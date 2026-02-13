अलंकार अग्निहोत्री का सरकार पर बड़ा हमला, कहा, लोकतंत्र को खत्म कर दिया गया है, राजनीतिक पार्टी बनाने का ऐलान
पूर्व सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री ने राजनीतिक पार्टी बनाने का किया ऐलान
Published : February 13, 2026 at 8:50 PM IST
मथुरा: पूर्व सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री ने राजनीतिक पार्टी बनाने का ऐलान कर दिया है. अग्निहोत्री ने कहा कि जल्द श्रवण समाज के साथ राजनीतिक पार्टी का गठन किया जाएगा, उनके हितों को ध्यान में रखकर काम किया जाएगा, वर्तमान सरकार ने लोकतंत्र को खत्म कर दिया है. सरकार कॉरपोरेट कंपनी की तरह चल रही है.
प्रयागराज से सुर्खियों में आए पूर्व सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री ने शुक्रवार को वृंदावन के श्री ठाकुर बांके बिहारी मंदिर दर्शन करने के लिए पहुंचे थे. ठाकुर जी से आशीर्वाद लेकर राष्ट्रीय ब्राह्मण सेवा संघ की बैठक में एक नई राजनीतिक पार्टी बनाने का ऐलान किया.
उन्होंने कहा कि श्रवण समाज के ऊपर काला कानून जबरन थोपा जा रहा है. समाज की मांग है कि एक सच्ची सनातन संस्कृति पार्टी का गठन किया जाए जो की श्रवण समाज के हितों को ध्यान में रखकर काम करे.
प्रदेश और केंद्र सरकार के खिलाफ बोलते हुए अलंकार अग्निहोत्री ने कहा कि वृंदावन श्री ठाकुर बांके बिहारी मंदिर को सरकार अधिकरण करना चाहती है. गोस्वामी समाज के लोगों का हनन कर रही है, जबकि गोस्वामी समाज के लोगों ने प्राचीन परंपरा को निभाया है.
यूजीसी पर भी अलंकार अग्निहोत्री ने कहा, केंद्र सरकार ने जबरन लोकसभा में श्रवण जाति के लोगों के खिलाफ काला कानून पारित किया, इसी काला कानून को लेकर मैं अपने पद से इस्तीफा दिया था, लेकिन अब आवाज उठने लगी है. हम जल्द ही एक राजनीतिक पार्टी का ऐलान करेंगे, जो सनातन संस्कृति के हित में काम करेगी.
अलंकार अग्निहोत्री ने मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए बताया कि बैठक में तीन बिंदुओं पर चर्चा की गई है. पहले यूजीसी 13 जनवरी 2026 को प्रकाशित हुआ. दूसरा एसएसटी एक्ट देश का सबसे बड़ा काला कानून जो की सर्वोच्च न्यायालय ने निष्कासित किया है और तीसरा वृंदावन के श्री बांके बिहारी मंदिर कॉरिडोर को सरकार अधिकरण करने की कोशिश कर रही है.
सरकार हमारे मूल अधिकारों का हनन कर रही है. यहां के गोस्वामी समाज के मंदिरों को जबरन अधिकरण किया जा रहा है. देश में लोकतंत्र खत्म हो चुका है. जनतंत्र में जनता की भावना का ध्यान रखा जाता है. 13 जनवरी 2026 के बाद यूजीसी पर सरकार के किसी भी प्रतिनिधि ने अपना बयान नहीं दिया. देश एक कॉरपोरेट कंपनी की तरह सरकार चलाई जा रही है.
