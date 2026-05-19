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चाईबासा परिसदन मामले पर बोले पूर्व सीएम अर्जुन मुंडा, कहा- भेदभाव नहीं हुआ सिर्फ लोकतांत्रिक मर्यादा पर की टिप्पणी

सरायकेला: पिछले दिनों चाईबासा परिसदन (सर्किट हाउस) की व्यवस्था को लेकर सोशल मीडिया पर पूर्व सीएम अर्जुन मुंडा ने कड़ी आपत्ति जताई थी. उस पूरे मामले को लेकर सरायकेला पहुंचे पूर्व सीएम ने अपना रुख साफ किया है. मंगलवार को इस मुद्दे पर मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि चाईबासा परिसदन में उनके साथ कोई व्यक्तिगत भेदभाव नहीं हुआ है.

​अर्जुन मुंडा ने स्पष्ट करते हुए कहा मैंने केवल लोकतांत्रिक मर्यादाओं को ध्यान में रखकर वहां की व्यवस्था पर टिप्पणी की थी. ताकि इस ढर्रे में बदलाव आए. इन व्यवस्थाओं को बेहतर और सुदृढ़ करने से ही राज्य और जिले की प्रशासनिक व्यवस्था बेहतर होगी. ​उन्होंने जोर देकर कहा कि उनका उद्देश्य किसी विवाद को तूल देना नहीं, बल्कि सरकारी तंत्र की गरिमा और मर्यादा को बनाए रखना है. ताकि आने वाले समय में व्यवस्थाएं सुचारू रूप से चल सके.

जानकारी देते पूर्व सीएम (ईटीवी भारत)

​मेयर संजय सरदार के भाई के श्राद्ध कर्म में शामिल हुए अर्जुन मुंडा