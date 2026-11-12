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भगवान बिरसा मुंडा की जयंती को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में घोषित करना गर्व की बात, 50 वर्षों तक हुई उपेक्षा: अर्जुन मुंडा

प्रेस वार्ता के दौरान पूर्व सीएम अर्जुन मुंडा. ( फोटो-ईटीवी भारत )

जमशेदपुरः भाजपा संगठन स्तर पर पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत जमशेदपुर में पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा ने प्रेस वार्ता की.इस दौरान उन्होंने भगवान बिरसा मुंडा की जयंती को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में घोषित करने पर अपनी बातें रखी. इस दौरान उन्होंने कहा कि आजादी के 50 वर्षों तक इस समुदाय की उपेक्षा हुई है और जनजातीय समाज का इस्तेमाल सिर्फ वोट बैंक के रूप में किया गया. इस दौरान उन्होंने केंद्र में विपक्ष और राज्य सरकार पर निशाना साधा.

जमशेदपुर के बिष्टुपुर स्थित निर्मल गेस्ट हॉउस में गुरुवार को प्रेस वार्ता के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा कि 15 नवंबर भगवान बिरसा मुंडा की जयंती को केंद्र सरकार द्वारा जनजातीय गौरव दिवस घोषित करना गर्व की बात है. उन्होंने कहा कि आदिवासियों के लिए एक विशेष अंतरराष्ट्रीय दिवस तय किया गया है, ताकि समाज के लोगों को अपनी माटी और संस्कृति को बचाने की प्रेरणा मिल सके.