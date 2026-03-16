ETV Bharat / state

'कृष्टी दीपा महोत्सव' में उमड़ी हजारों की भीड़, भक्ति के रंग में रंगे पूर्व सीएम अर्जुन मुंडा

परिवार संग महोत्वस में पहुंचे पूर्व सीएम अर्जुन मुंडा ( ईटीवी भारत )