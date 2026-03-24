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गहलोत एवं जूली ने सरकार को घेरा, पूछा-10 हजार नौकरियों का वादा कब पूरा होगा ?

पूर्व मुख्यमंत्री गहलोत और नेता प्रतिपक्ष जूली ने कहा कि सरकार ने 10 हजार भर्ती के बड़े विज्ञापन छपवाए लेकिन धरातल पर कुछ नहीं हुआ.

Ashok Gehlot and Tikaram Jully
अशोक गहलोत एवं टीकाराम जूली (ETV Bharat Jaipur (File Photo))
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : March 24, 2026 at 2:20 PM IST

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जयपुर: राज्य की भाजपा सरकार ने पिछले साल 10 हजार नौकरियों की घोषणा का कैलेंडर फिर बदल दिया. इसके चलते अब इन भर्तियों में देरी संभव है. ऐसे में पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने भजनलाल सरकार पर हमला बोला. दोनों नेताओं ने कहा कि सरकार को बताना चाहिए कि 10 हजार भर्ती की घोषणा का वादा कब पूरा होगा?

पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट में लिखा कि भाजपा सरकार ने युवाओं को भ्रमित करने के लिए बड़े-बड़े दावे कर शिक्षा विभाग में 10 हजार भर्तियों की घोषणा की, लेकिन आज हकीकत यह है कि न भर्ती निकली, न परीक्षा हुई. यह सिर्फ प्रशासनिक लापरवाही नहीं, बल्कि लाखों युवाओं के भविष्य के साथ सीधा खिलवाड़ है. बार-बार कैलेंडर बदलना और वादे अधूरे छोड़ना, युवाओं के विश्वास को तोड़ रहा है. गहलोत ने कहा कि कांग्रेस सरकार के समय हमने पारदर्शी और समयबद्ध भर्तियां कर युवाओं को अवसर दिए, लेकिन आज प्रदेश में बेरोजगार युवा सिर्फ इंतजार और निराशा झेल रहा है. सरकार जवाब दे- युवा कब तक इंतजार करेंगे? 10 हजार नौकरियों का वादा कब पूरा होगा? युवाओं के सपनों के साथ यह अन्याय अब बर्दाश्त नहीं होगा.

पढ़ें:मंत्री पटेल का पलटवार - 'इंतजार शास्त्र' के नाम पर भ्रम फैला रहे गहलोत

लाखों युवाओं से धोखावही: विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट में लिखा कि 'मुख्यमंत्रीजी ने अखबारों में भर्ती कैलेंडर के बड़े विज्ञापन छपवाए लेकिन शिक्षा विभाग में 10 हजार भर्तियों का ढोल पीटने वाली भाजपा सरकार की हकीकत सामने है, न भर्ती निकली, न परीक्षा हुई.यह सीधा-सीधा लाखों युवाओं के साथ धोखा है.कैलेंडर जारी कर सिर्फ सुर्खियां बटोरी गईं, लेकिन जमीन पर कुछ नहीं. प्रदेश का युवा आज निराश, हताश और असमंजस में है, आखिर उसकी गलती क्या है?सरकार बताए- 10 हजार नौकरियों का वादा कब पूरा होगा?'.

पढ़ें: अशोक गहलोत का भजनलाल सरकार पर हमला, बोले- 'इंतजार शास्त्र' से युवाओं का भविष्य हो रहा बर्बाद

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नौकरियों के वादे पर तंज
ATTACK ON THE BHAJANLAL GOVERNMENT

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