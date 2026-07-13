UK के पूर्व सीएम ने की UP की भविष्यवाणी; त्रिवेंद्र सिंह रावत बोले- 2027 में BJP के लिए 'सुपर माहौल'
रावत ने कहाकि यूपी में योगी आदित्यनाथ के कार्यकाल में पटरी पर कानून-व्यवस्था. पीएम मोदी का संकल्प पूरा होगा.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : July 13, 2026 at 10:42 AM IST
कानपुर: उत्तराखंड के पूर्व सीएम और हरिद्वार से बीजेपी सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने बड़ी भविष्यवाणी की है. उन्होंने कहा कि, यूपी में फिर से 2027 में बीजेपी की सरकार बनेगी. इसके अलावा उन्होंने राम मंदिर चंदा गबन पर भी बेबाकी से अपनी राय रखी. रावत ने कहा कि, जो भी दोषी होगा, उसे सजा जरूर मिलेगी.
राम मंदिर में सरकार की भूमिका नहीं: राम मंदिर चंदा गबन मामले में विपक्ष के आरोपों का सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने जवाब दिया. पूर्व सीएम ने कहा कि, राम मंदिर एक ट्रस्ट है. उसमें सरकार की कोई भूमिका नहीं है. विपक्ष बेवजह इस मामले को तूल देने में लगा है.
देखिए राम मंदिर मामले को लेकर कुछ दिनों पहले ही सीएम योगी ने ये कह दिया था कि, एसआईटी जांच के बाद जो दोषी होंगे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी.- त्रिवेंद्र सिंह रावत, बीजेपी सांसद
यूपी में फिर से बीजेपी सरकार: बीजेपी सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि, जिस तरीके से यूपी का विकास हो रहा है, और कानून- व्यवस्था पटरी पर है. उससे साफ है कि, 2027 का माहौल पूरी तरह से बीजेपी के अनुकूल है.
उत्तर प्रदेश में बात सपा की करें, तो वह पार्टी अब पूरी तरह से खोखली हो चुकी है. कांग्रेस खत्म हो चुकी है. इसलिए आने वाले 2027 के चुनाव में भाजपा का प्रदर्शन, 2022 के मुकाबले और शानदार रहने वाला है.- त्रिवेंद्र सिंह रावत, बीजेपी सांसद
कानपुर में उत्तराखंड के पूर्व सीएम ने कहा कि, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संकल्प से हरिद्वार में मौजूदा समय में गंगा पूरी तरह से अविरल और निर्मल है.
यह भी पढ़ें: यूपी चुनाव से पहले शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने खोला योगी सरकार के खिलाफ मोर्चा, गौमाता के मुद्दे पर बहिष्कार की चेतावनी
यह भी पढ़ें: बरेली में सपा की महिला सभा का प्रदर्शन; थाली-चम्मच बजाकर जताया विरोध, BJP को घेरा