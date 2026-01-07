ETV Bharat / state

सीएम के प्रस्तावित विदेश दौरे पर अर्जुन मुंडा ने उठाए सवाल, कहा- बंद पड़े उद्योग को पुनर्जीवित करने पर सरकार का नहीं है ध्यान

कोडरमा: पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा बिहार जाने के क्रम में बुधवार को कोडरमा परिसदन में स्थानीय भाजपा कार्यकर्ताओं से मुलाकात की. इस दौरान उन्होंने कार्यकर्ताओं के साथ संगठित मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की. पूर्व सीएम ने मीडिया से बात करते हुए पूंजी निवेश को लेकर सीएम के प्रस्तावित दावोस और लंदन दौरे को लेकर सवाल उठाया. उन्होेंने कहा कि अगर सरकार निवेश के लिए कहीं जा रही है तो जनता को बताना उनकी जिम्मेदारी होनी चाहिए.

पूर्व सीएम अर्जुन मुंडा ने कहा कि अगर पूंजी निवेश के लिए राज्य के मुख्यमंत्री विदेश दौरे पर जा रहे हैं तो इसका लाभ राज्य की जनता को मिलना चाहिए. उन्होंने कहा कि ऐसा न हो कि राज्य के कोष से मुख्यमंत्री सिर्फ विदेश दौरा कर खाली हाथ वापस लौट आएं. उन्होंने कहा कि राज्य में पुराने और बंद पड़े उद्योग धंधों को भी पुनर्जीवित करने पर सरकार को सकारात्मक विचार करना चाहिए.

जानकारी देते पूर्व सीएम अर्जुन मुंडा (ईटीवी भारत)

पेसा नियमावली के कुछ बिंदुओं को नजर अंदाज किया गया: अर्जुन मुंडा