रांची में राजस्व कर्मी हत्याकांड: पूर्व सीएम अर्जुन मुंडा ने की दोषियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग
रांची में राजस्व कर्मी की हत्या मामले में पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा ने दोषियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग की है. रिपोर्ट-चंदन भट्टाचार्य
Published : October 25, 2026 at 7:21 PM IST
रांची: अरगोड़ा अंचल के राजस्व कर्मी लक्ष्मीकांत मुंडा की हत्या का मामला अब तक अनसुलझा है. पुलिस हत्या के पीछे की वजह और आरोपियों तक पहुंचने के लिए कई बिंदुओं पर जांच कर रही है. रविवार को मेडिकल बोर्ड के गठन के बाद शव का पोस्टमार्टम कराया गया. वहीं, घटना के बाद राजस्व कर्मियों में असुरक्षा की भावना है. झारखंड राजस्व उपनिरीक्षक संघ ने मामले की जांच के लिए विशेष जांच दल (एसआईटी) गठित करने और कर्मियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की है.
पुलिस की टीम ग्रामीण एसपी के नेतृत्व में तकनीकी सेल की मदद से मामले की कड़ियां जोड़ने में जुटी हैं. जांच के दौरान मिले तथ्यों के आधार पर हत्या के कारणों का पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है. पोस्टमार्टम के लिए मेडिकल बोर्ड का गठन किया गया, ताकि मौत के कारणों और अन्य जरूरी पहलुओं की बारीकी से जांच हो सके.
पूर्व सीएम अर्जुन मुंडा पहुंचे पोस्टमार्टम हाउस
पोस्टमार्टम के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा भी पोस्टमार्टम हाउस पहुंचे. उन्होंने घटना पर गहरी संवेदना व्यक्त करते हुए दोषियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग की. उन्होंने कहा कि मामले की जांच में अनावश्यक देरी नहीं होनी चाहिए. यदि जांच में प्रगति नहीं होती है, तो किसी बड़ी जांच एजेंसी से मामले की जांच कराई जानी चाहिए.
जमीन विवाद समेत सभी पहलुओं की जांच की मांग
वहीं झारखंड राजस्व उपनिरीक्षक संघ के मुख्य संरक्षक भरत कुमार सिन्हा ने हत्या के पीछे आपराधिक साजिश की आशंका जताई है. उन्होंने मामले की गंभीरता को देखते हुए एसआईटी गठित कर जांच कराने की मांग की. सिन्हा ने कहा कि इससे पहले वर्ष 2021 में रातू अंचल के राजस्व उपनिरीक्षक सत्यप्रकाश श्रीवास्तव की भी गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. उस मामले में जमीन विवाद की बात सामने आई थी. लगातार ऐसी घटनाओं से अंचल कर्मी खुद को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं. उन्होंने राजस्व कर्मियों की सुरक्षा के लिए ठोस कदम उठाने की मांग की.
डीवीआर और मोबाइल गायब होने से बढ़ा संदेह
लक्ष्मीकांत मुंडा की हत्या के मामले में घर से कैमरे का डीवीआर और उनका मोबाइल फोन गायब होने की बात भी जांच के महत्वपूर्ण बिंदुओं में शामिल है. घर में संघर्ष के स्पष्ट निशान नहीं मिलने की जानकारी के बीच पुलिस विभिन्न संभावनाओं पर विचार कर रही है. हालांकि, इन तथ्यों के आधार पर फिलहाल किसी निष्कर्ष पर पहुंचना जल्दबाजी होगी. हत्या के पीछे जमीन विवाद था या कोई अन्य कारण, इसका खुलासा पुलिस जांच पूरी होने के बाद ही हो सकेगा.
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