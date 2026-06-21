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Panchna Dam Dispute : पांचना बांध को लेकर तनाव चिंताजनक, मुख्यमंत्री की चुप्पी हैरान करने वाली- गहलोत

पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा, सरकार को तुरंत दोनों पक्षों के पंच पटेलों को बुलाकर मामले का समाधान करना चाहिए.

पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत
पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत (फाइल फोटो)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : June 21, 2026 at 11:18 AM IST

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जयपुर : करौली जिले के पांचना बांध के पानी को लेकर करौली जिले में पिछले कई दिनों से हालात तनावपूर्ण है. पूर्वी राजस्थान की दो बड़ी जातियों के हजारों लोग धरना देकर पांचना बांध के पानी की मांग कर रहे हैं. दोनों ही जातियों से जुड़े नेता भी बयान बाजी कर रहे हैं. हालांकि प्रशासन भी इस मामले में कई बार दोनों पक्षों के नेताओं और पंच पटेलों से वार्ता कर चुका है लेकिन अभी तक इसका कोई नतीजा नहीं निकला है. वहीं इस मामले को लेकर अब राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस पर चिंता जाहिर करते हुए सरकार से जल्द से जल्द इस मामले का समाधान निकालने की मांग की है. पूर्व मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की चुप्पी पर भी सवाल खड़े करते हुए इसे हैरान करने वाला बताया है.

गहलोत ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि पांचना बांध को खोलने को लेकर कई दिनों से पूर्वी राजस्थान में बना हुआ तनाव चिंताजनक है. यह और भी चिंताजनक है कि राजस्थान सरकार इस मामले को लेकर बिल्कुल भी गंभीर नहीं है और दोनों पक्षों को बुलाकर बातचीत तक नहीं कर रही, जिससे वहां की जनता में अंदर-ही-अंदर आक्रोश पनप रहा है. इसके कारण इन दोनों पक्षों के बीच अविश्वास भी बढ़ता जा रहा है. गहलोत ने कहा कि सरकार को दोनों पक्षों के पंच-पटेलों को अविलंब बुलाकर बातचीत करनी चाहिए और इस मुद्दे का एक शांतिपूर्ण एवं न्यायसंगत हल निकालने का गंभीर प्रयास करना चाहिए.

इसे भी पढ़ें: पांचना बांध विवाद सुलझाने की कवायद तेज, दोनों पक्षों से वार्ता, सरकार को भेजेंगे रिपोर्ट

मुख्यमंत्री मौन कैसे हैं : गहलोत ने कहा कि मुख्यमंत्री स्वयं पूर्वी राजस्थान से होने के बावजूद इस मुद्दे पर मौन कैसे हैं, यह समझ से परे है. उन्हें जल्द-से-जल्द इस मामले पर सक्रिय रुख अपनाना होगा. बता दें कि इस मामले में उप नेता प्रतिपक्ष रामकेश मीणा ने भी सरकार पर सवाल खड़े करते हुए कहा था कि सरकार समाधान निकालने की बजाय दोनों वर्गों को आपस में लड़ाना चाहती है जिससे प्रदेश का माहौल खराब हो. वहीं पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने भी कहा था कि सरकार को हाईकोर्ट के फैसले की पालना करनी चाहिए.

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