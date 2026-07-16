बुधनी देवी मौत मामला बना सियासी मुद्दा, अर्जुन मुंडा के आरोपों पर कालीचरण मुंडा का पलटवार, अस्पताल प्रबंधन ने रखा पक्ष
खूंटी में पूर्व सीएम अर्जुन मुंडा ने मृतका बुधनी देवी के परिजनों से मुलाकात की. इस दौरान उन्होंने स्थानीय जनप्रतिनिधियों पर निशाना साधा है.
Published : July 16, 2026 at 2:55 PM IST
खूंटीः जिले के बिरसा अस्पताल में इलाज के दौरान बुधनी देवी की मौत का मामला अब पूरी तरह राजनीतिक रंग ले चुका है. एक ओर पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा ने पीड़ित परिवार से मुलाकात कर अस्पताल प्रशासन और स्थानीय जनप्रतिनिधियों पर सवाल उठाए हैं, तो दूसरी ओर कांग्रेस सांसद कालीचरण मुंडा ने उनके आरोपों पर पलटवार किया है. इस बीच बिरसा अस्पताल प्रबंधन ने इलाज में किसी भी तरह की लापरवाही से इनकार करते हुए सभी आरोपों को बेबुनियाद बताया है.
अर्जुन मुंडा ने की कार्रवाई की मांग
पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा बगड़ू गांव पहुंचकर मृतका के परिजनों से मिले और उन्हें हरसंभव सहायता का भरोसा दिया. उन्होंने आरोप लगाया कि अस्पताल और प्रशासन की लापरवाही के कारण परिवार को अब तक न्याय नहीं मिल पाया है. उन्होंने पूरे मामले की उच्चस्तरीय जांच कर दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की. साथ ही स्थानीय जनप्रतिनिधियों की चुप्पी पर भी सवाल उठाते हुए इसे दुर्भाग्यपूर्ण बताया.
सांसद कालीचरण मुंडा ने उठाए सवाल
अर्जुन मुंडा के आरोपों पर कांग्रेस सांसद कालीचरण मुंडा ने पलटवार किया. उन्होंने कहा कि बुधनी देवी की मौत के मामले में जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग को जांच कर आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश पहले ही दिए जा चुके हैं. उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि अपने कार्यकाल के दौरान अर्जुन मुंडा ने खूंटी की सुध नहीं ली और अब उन्हें जिले की चिंता सता रही है. कालीचरण मुंडा ने कहा कि खूंटी लोकसभा क्षेत्र के लोगों की समस्याओं के समाधान के लिए लगातार काम किया जा रहा है.
अस्पताल प्रबंधन की दलील
राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप के बीच बिरसा अस्पताल प्रबंधन ने अपनी सफाई भी सामने रखी है. अस्पताल के डॉ. अजय नेहरू ने कहा कि मरीज बच्चेदानी में ट्यूमर से पीड़ित थी और इलाज के दौरान किसी भी तरह की लापरवाही नहीं बरती गई. उन्होंने बताया कि मरीज के परिजन स्वयं पारस हॉस्पिटल और राज हॉस्पिटल से ब्लड लेकर आए थे, जिसे निर्धारित प्रोटोकॉल के तहत चढ़ाया गया. अस्पताल के पास इलाज से जुड़े सभी दस्तावेज उपलब्ध हैं.
अस्पताल प्रबंधन के अनुसार बुधनी देवी को 22 जून को भर्ती किया गया था. 25 जून को पारस हॉस्पिटल और 28 जून को राज हॉस्पिटल से लाए गए ब्लड की यूनिट चढ़ाई गई. 29 जून को मरीज की स्थिति में सुधार होने पर डॉक्टरों ने डिस्चार्ज की सलाह दी थी. हालांकि परिजनों की सहमति से 3 जुलाई को उन्हें रिम्स भेजा गया, जहां 5 जुलाई को उनकी मौत हो गई. अस्पताल का कहना है कि वह किसी भी जांच में पूरा सहयोग करेगा और सच्चाई सामने आने का इंतजार कर रहा है.
खूंटी के एसपी का पक्ष
इधर, खूंटी के एसपी ऋषभ गर्ग ने बताया कि मामले में एफआईआर दर्ज कर ली गई है. पुलिस सभी पहलुओं की गंभीरता से जांच कर रही है और जांच में जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कानून के अनुसार कार्रवाई की जाएगी.
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