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Panchna Dam Dispute : पांचना बांध को लेकर तनाव चिंताजनक, मुख्यमंत्री की चुप्पी हैरान करने वाली- गहलोत

जयपुर : करौली जिले के पांचना बांध के पानी को लेकर करौली जिले में पिछले कई दिनों से हालात तनावपूर्ण है. पूर्वी राजस्थान की दो बड़ी जातियों के हजारों लोग धरना देकर पांचना बांध के पानी की मांग कर रहे हैं. दोनों ही जातियों से जुड़े नेता भी बयान बाजी कर रहे हैं. हालांकि प्रशासन भी इस मामले में कई बार दोनों पक्षों के नेताओं और पंच पटेलों से वार्ता कर चुका है लेकिन अभी तक इसका कोई नतीजा नहीं निकला है. वहीं इस मामले को लेकर अब राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस पर चिंता जाहिर करते हुए सरकार से जल्द से जल्द इस मामले का समाधान निकालने की मांग की है. पूर्व मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की चुप्पी पर भी सवाल खड़े करते हुए इसे हैरान करने वाला बताया है.

गहलोत ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि पांचना बांध को खोलने को लेकर कई दिनों से पूर्वी राजस्थान में बना हुआ तनाव चिंताजनक है. यह और भी चिंताजनक है कि राजस्थान सरकार इस मामले को लेकर बिल्कुल भी गंभीर नहीं है और दोनों पक्षों को बुलाकर बातचीत तक नहीं कर रही, जिससे वहां की जनता में अंदर-ही-अंदर आक्रोश पनप रहा है. इसके कारण इन दोनों पक्षों के बीच अविश्वास भी बढ़ता जा रहा है. गहलोत ने कहा कि सरकार को दोनों पक्षों के पंच-पटेलों को अविलंब बुलाकर बातचीत करनी चाहिए और इस मुद्दे का एक शांतिपूर्ण एवं न्यायसंगत हल निकालने का गंभीर प्रयास करना चाहिए.