अलंकार अग्निहोत्री का सरकार पर बड़ा हमला, कहा, लोकतंत्र को खत्म कर दिया गया है, राजनीतिक पार्टी बनाने का ऐलान

मथुरा: पूर्व सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री ने राजनीतिक पार्टी बनाने का ऐलान कर दिया है. अग्निहोत्री ने कहा कि जल्द श्रवण समाज के साथ राजनीतिक पार्टी का गठन किया जाएगा, उनके हितों को ध्यान में रखकर काम किया जाएगा, वर्तमान सरकार ने लोकतंत्र को खत्म कर दिया है. सरकार कॉरपोरेट कंपनी की तरह चल रही है.

प्रयागराज से सुर्खियों में आए पूर्व सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री ने शुक्रवार को वृंदावन के श्री ठाकुर बांके बिहारी मंदिर दर्शन करने के लिए पहुंचे थे. ठाकुर जी से आशीर्वाद लेकर राष्ट्रीय ब्राह्मण सेवा संघ की बैठक में एक नई राजनीतिक पार्टी बनाने का ऐलान किया.

उन्होंने कहा कि श्रवण समाज के ऊपर काला कानून जबरन थोपा जा रहा है. समाज की मांग है कि एक सच्ची सनातन संस्कृति पार्टी का गठन किया जाए जो की श्रवण समाज के हितों को ध्यान में रखकर काम करे.

प्रदेश और केंद्र सरकार के खिलाफ बोलते हुए अलंकार अग्निहोत्री ने कहा कि वृंदावन श्री ठाकुर बांके बिहारी मंदिर को सरकार अधिकरण करना चाहती है. गोस्वामी समाज के लोगों का हनन कर रही है, जबकि गोस्वामी समाज के लोगों ने प्राचीन परंपरा को निभाया है.

यूजीसी पर भी अलंकार अग्निहोत्री ने कहा, केंद्र सरकार ने जबरन लोकसभा में श्रवण जाति के लोगों के खिलाफ काला कानून पारित किया, इसी काला कानून को लेकर मैं अपने पद से इस्तीफा दिया था, लेकिन अब आवाज उठने लगी है. हम जल्द ही एक राजनीतिक पार्टी का ऐलान करेंगे, जो सनातन संस्कृति के हित में काम करेगी.