चंडी देवी मंदिर का मामला: मुख्य ट्रस्टी रहे रोहित गिरी ने पूर्व पत्नी और बेटे पर दर्ज कराया मुकदमा, जानिए क्यों?

चंडीदेवी मंदिर परमार्थ ट्रस्ट के मुख्य ट्रस्टी रहे महंत रोहित गिरी ने अपनी पूर्व पत्नी और बेटे के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है.

Chandi Devi Temple Parmarth
चंडीदेवी मंदिर परमार्थ ट्रस्ट के मुख्य ट्रस्टी रहे महंत रोहित गिरी. (ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : December 6, 2025 at 5:34 PM IST

3 Min Read
हरिद्वार: चंडीदेवी मंदिर परमार्थ ट्रस्ट के पूर्व मुख्य ट्रस्टी महंत रोहित गिरी ने अपनी पूर्व पत्नी, पुत्र और सहयोगियों पर ट्रस्ट की संपत्ति हड़पने का आरोप लगाया. गिरी का आरोप है कि सभी ने संगठित तरीके से योजना बनाकर ट्रस्ट की संपत्ति हड़पने के लिए उनके जाली हस्ताक्षर कर इस्तीफा तैयार किया और उसी आधार पर ट्रस्ट का अवैध नवीनीकरण करा लिया. इस मामले में श्यामपुर पुलिस ने कोर्ट के आदेश पर आठ आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है.

महंत रोहित गिरी (निवासी चंडीघाट श्यामपुर कांगड़ी) ने कोर्ट में प्रार्थना पत्र देकर बताया कि वो चंडीदेवी मंदिर के मुख्य ट्रस्टी और एकमात्र सेवायत हैं. आरोप है कि उनकी पूर्व पत्नी गीतांजलि (निवासी नेचरो विला लालतप्पड़), नीरज पांडेय (निवासी लक्ष्मी नारायण मंदिर यमुना कॉलोनी देहरादून), उनका पुत्र भवानी नंदन गिरी, आकाश कुसुम बच्छेती (निवासी लालतप्पड़), पुष्पांजलि गौड़ (निवासी ऋषिकेश), निखिल खन्ना (निवासी ग्रेटर नोएडा), मोहित तोमर फड़ दुकानदार चंडीदेवी मंदिर और धीरज बच्छेती उर्फ शंकर (निवासी हरिपुर कला रायवाला), ने बीती 14 मई 2025 को पंजाब पुलिस से मिलीभगत कर उन्हें घर से गिरफ्तार करवाया.

आरोप लगाया कि जेल में रहते हुए उन्हें जान से मरवाने की कोशिश की गई. आरोपियों ने 13 मई 2025 का जाली इस्तीफा तैयार किया. इसके बाद उनके नकली हस्ताक्षर बनाए और उसे असली दस्तावेज दिखाकर ट्रस्ट में प्रस्तुत कर दिया.

महंत रोहित गिरी का आरोप है कि इसी जाली इस्तीफे के आधार पर 27 मई को तहसील ऋषिकेश में ट्रस्ट का नया नवीनीकरण करा दिया गया, जिसमें उनके पुत्र भवानी नंदन गिरी को मुख्य ट्रस्टी दर्शाया गया. इसके बाद ट्रस्ट की संपत्ति, बैंक खाते और चढ़ावे की रकम का दुरुपयोग शुरू कर दिया गया.

महंत रोहित गिरी ने यह भी आरोप लगाया कि उनकी अनुपस्थिति में उनकी स्कॉर्पियो को गीतांजलि, आकाश और कुसुम बच्छेती उठाकर ले गए. उन्हें आशंका है कि कार का इस्तेमाल किसी असामाजिक गतिविधि में भी किया गया होगा. उन्होंने बताया कि जेल से ही आठ जुलाई को थाना श्यामपुर और एसएसपी कार्यालय में तहरीर भेजी, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई. कई बार संपर्क के बाद भी पुलिस से कोई ठोस जवाब नहीं मिला. इसके बाद कोर्ट का सहारा लेना पड़ा. मामले को लेकर श्यामपुर थाना प्रभारी मनोज शर्मा ने बताया कि कोर्ट के आदेश पर मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है.



