिवार को जोधपुर प्रवास पर रहे. जोधपुर एयरपोर्ट पहुंचने पर गहलोत ने मीडिया से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के आरोपों पर उन्हें आड़े हाथ लिया. गहलोत ने कहा कि यह किसी मुख्यमंत्री की भाषा नहीं हो सकती. उनके इस तरह के आरोपों से मुझे पीड़ा पहुंची है.

खाद बीज में मिलावट के आरोप पर गहलोत ने कहा कि वह खुद उस वक्त 5 साल के थे तो उन्हें कैसे पता कि उस वक्त क्या होता था. उन्होंने कहां जांच की जिससे पता चला कि मिलावट हुई है. परिवार के लोगों पर भी आरोप लगा रहे हैं. गहलोत ने बताया कि इस संबंध में उन्होंने पूर्व में भजनलाल शर्मा को समझाया भी था कि परिवार को हमेशा दूर रखना, लेकिन उन्हें यह बात समझ नहीं आई. अब इसका अंजाम यह है कि अब उनके परिवार के लोगों पर भी लगातार आरोप लग रहे हैं.

इनको नुकसान उठाना पड़ेगा : 'लोकतंत्र बचाओ अराजकता हटाओ' रैली के सवाल पर पूर्व मुख्यमंत्री गहलोत ने कहा कि इतिहास में पहली बार हुआ है कि सत्ता पक्ष विरोध जता रही है, जबकि आज तक विरोध और रैली तो विपक्ष करता आया है. उन्होंने कहा कि जब मुख्यमंत्री विरोध रैली कर रहे थे तब व्यापारियों को परेशानी हुई. आम जनता को परेशानी हुई, लेकिन भाजपा सरकार को इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ रहा. मुख्यमंत्री बोल रहे हैं कि मैं तिलमिला गया, जबकि वो तिलमिला गए थे हमारे आरोपों से, इसलिए ऐसे आरोप लगाए. मुख्यमंत्री के इस बयान से उनकी पार्टी को हर जगह पर डैमेज हुआ है. उनको माफी मांगनी चाहिए मेरे से नहीं तो जनता से माफी मांगनी चाहिए, नहीं तो इनको नुकसान उठाना पड़ेगा.

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जोधपुर पहुंचने पर अशोक गहलोत ने सभी शहरवासियों को दीपावली की शुभकामनाएं दी. जोधपुर एयरपोर्ट पहुंचने पर बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने अशोक गहलोत का स्वागत किया. वहीं, पूर्व शहर विधायक मनीषा पंवार, पूर्व महापौर कुंती परिहार सहित अन्य नेताओं ने अशोक गहलोत की अगुवाई की. गहलोत के स्वागत के लिए कांग्रेस नेता इकबाल खान, संगीता बेनीवाल, योगेश गहलोत, जिला अध्यक्ष ओंकार वर्मा, पूर्व अध्यक्ष नरेश जोशी सहित अन्य मौजूद थे. एयरपोर्ट पर बड़ी संख्या में यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता भी पहुंचे.