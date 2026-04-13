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थमता नजर नहीं आ रहा चेस्टर हिल्स विवाद: अब एक और पूर्व मुख्य सचिव की एंट्री, CM की कार्यप्रणाली पर ही उठाए सवाल

चेस्टर हिल्स मामले पर बोलते हुए पूर्व मुख्य सचिव विनीत चौधरी ने भ्रष्टाचार के मामले पर हरियाणा और हिमाचल सरकार की तुलना की. साथ ही उन्होंने इस पूरे मामले पर मुख्यमंत्री की कार्यप्रणाली पर ही सवाल खड़े कर दिए. विनीत चौधरी ने सवाल उठाए कि हरियाणा राज्य जहां भ्रष्टाचार के मामले में अपने दो वरिष्ठ अधिकारियों को निलंबित करता है, वहीं हिमाचल सरकार के मुख्यमंत्री भ्रष्टाचार के आरोपों को हल्के में लेते हुए अधिकारियों की आपसी खींचतान करार देते हैं.

शिमला: हिमाचल प्रदेश के सोलन जिला में चेस्टर हिल्स रियल एस्टेट प्रोजेक्ट पर विवाद थमता हुआ नजर नहीं आ रहा. अब इस मामले में एक और पूर्व मुख्य सचिव की एंट्री हुई है. अब हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्य सचिव और 1982 बैच के IAS ऑफिसर विनीत चौधरी भी इस विवाद में कूद पड़े हैं. पूर्व मुख्य सचिव विनित चौधरी ने इस पूरे मामले पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की कार्यप्रणाली पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं. रिटायर्ड IAS विनीत चौधरी ने कहा कि मुख्यमंत्री इन आरोपों को हल्के में लेते हुए केवल तीन नौकरशाहों के बीच आपसी खींचतान बता रहे हैं जो उचित नहीं है.

ौ अपने आधिकारिक फेसबुक हैंडल पर लिखा "भ्रष्टाचार के आरोप और दो राज्यों की कहानी हरियाणा और हिमाचल...हरियाणा में भ्रष्टाचार के आरोपों पर दो वरिष्ठ आईएएस अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया...हिमाचल में मुख्यमंत्री इन आरोपों को हल्के में लेते हुए इसे तीन नौकरशाहों के बीच आपसी खींचतान करार देते हैं. मुख्यमंत्री जी, जवाबदेही अंततः आपके पास ही आकर रुकती है. आप यह नहीं कह सकते कि “मुझे पूरी जानकारी नहीं है”. जानकारी प्राप्त करने में हफ्तों और महीनों का समय नहीं लगना चाहिए.

मामले में अब तीसरे मुख्य सचिव की एंट्री

हिमाचल प्रदेश के वर्तमान मुख्य सचिव संजय गुप्ता के द्वारा चेस्टर हिल्स में गड़बड़ियों को लेकर RERA के अध्यक्ष आर डी धीमान को लिखे गए पत्र के बाद से मामला गरमाया हुआ है. इस मामले में अब तक तीन पूर्व मुख्य सचिव अपनी प्रतिक्रिया दे चुके हैं. सबसे पहले पूर्व मुख्य सचिव और वर्तमान में RERA के अध्यक्ष आर डी. धीमान ने बयान जारी कर मामले पर अपना पक्ष रखा. इसके बाद प्रदेश के पूर्व मुख्य सचिव और RERA के पूर्व अध्यक्ष श्रीकांत बालदी ने मामले में अपने ऊपर लगे आरोपों का जवाब दिया. वहीं, मामले में अब तीसरे पूर्व मुख्य सचिव विनीत चौधरी की एंट्री हुई है. पूर्व मुख्य सचिव ने इस पूरे मामले पर प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुख की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर दिए.

क्या है मामला?

हिमाचल प्रदेश के जिला सोलन में चेस्टर हिल्स प्रोजेक्ट विवाद का कारण बना हुआ है. आरोप है कि इस प्रोजेक्ट में धारा 118 का उल्लंघन हुआ है और प्रोजेक्ट के निर्माण में भी कई गड़बड़ियां है. पूर्व अतिरिक्त महाधिवक्ता विनय शर्मा की ओर से इस मामले से जुड़ी शिकायत छोटा शिमला थाने में देने के बाद से मामला लगातार गया हुआ है. शिकायत में वर्तमान मुख्य सचिव संजय गुप्ता पर आरोप लगे तो CS संजय गुप्ता ने पूर्व मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना, आर डी धीमान और श्रीकांत बालदी सवाल उठाए. अब एक और पूर्व मुख्य सचिव विनीत चौधरी ने मामले में अपनी प्रतिक्रिया दी है और पूरे मामले पर मुख्यमंत्री कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर दिए हैं.

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