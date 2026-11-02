पूर्व सीएम अर्जुन मुंडा ने बीमार मां के लिए बजाई बांसुरी, 2 साल से ज्यादा समय से अस्वस्थ चल रही हैं सायरा मुंडा
पूर्व सीएम अर्जुन मुंडा अपनी बीमार मां के लिए बांसुरी बजाते हुए नजर आए.
Published : November 2, 2026 at 6:40 AM IST
जमशेदपुर: झारखंड के पूर्व सीएम अर्जुन मुंडा ने अपनी बीमार मां के लिए बांसुरी बजाई. बांसुरी की मधुर धुन से ऐसा वातावरण बन गया कि बिस्तर पर सोई अर्जुन मुंडा की मां सायरा मुंडा मुस्कुराते हुए बेटे के सिर पर हाथ फेरने लगीं.
अर्जुन मुंडा और मां की बातचीत
जब अर्जुन मुंडा बांसुरी बजाने में लीन थे, उस वक्त उनकी पत्नी मीरा मुंडा भी अपनी सास सायरा मुंडा के बिस्तर के दूसरे छोर पर खड़ी उन्हें देख रही थीं, काफी देर तक बांसुरी बजाने के बाद अर्जुन मुंडा ने अपनी मां से बातचीत की. उन्होंने खुद इस वीडियो को अपने फेसबुक पर साझा किया है.
बांसुरी बजाने में माहिर हैं अर्जुन मुंडा
इधर, एक राजनेता के इस अनोखे अंदाज को देख लोगों में चर्चा का विषय बन गया है. इसकी चर्चा आम जनता के साथ-साथ राजनीतिक गलियारों में भी जोरों पर है. बता दें कि राजनीति में सक्रियता के साथ-साथ अर्जुन मुंडा में बांसुरी बजाने की भी कला है, लेकिन वह अपनी इस कला का प्रदर्शन अपनी मां के समक्ष ही करते हैं.
दो वर्षों से ज्यादा समय से अस्वस्थ चल रही हैं अर्जुन मुंडा की मां
बीजेपी नेता अर्जुन मुंडा की 90 वर्षीय मां पिछले दो वर्षों से ज्यादा समय से अस्वस्थ चल रही हैं. खाना पीना सब सही है, लेकिन वह बिस्तर पर ही आराम करती हैं. अर्जुन मुंडा और उनकी पत्नी मीरा मुंडा उनकी देखभाल करते हैं.
चिकित्सकों की राय
जमशेदपुर के मनोचिकित्सक डॉ. दीपक गिरी बताते हैं कि मेंटल रोग से ग्रसित मरीजों का संगीत के जरिये इलाज हो सकता है, इस पर रिसर्च अभी जारी है कि किसी धुन और राग का असर इंसान पर किस तरह पड़ता है. उन्होंने बताया कि कोई इंसान अगर अस्वस्थ है, उसके समक्ष संगीत की किसी मधुर धुन बजाने से उसे सुकून मिलता है, वो तनाव मुक्त हो जाता है.
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