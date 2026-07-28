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संत रविदास की जयंती को समरसता संकल्प अभियान के रूप में मनाएगी भाजपा, पूर्व सीएम अर्जुन मुंडा ने बताई कार्यक्रम की रूपरेखा

प्रेस वार्ता के दौरान पूर्व सीएम अर्जुन मुंडा व अन्य. ( फोटो-ईटीवी भारत )

रांचीः संत रविदास की 650वीं जयंती के उपलक्ष्य पर 29 जुलाई 2026 से 20 फरवरी 2027 तक प्रदेश भाजपा समरसता संकल्प अभियान चलाएगी. संत रविदास की अमर वाणी का उल्लेख करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा कि समाज में समरसता का संदेश देने वाले ऐसे संत की 650वीं जयंती अवसर पर वृहत कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे. इसके तहत 29 जुलाई को सभी मंदिरों में दीपोत्सव मनाया जाएगा.

काशी से पवित्र मिट्टी लाई जाएगी झारखंड

वहीं संत रविदास की जन्मस्थली वाराणसी के नजदीक स्थित काशी से पवित्र मिट्टी झारखंड लाई जाएगी. उन्होंने कहा कि भारत ने अपनी आध्यात्मिक चिंतन धारा से पूरे विश्व में अपनी पहचान बनाकर रखा है. अर्जुन मुंडा ने कहा कि संत रविदास के जीवन चरित्र से हमें काफी बातें सीखने का मौका मिलता है. जिन्होंने संतों में शिरोमणि का स्थान पाया और संपूर्ण जीवन समाज और अध्यात्म के लिए बिताया उनके जीवन दर्शन को हम जनता के बीच ले जाने का काम करेंगे.

पूर्व सीएम अर्जुन मुंडा का बयान. (वीडियो-ईटीवी भारत)

जालंधर से लेकर वाराणसी तक समरसता यात्रा-अर्जुन म़ुंडा

बीजेपी प्रदेश कार्यालय में प्रेस वार्ता के दौरान अर्जुन मुंडा ने बताया कि 29 जुलाई को गुरु पूर्णिमा की संध्या पर झारखंड सहित देश के सभी धार्मिक स्थलों और मंदिरों में समरसता का दीप महोत्सव का भव्य आयोजन किया जाएगा. इसका उद्देश्य हर घर में उजाला फैलाना और खुशियों एवं उत्साह का उत्सव का वातावरण तैयार करना है.

वहीं कलश वंदन अभियान का शुभारंभ भी उनकी जन्मस्थली वाराणसी के सीर गोवर्धनपुर से होगी, जहां की पावन भूमि से पवित्र मिट्टी को लेकर कलश वंदन अभियान के तहत देश के सभी प्रदेशों में मंडल स्तर तक इसे पहुंचाया जाएगा. इसके अलावा 5 अक्टूबर से 5 नवंबर तक जालंधर से लेकर वाराणसी तक समरसता यात्रा निकाली जाएगी.

उन्होंने कहा कि संत रविदास ने "मन चंगा तो कठौती में गंगा" जैसे कितने सहज तरीके से अपनी वाणी के माध्यम से मानवता का जो संदेश दिया वह अनुकरणीय है. मन की निर्मलता, मन की पवित्रता, मन की व्यापकता होना मनुष्य के लिए सबसे आवश्यक शर्त है.