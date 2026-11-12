भगवान बिरसा मुंडा की जयंती को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में घोषित करना गर्व की बात, 50 वर्षों तक हुई उपेक्षा: अर्जुन मुंडा
जमशेदपुर में पूर्व सीएम अर्जुन मुंडा ने बिरसा मुंडा की जयंती को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में घोषित करने पर अपनी बातें रखी.
Published : November 12, 2026 at 6:11 PM IST
जमशेदपुरः भाजपा संगठन स्तर पर पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत जमशेदपुर में पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा ने प्रेस वार्ता की.इस दौरान उन्होंने भगवान बिरसा मुंडा की जयंती को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में घोषित करने पर अपनी बातें रखी. इस दौरान उन्होंने कहा कि आजादी के 50 वर्षों तक इस समुदाय की उपेक्षा हुई है और जनजातीय समाज का इस्तेमाल सिर्फ वोट बैंक के रूप में किया गया. इस दौरान उन्होंने केंद्र में विपक्ष और राज्य सरकार पर निशाना साधा.
जमशेदपुर के बिष्टुपुर स्थित निर्मल गेस्ट हॉउस में गुरुवार को प्रेस वार्ता के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा कि 15 नवंबर भगवान बिरसा मुंडा की जयंती को केंद्र सरकार द्वारा जनजातीय गौरव दिवस घोषित करना गर्व की बात है. उन्होंने कहा कि आदिवासियों के लिए एक विशेष अंतरराष्ट्रीय दिवस तय किया गया है, ताकि समाज के लोगों को अपनी माटी और संस्कृति को बचाने की प्रेरणा मिल सके.
आदिवासी की सांस्कृतिक पहचान बचाने की जरूरतः अर्जुन मुंडा
पूर्व मुख्यमंत्री ने आदिवासी भाषाओं, परंपराओं और सांस्कृतिक पहचान के संरक्षण पर जोर देते हुए कहा कि जनजातीय समाज की विशिष्ट जीवनशैली, रीति-रिवाज, परंपराओं और भाषाओं को संरक्षित रखना बेहद जरूरी है. आदिवासी बच्चों को उनकी मातृभाषा में प्राथमिक शिक्षा मुहैया कराने से उनकी समझ और शिक्षा की गुणवत्ता बेहतर हो सकती है. उन्होंने कहा कि जनजातीय भाषाओं और साहित्य का संरक्षण केवल भाषा बचाने का प्रयास नहीं, बल्कि आदिवासी समाज की पहचान, इतिहास और सांस्कृतिक विरासत को आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाने का माध्यम भी है.
अर्जुन मुंडा ने कहा कि जनजातीय समाज को केवल सरकारी योजनाओं का लाभार्थी बनाकर नहीं रखना चाहिए, बल्कि देश के विकास और निर्णय प्रक्रिया में उनकी सक्रिय भागीदार आवश्यक है. जनजातीय गौरव दिवस अतीत के बलिदानों को नमन करने, वर्तमान में अधिकारों को सुनिश्चित करने और आने वाली पीढ़ियों को अपनी गौरवशाली विरासत सौंपने का संकल्प लेने का अवसर है.
"केंद्र सरकार ने आदिवासी स्वतंत्रता सेनानियों को सम्मान दिया"
पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा ने 15 नवंबर को भगवान बिरसा मुंडा की जयंती के अवसर पर मनाए जाने वाले जनजातीय गौरव दिवस को आदिवासी समाज के इतिहास, संघर्ष, सांस्कृतिक विरासत और राष्ट्र निर्माण में उनके योगदान को सम्मान देने का महत्वपूर्ण अवसर बताया है. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने भगवान बिरसा मुंडा की जयंती को जनजातीय गौरव दिवस घोषित कर आदिवासी स्वतंत्रता सेनानियों को राष्ट्रीय पहचान और सम्मान दिलाने की ऐतिहासिक पहल की है.
अर्जुन मुंडा ने कहा कि दशकों तक इतिहास की पुस्तकों में बाबा तिलका मांझी, सिदो-कान्हू, चांद-भैरव, फूलो-झानो, पोटो हो, तेलंगा खड़िया, नीलांबर-पीतांबर और टाना भगत जैसे महान स्वतंत्रता सेनानियों के संघर्ष व बलिदान को अपेक्षित स्थान नहीं मिल पाया था. अर्जुन मुंडा ने कहा कि जनजातीय गौरव दिवस केवल अतीत के गौरव को याद करने का दिन नहीं है, बल्कि आदिवासी समाज को सम्मान, अधिकार, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और विकास के समान अवसर उपलब्ध कराने का संकल्प लेने का अवसर भी है. आदिवासी समाज के सर्वांगीण विकास के बिना विकसित भारत की कल्पना अधूरी है.
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