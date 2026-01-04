ETV Bharat / state

पूर्व सीएम अर्जुन मुंडा ने पेसा एक्ट की नियमावली पर उठाए सवाल, बोले- मूल प्रावधानों की सुनियोजित हत्या है

अर्जुन मुंडा ने आरोप लगाते हुए बताया कि राज्य सरकार ने नियमावली के साथ धोखाधड़ी की है. उन्होंने आगे कहा कि प्रशासन अपने तरीके और संस्थाएं अपने तरीके से काम करेगी तो सिस्टम धराशायी होगा. अर्जुन मुंडा ने कहा कि वर्तमान स्वरूप में पेसा नियमावली झारखंड में संकट और पीड़ा देगी.

अर्जुन मुंडा ने कहा कि किसी भी विषय की एक परिभाषा होती है जिसे प्रस्तावना कहा जाता है. पेसा एक्ट 1996 के आधार पर जो बातें कही गई हैं, वो बातें ही गायब हैं, क्योंकि परिभाषा में ही परंपरा की बात कही है, लेकिन उसमें 1996 एक्ट के तहत स्वचालित व्यवस्था, जो आदिकाल से चली आ रही है उसे ग्राम सभा कहा जाएगा लेकिन नियमावली में इस बात को परिभाषित नहीं किया गया है कि लेकिन इन्होंने ग्राम सभा को ही डाइल्यूट करने की कोशिश की है.

उन्होंने बताया कि पेसा कानून लागू करने की मांग उठी तो लोग अदालत गए और सरकार को बाध्य किया गया. अर्जुन मुंडा ने कहा कि केंद्र सरकार के कई पत्र आने के बाद भी राज्य सरकार इसमें विफल रही तो अदालत का दरवाजा खटखटाना पड़ा. जिसके बाद अब राज्य सरकार ने पेसा नियम बना लिया है. इसकी अधिसूचना जारी करने में सरकार को काफी देर लगी, लेकिन अब ऐसा लगता है कि सरकार ने क्यों नियमावली की अधिसूचना जारी करने में देरी लगाई. अब ये सतह पर आ रहा है कि राज्य सरकार ने 'पेसा कानून 1996' की 'मूल भावना पर कुठाराघात' किया है. नियमावली में एक्ट के मूल विषय का 'कोल्ड ब्लडेड मर्डर' करने का प्रयास किया गया है.

पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा ने संवाददाता सम्मेलन के दौरान मानगो में पुलिस कस्टडी में युवक की मौत को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए कहा कि पूरे मामले की उच्चस्तरीय जांच होनी चाहिए और दोषी पुलिस पदाधिकारियों पर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए.

रांची: पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा ने महागठबंधन की सरकार द्वारा बनाए गए 'पेसा नियमावली' को 1996 में संसद से पारित पेसा कानून की मूल भावनाओं के खिलाफ बताया है. उन्होंने इस पेसा कानून को 'कोल्ड ब्लडेड मर्डर' करार दिया है. बीजेपी कार्यालय में संवाददाता सम्मेलन के दौरान अर्जुन मुंडा ने 'पेसा नियमावली' को लेकर सरकार की मंशा पर सवाल उठाते हुए इसकी नियमावली को एक्ट के अनुरूप में बनाने की मांग की है.

उन्होंने कहा कि एक तो यह नियमावली देर से आई है लेकिन देर होने का बावजूद यह दुरुस्त नहीं है और यह मूलभावना से भटकी हुई नजर आती है. नियमावली में उन क्षेत्रों के चरित्र को नष्ट किया जाए. चारित्रिक गुणों के आधार पर ही आदिवासी संस्कृति की विरासत मिलती है लेकिन उसे ही नष्ट करने का कार्य सरकार कर रही है. अर्जुन मुंडा ने कहा कि नियमावली से साफ है कि राज्य सरकार आदिवासियों के अधिकार के प्रति संवेदनशील नहीं है.

झारखंड में देर से लागू हुआ पेसा एक्ट

अर्जुन मुंडा ने कहा कि जब वह 2019 में केंद्र में मंत्री थे, उस समय कई राज्यों में नियमावली नहीं बनी थी, जिसके बाद राज्यों को बार बार नियमावली बनाने और पेसा कानून लागू करने को कहा गया था. कई राज्यों ने अपने यहां पेसा कानून लागू किया लेकिन दो राज्य ओडिशा और झारखंड पिछड़ गए. कई पत्र लिखने पड़े जिसमें ओडिशा ने नियमावली बनाकर उसे लागू करने की गति दी लेकिन झारखंड काफी दिनों तक निष्कर्ष तक नहीं पहुंच पाया.

अजित महतो की पुलिस कस्टडी में मौत

पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा ने सरायकेला निवासी अजित महतो की जमशेदपुर के मानगो में पुलिस कस्टडी में मौत का मामला उठाते हुए कहा कि बीमार रहते हुए भी उसे एक मोबाइल चोर द्वारा दिये बयान के आधार पर पुलिस पकड़कर ले गई और टॉर्चर किया. उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि पुलिस ने अजित महतो की पिटाई की, जिससे उसकी मौत हो गई.

पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि चोर ने मोबाइल कहां-कहां बेचा था बस अजित महतो का नाम उसी में आया था. पुलिस द्वारा बर्बरता की भर्त्सना करते हुए अर्जुन मुंडा ने कहा कि मृतक की पत्नी भी गर्भवती थी, पिता की मृत्यु के समय बेटी का जन्म हुआ, यह मानवता का भी मामला है. इस दौरान पुलिस आनन फानन में सादा पेपर लेकर पीड़ित के घर पहुंचती हैं और 2 लाख की पेशकश करती है लेकिन जब पैसा नहीं लिया जाता है तो अगले दिन कुछ लोग पहुंचते हैं और सादा पेपर पर साइन करा लेते हैं और 2 लाख रुपये देते हैं. पुलिस और सरकार इस तरह के मामले पर किस तरह संज्ञान लेती है?

दोषी पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई की मांग

थाने में मिडिल मैन ने करोड़ों की संपत्ति बनाई है, उसकी भी जांच होनी चाहिए कि एक ड्राइवर के पास इतनी संपत्ति कहां से आई? केंद्रीय एजेंसी को मामले की जांच का जिम्म दिया जाना चाहिए. यदि लोगों को न्याय नहीं मिलेगा तो झारखंड को राज्य बनाने का कोई औचित्य नहीं है. दोषी पुलिसकर्मियों को तुरंत निलंबित करना चाहिए और उन्हें बर्खास्त करने की प्रक्रिया शुरू कर देनी चाहिए. इधर संवाददाता सम्मेलन में राज्यसभा सांसद प्रदीप वर्मा, प्रदेश मीडिया प्रभारी शिवपूजन पाठक, सह प्रभारी अशोक बड़ाईक और प्रवक्ता राफिया नाज उपस्थित रहे.

