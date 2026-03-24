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गहलोत एवं जूली ने सरकार को घेरा, पूछा-10 हजार नौकरियों का वादा कब पूरा होगा ?

जयपुर: राज्य की भाजपा सरकार ने पिछले साल 10 हजार नौकरियों की घोषणा का कैलेंडर फिर बदल दिया. इसके चलते अब इन भर्तियों में देरी संभव है. ऐसे में पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने भजनलाल सरकार पर हमला बोला. दोनों नेताओं ने कहा कि सरकार को बताना चाहिए कि 10 हजार भर्ती की घोषणा का वादा कब पूरा होगा?

पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट में लिखा कि भाजपा सरकार ने युवाओं को भ्रमित करने के लिए बड़े-बड़े दावे कर शिक्षा विभाग में 10 हजार भर्तियों की घोषणा की, लेकिन आज हकीकत यह है कि न भर्ती निकली, न परीक्षा हुई. यह सिर्फ प्रशासनिक लापरवाही नहीं, बल्कि लाखों युवाओं के भविष्य के साथ सीधा खिलवाड़ है. बार-बार कैलेंडर बदलना और वादे अधूरे छोड़ना, युवाओं के विश्वास को तोड़ रहा है. गहलोत ने कहा कि कांग्रेस सरकार के समय हमने पारदर्शी और समयबद्ध भर्तियां कर युवाओं को अवसर दिए, लेकिन आज प्रदेश में बेरोजगार युवा सिर्फ इंतजार और निराशा झेल रहा है. सरकार जवाब दे- युवा कब तक इंतजार करेंगे? 10 हजार नौकरियों का वादा कब पूरा होगा? युवाओं के सपनों के साथ यह अन्याय अब बर्दाश्त नहीं होगा.

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