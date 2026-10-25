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रांची में राजस्व कर्मी हत्याकांड: पूर्व सीएम अर्जुन मुंडा ने की दोषियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग

घटना की जानकारी लेते पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा. ( फोटो-ईटीवी भारत )

रांची: अरगोड़ा अंचल के राजस्व कर्मी लक्ष्मीकांत मुंडा की हत्या का मामला अब तक अनसुलझा है. पुलिस हत्या के पीछे की वजह और आरोपियों तक पहुंचने के लिए कई बिंदुओं पर जांच कर रही है. रविवार को मेडिकल बोर्ड के गठन के बाद शव का पोस्टमार्टम कराया गया. वहीं, घटना के बाद राजस्व कर्मियों में असुरक्षा की भावना है. झारखंड राजस्व उपनिरीक्षक संघ ने मामले की जांच के लिए विशेष जांच दल (एसआईटी) गठित करने और कर्मियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की है.

पुलिस की टीम ग्रामीण एसपी के नेतृत्व में तकनीकी सेल की मदद से मामले की कड़ियां जोड़ने में जुटी हैं. जांच के दौरान मिले तथ्यों के आधार पर हत्या के कारणों का पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है. पोस्टमार्टम के लिए मेडिकल बोर्ड का गठन किया गया, ताकि मौत के कारणों और अन्य जरूरी पहलुओं की बारीकी से जांच हो सके.