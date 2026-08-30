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गहलोत ने कार्यकर्ताओं को दिया एकजुटता का संदेश, कहा- कांग्रेस के बोर्ड बनेंगे तो भाजपा की अक्ल आएगी ठिकाने

उदयपुर: राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कार्यकर्ताओं को एकजुटता का मंत्र देते हुए प्रदेश की भाजपा सरकार पर जमकर हमला बोला. रविवार को उदयपुर में पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए गहलोत ने कहा कि वर्तमान में प्रदेश की जनता भाजपा से बेहद परेशान और आक्रोशित है. जनता कांग्रेस के समय की जनहित की योजनाओं को याद कर रही है, जिसके कारण पूरे राजस्थान में कांग्रेस के पक्ष में शानदार माहौल बना हुआ है.

उन्होंने कहा कि आगामी निकाय चुनाव लोकतंत्र और जनता के अधिकारों की रक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं, इसीलिए कार्यकर्ता एकजुटता के साथ मैदान में उतरें और भाजपा को सबक सिखाएं. झगड़ा करवाने के लिए बीजेपी तैयार बैठी है. निकाय चुनावों में दावेदारी पर बात करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि टिकट केवल उसी कार्यकर्ता को मिलेगा, जो धरातल पर मजबूत होगा और जिसके जीतने की संभावना सर्वाधिक होगी.

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गहलोत ने कहा कि यही मौका है भाजपा को सबक सिखाने का. अधिकांश जगह नगरपालिका, नगर परिषद, नगर निगमों में कांग्रेस के बोर्ड बनें तब जाकर भाजपा की अक्ल ठिकाने आएगी. केंद्र की तानाशाही के कारण आज लोकतंत्र, संविधान भारी दबाव में है. इस तानाशाही का मुकाबला कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी पूरी निडरता से कर रहे हैं. ऐसे समय में हमारा कर्तव्य है कि हम स्थानीय स्तर पर कांग्रेस को भारी बहुमत से विजयी बनाकर सत्ता में बैठे लोगों की आंखें खोलें और राष्ट्रीय स्तर पर चल रही लोकतंत्र को बचाने की इस लड़ाई को मजबूती प्रदान करें.