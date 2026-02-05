ETV Bharat / state

बरेली के पूर्व सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री ने पीएम मोदी-अमित शाह पर लगाया भ्रष्टाचार का आरोप

बरेली के पूर्व सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री गुरुवार को शाहजहांपुर पहुंचे और उन्होंने पीएम मोदी और अमित शाह पर गंभीर आरोप लगाये.

Published : February 5, 2026 at 5:56 PM IST

शाहजहांपुर: निलंबित पीसीएस अफसर अलंकार अग्निहोत्री गुरुवार को शाहजहांपुर पहुंचे. यहां ब्राह्मण सभा के कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया. यहां उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी और गृहमंत्री अमित शाह पर जमकर निशाना साधा.

दबाव बनाकर परियोजनाओं की सब कॉन्ट्रेक्टिंग: बरेली के पूर्व सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह वेस्ट इंडिया कंपनी चला रहे है. प्रधानमंत्री मोदी इस वक्त वेस्ट इंडिया कंपनी के सीईओ की तरह काम कर रहे हैं.

अमित शाह वेस्ट इंडिया कंपनी के एमडी की तरह काम कर रहे हैं. मुख्यमंत्री पर दबाव बनाकर ठेके कंपनियों को दिलाये जा रहे हैं. कंपनियों से 30 फीसदी कट मिलता है.

यूजीसी के खिलाफ आंदोलन जारी रहेगा: अलंकार अग्निहोत्री ने कहा कि सरकार उनके खिलाफ कभी भी कोई कार्रवाई कर सकती है. वह मरने से नहीं डरते हैं और न ही जेल जाने से डरते हैं. यूजीसी के खिलाफ उनका आंदोलन जारी रहेगा. वह लोगों को जगाने का काम करेंगे. उन्होंने राजनीतिक पार्टी बनाने का भी इशारा किया.

ब्राह्मण एमपी, एमएलए मानसिक गुलामी से बाहर निकलें: पूर्व सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री ने कहा कि उनको आंतरिक जेल से मुक्ति मिल चुकी है. वह किसी अन्य वर्ग के लोगों से नहीं, बल्कि अपने सजातीय लोगों से कहना चाहते हैं, ब्राह्मण एमपी, एमएलए से कहना चाहते हैं कि वह मानसिक गुलामी से बाहर निकलें. वरना समाज उनको माफ नहीं करेगा. लोग पीएम मोदी और अमित शाह के कटआउट लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं.

30 फीसदी कमीशन लेकर सब कॉन्ट्रेक्टिंग: केंद्र सरकार डिवाइड एंड रूल फंडे पर काम कर रही है. वेस्ट इंडिया कंपनी पहले की ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह काम कर रही है. राज्य सरकार के बजट की परियोजनाओं पर 30 फीसदी कमीशन लेकर सब कॉन्ट्रेक्टिंग पर शिफ्ट किया जा रहा है. यह मनी लॉंडरिंग का नया तरीका है.

