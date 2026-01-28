सांसद जनसंवाद यात्रा शुरू, झालावाड़ में 'चौथ वसूली' क्यों मांग बैठी पूर्व सीएम राजे, जानिए वजह
राजे ने गत दिनों योग गुरु रामदेव व बागेश्वर धाम के आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के कोलाना हवाई पट्टी पहुंचने को लेकर चुटकी ली.
Published : January 28, 2026 at 4:24 PM IST
झालावाड़: सांसद दुष्यंत सिंह ने बुधवार से रायपुर क्षेत्र से अपनी तीन दिवसीय जन संवाद पदयात्रा शुरू की. पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने यात्रा को झंडी दिखाई. इससे पहले राजे व दुष्यंत ने माथनिया पंचायत के नकलंग गांव स्थित महादेव मंदिर में देव दर्शन व पूजा की. झालावाड़ के विकास कार्यों का जिक्र करते हुए चुटकी ली कि यहां आने वालों से 'चौथ वसूली' की जाएगी.
पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने गत दिनों योग गुरु रामदेव व बागेश्वर धाम के आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के कोलाना हवाई पट्टी पहुंचने को लेकर चुटकी ली. उन्होंने कहा कि दोनों हवाई पट्टी पर उतरे थे, उन्हें हाड़ौती में झालावाड़ के अलावा कोई जगह नहीं मिली. झालावाड़ में कोलाना एयरपोर्ट बना है. ऐसे में लोगों का आशीर्वाद हमें मिलता ही रहेगा. हो सकता है आने वाले दिनों में यहां कोई रुक जाए. राजे ने कहा कि उन्होंने 'महाराजजी' से बात की है. झालावाड़ में 'चौथ वसूली' होती है, यहां आपको कुछ करके जाना पड़ेगा. झालावाड़वासी ऐसे ही नहीं छोड़ेंगे. यहां आपको प्रवचन करने पड़ेंगे.
पढ़ें:Chhoti Khatu : वसुंधरा बोलीं- राजनीति और सामाजिक जीवन में मर्यादा बनाए रखना जरूरी
शेखावत को याद किया: इस बीच राजे ने 35 साल पूर्व के दिन याद किए. उन्होंने कहा कि जिलेवासियों का सुख-दुख बांटते हुए देखा है. जब यहां पहुंची थी तो विकास कम था. सड़कों पर गड्ढे थे. वह मारुति 800 कार से यात्रा करती थीं. बड़े गड्ढे या नालियां आने पर कार को उठाकर दूसरी तरफ रखा करते थे. उन्होंने भैंरोसिंह शेखावत को याद करते हुए कहा कि उन्होंने पूर्व उपराष्ट्रपति से क्षेत्र की जानकारी जुटाई तब कहा गया कि झालावाड़ कोटा के पास है, लेकिन आज लोग कोटा को झालावाड़ के पास बताते हैं.
गांवों में रात्रि विश्राम करेंगे सांसद: पूर्व सीएम ने कहा कि जब झालावाड़ से चौमहला निकलती थी, तो सिर पकड़ लेती थी. झालावाड़ से चौमहला की दूरी तय करने में काफी समय लगता था, लेकिन आज वह दूरी कुछ घंटे में तय हो जाती है. सांसद दुष्यंत जनसंवाद यात्रा के दौरान क्षेत्र की जनसमस्या से रूबरू होंगे. उनका निस्तारण करेंगे. सांसद यहां ही रात्रि विश्राम करेंगे.
पढ़ें: वसुंधरा बोली, 'भाजपा कार्यकर्ता एंबेसडर, अधिकारी एक घंटी में फोन उठाकर काम करें, नहीं तो भुगतने को रहें तैयार'