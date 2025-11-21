ETV Bharat / state

हिमाचल के मुख्य सचिव रहे प्रबोध सक्सेना के सेवा विस्तार से जुड़ा मामला, हाईकोर्ट आज सुनाएगा फैसला

रिटायर होते ही प्रबोध सक्सेना को प्रदेश सरकार ने राज्य बिजली बोर्ड के अध्यक्ष पद पर नियुक्त कर दिया था. याचिकाकर्ता ने उठाए हैं सवाल.

November 21, 2025

शिमला: हिमाचल के चीफ सेक्रेटरी रहे प्रबोध सक्सेना के सेवा विस्तार को चुनौती देने वाली याचिका पर आज अदालत का फैसला आएगा. हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति गुरमीत सिंह संधावालिया और न्यायमूर्ति रंजन शर्मा की खंडपीठ आज यानी शुक्रवार, 21 नवंबर को अपना फैसला सुनाएगी. इस मामले में अतुल शर्मा नामक व्यक्ति ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की हुई है.याचिका में वर्ष 1990 बैच के आईएएस अधिकारी प्रबोध सक्सेना को राज्य के मुख्य सचिव के रूप में मिले सेवा विस्तार को नियमों के खिलाफ बताते हुए चुनौती दी गई है.

याचिकाकर्ता कैप्टन अतुल शर्मा ने प्रबोध सक्सेना को मुख्य सचिव पद पर 6 महीने का सेवा विस्तार देने पर सवाल उठाए हैं. याचिकाकर्ता का आरोप है कि सेवा विस्तार में नियमों की अवहेलना की गई है. इसके साथ ही आईएएस प्रबोध सक्सेना पर भ्रष्टाचार के आरोप होने और विजिलेंस जांच जारी होने के बावजूद सेवा विस्तार देने का आरोप है.

उल्लेखनीय है कि 6 महीने का सेवा विस्तार मिलने के बाद प्रबोध सक्सेना इसी साल 30 सितंबर को मुख्य सचिव के पद से रिटायर हो गए थे. लेकिन, राज्य सरकार ने रिटायर होते ही प्रबोध सक्सेना को राज्य बिजली बोर्ड के अध्यक्ष पद पर नियुक्त कर दिया था. इस पद पर सुक्खू सरकार ने 3 साल के लिए मुख्य सचिव के बराबर रैंक के साथ नियुक्ति दी है. इस नियुक्ति को लेकर 30 सितंबर को ही अधिसूचना भी जारी की गयी थी. फिलहाल इस मामले में आज अंतिम फैसला आएगा.

