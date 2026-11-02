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पूर्व सीएम अर्जुन मुंडा ने बीमार मां के लिए बजाई बांसुरी, 2 साल से ज्यादा समय से अस्वस्थ चल रही हैं सायरा मुंडा

मां के लिए बांसुरी बजाते अर्जुन मुंडा ( Etv Bharat )

जमशेदपुर: झारखंड के पूर्व सीएम अर्जुन मुंडा ने अपनी बीमार मां के लिए बांसुरी बजाई. बांसुरी की मधुर धुन से ऐसा वातावरण बन गया कि बिस्तर पर सोई अर्जुन मुंडा की मां सायरा मुंडा मुस्कुराते हुए बेटे के सिर पर हाथ फेरने लगीं.

अर्जुन मुंडा और मां की बातचीत