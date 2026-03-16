ETV Bharat / state

'कृष्टी दीपा महोत्सव' में उमड़ी हजारों की भीड़, भक्ति के रंग में रंगे पूर्व सीएम अर्जुन मुंडा

सरायकेला में 'कृष्टी दीपा महोत्सव' के मौके पर राज्य सहित पड़ोसी राज्य पश्चिम बंगाल से हजारों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचे हैं.

KRISHTI DEEPA MAHOTSAV IN SERAIKELA
परिवार संग महोत्वस में पहुंचे पूर्व सीएम अर्जुन मुंडा (ईटीवी भारत)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : March 16, 2026 at 10:47 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

सरायकेला: जिले के गम्हरिया स्थित रामचंद्रपुर मैदान में आयोजित 'कृष्टी दीपा महोत्सव' ने रविवार को एक भव्य आध्यात्मिक स्वरूप ले लिया. 'अखंड कोल्हान महोत्सव' के रूप में मनाए जा रहे इस आयोजन में झारखंड के विभिन्न कोनों और पड़ोसी राज्य पश्चिम बंगाल से हजारों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचे. जिससे पूरा क्षेत्र भक्तिमय हो गया.

भक्ति और लोक संस्कृति का अनूठा मेल

​महोत्सव के दौरान ठाकुर अनुकूल चंद्र के अनुयायियों की भारी उपस्थिति रही. वातावरण भजनों और आध्यात्मिक गीतों से सराबोर रहा. वहीं आकर्षक लोक नृत्यों की प्रस्तुतियों ने श्रद्धालुओं को मंत्रमुग्ध कर दिया. इस अवसर पर पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा अपनी पत्नी के साथ एक साधारण श्रद्धालु की तरह पहुंचे. उन्होंने गुरु के चरणों में माथा टेका और प्रदेश की सुख-समृद्धि के लिए आशीर्वाद लिया. उनके साथ मालदा भाजपा प्रभारी गुरुचरण नायक और कई स्थानीय जनप्रतिनिधि मौजूद रहे.

कार्यक्रम को लेकर जानकारी देते पूर्व सीएम (ईटीवी भारत)

मानव कल्याण और शांति को समर्पित है यह पर्व: अर्जुन मुंडा

​मीडिया से बातचीत के दौरान पूर्व सीएम अर्जुन मुंडा ने कहा कि यह महोत्सव विशुद्ध रूप से सुख, शांति और मानव जीवन के उत्थान को समर्पित है. उन्होंने जोर देते हुए कहा भारत की प्राचीन संस्कृति में गुरु और ऋषि-मुनियों का मार्गदर्शन ही हमारी असली शक्ति है. इसी आध्यात्मिक बल पर देश आज वैश्विक चुनौतियों के बीच आर्थिक और सामाजिक रूप से प्रगति कर रहा है.

​राजनीतिक गलियारों में चर्चा

आयोजित कार्यक्रम को भले ही अर्जुन मुंडा ने पूरी तरह गैर राजनीतिक बताया, लेकिन पश्चिम बंगाल से आए श्रद्धालुओं की भारी संख्या ने आगामी राजनीतिक समीकरणों के लिहाज से भी चर्चाएं तेज कर दी हैं. रविवार देर शाम तक चली इस प्रार्थना सभा में श्रद्धालुओं ने सामूहिक शांति पाठ कर विश्व कल्याण की कामना की.

ये भी पढ़ें: अर्जुन मुंडा ने आम बजट को बताया विकसित भारत की रूप रेखा, चैंबर ऑफ कॉमर्स ने भी की सराहना

सीएम के प्रस्तावित विदेश दौरे पर अर्जुन मुंडा ने उठाए सवाल, कहा- बंद पड़े उद्योग को पुनर्जीवित करने पर सरकार का नहीं है ध्यान

सांस्कृतिक रंग में रंगा इटखोरी, तीन दिवसीय महोत्सव का भव्य शुभारंभ

TAGGED:

MAHOTSAV
KRISHTI DEEPA MAHOTSAV
SERAIKELA
सरायकेला पहुंचे श्रद्धालु
KRISHTI DEEPA MAHOTSAV IN SERAIKELA

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.