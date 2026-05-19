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चाईबासा परिसदन मामले पर बोले पूर्व सीएम अर्जुन मुंडा, कहा- भेदभाव नहीं हुआ सिर्फ लोकतांत्रिक मर्यादा पर की टिप्पणी

सरायकेला पहुंचे पूर्व सीएम अर्जुन मुंडा ने चाईबासा परिसदन मामले को लेकर सफाई दी है.

ARJUN MUNDA IN SERAIKELA
पूर्व सीएम अर्जुन मुंडा (ईटीवी भारत)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : May 19, 2026 at 7:14 PM IST

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सरायकेला: पिछले दिनों चाईबासा परिसदन (सर्किट हाउस) की व्यवस्था को लेकर सोशल मीडिया पर पूर्व सीएम अर्जुन मुंडा ने कड़ी आपत्ति जताई थी. उस पूरे मामले को लेकर सरायकेला पहुंचे पूर्व सीएम ने अपना रुख साफ किया है. मंगलवार को इस मुद्दे पर मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि चाईबासा परिसदन में उनके साथ कोई व्यक्तिगत भेदभाव नहीं हुआ है.

​अर्जुन मुंडा ने स्पष्ट करते हुए कहा मैंने केवल लोकतांत्रिक मर्यादाओं को ध्यान में रखकर वहां की व्यवस्था पर टिप्पणी की थी. ताकि इस ढर्रे में बदलाव आए. इन व्यवस्थाओं को बेहतर और सुदृढ़ करने से ही राज्य और जिले की प्रशासनिक व्यवस्था बेहतर होगी. ​उन्होंने जोर देकर कहा कि उनका उद्देश्य किसी विवाद को तूल देना नहीं, बल्कि सरकारी तंत्र की गरिमा और मर्यादा को बनाए रखना है. ताकि आने वाले समय में व्यवस्थाएं सुचारू रूप से चल सके.

जानकारी देते पूर्व सीएम (ईटीवी भारत)

मेयर संजय सरदार के भाई के श्राद्ध कर्म में शामिल हुए अर्जुन मुंडा

पूर्व सीएम अर्जुन मुंडा मंगलवार को आदित्यपुर नगर निगम से मेयर संजय सरदार के बड़े भाई दिवंगत बुद्धेश्वर सिंह सरदार के श्राद्ध कर्म में शामिल होने पहुंचे. बुद्धेश्वर सिंह सरदार का निधन बीते 9 मई को हुआ था. शोक संतप्त परिवार के बीच पहुंचे अर्जुन मुंडा ने दिवंगत के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी. पूर्व सीएम अर्जुन मुंडा ने मेयर संजय सरदार समेत अन्य परिजनों को ढांढस बंधाया और कहा कि जन्म और मृत्यु शाश्वत सत्य है. परिवार के सदस्य के जाने से परिजनों को गहरा कष्ट होता है. उन्होंने कहा कि ईश्वर इस दुख की घड़ी में परिवार को शक्ति दे.

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