ETV Bharat / state

पश्चिम बंगाल चुनाव रिजल्ट से गदगद भाजपा, अर्जुन मुंडा ने जताई खुशी तो चंपाई सोरेन ने बताया ऐतिहासिक परिणाम

रांची : पश्चिम बंगाल में ऐतिहासिक जीत को पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा ने अप्रत्याशित बताते हुए कार्यकर्ताओं के अथक प्रयास से जनता के द्वारा राष्ट्रभक्ति का अद्भुत उदाहरण पेश करने की बात कही है. बीजेपी प्रदेश कार्यालय में मीडियाकर्मियों को संबोधित करते हुए अर्जुन मुंडा ने कहा कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष नीतिन नबीन इसके लिए बधाई के पात्र हैं.

उन्होंने कहा कि 2021 में जिस तरह से अन्याय और अत्याचार के साथ जिस तरह से सरकार बनाने का काम बंगाल में किया गया था, उसका जवाब जनता ने निर्भिकता से इस बार जवाब देने का काम किया है. इसी का परिणाम है कि पूर्ण बहुमत के साथ बंगाल की जनता ने आदरणीय नरेंद्र मोदी को समर्थन दिया है.

पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा का बयान (Etv Bharat)

वहीं पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने प.बंगाल सहित पांच राज्यों के चुनाव परिणाम पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा है कि किसी जमाने में अरब सागर के तट पर अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था - "अंधेरा छंटेगा, सूरज निकलेगा, कमल खिलेगा. आज पश्चिम में अरब सागर से लेकर पूर्व में गंगा सागर तक, भाजपा का एकछत्र राज है. सुशासन के मुद्दे पर केंद्र में तीन बार एवं देश के अधिकतर राज्यों में सरकार बना चुकी भाजपा को मिल रहा यह जन-समर्थन अभूतपूर्व है.

उन्होंने कहा कि बांग्लादेशी घुसपैठियों एवं तुष्टिकरण के बल पर सत्ता हासिल करने वालों की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है. प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में बंगाल अब विकास एवं सुशासन की राह पर चलेगा. उन्होंने पश्चिम बंगाल, असम, पुडुचेरी, तमिलनाडु समेत पूरे देश की जनता को हार्दिक बधाई एवं शुभकामना दी है.