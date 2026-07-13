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UK के पूर्व सीएम ने की UP की भविष्यवाणी; त्रिवेंद्र सिंह रावत बोले- 2027 में BJP के लिए 'सुपर माहौल'

पूर्व सीएम और सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत का बड़ा बयान ( Photo Credit: ETV Bharat )

कानपुर: उत्तराखंड के पूर्व सीएम और हरिद्वार से बीजेपी सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने बड़ी भविष्यवाणी की है. उन्होंने कहा कि, यूपी में फिर से 2027 में बीजेपी की सरकार बनेगी. इसके अलावा उन्होंने राम मंदिर चंदा गबन पर भी बेबाकी से अपनी राय रखी. रावत ने कहा कि, जो भी दोषी होगा, उसे सजा जरूर मिलेगी.

राम मंदिर में सरकार की भूमिका नहीं: राम मंदिर चंदा गबन मामले में विपक्ष के आरोपों का सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने जवाब दिया. पूर्व सीएम ने कहा कि, राम मंदिर एक ट्रस्ट है. उसमें सरकार की कोई भूमिका नहीं है. विपक्ष बेवजह इस मामले को तूल देने में लगा है.