केंद्रीय बजट 2026: पूर्व सीएम राजे बोलीं, हर जन के सपनों को पंख लगाने वाला बजट, सांसद सीपी ने कहा- भारत को मजबूती मिलेगी

स्थानीय स्तर पर रोजगार सृजित करेगा : सांसद जोशी ने प्रधानमंत्री मोदी एवं वित्त मंत्री सीतारमण का आभार जताया. जोशी ने कहा कि टैक्स प्रक्रियाओं का सरलीकरण मध्यम वर्ग के लिए राहतकारी है. स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए विशेष आवंटन और MSME के लिए 40,000 करोड़ रुपए का निवेश स्थानीय स्तर पर रोजगार सृजित करेगा. हर जिले में एक महिला छात्रावास बनाने का निर्णय से महिलाओं की समस्या दूर होगी. हर टियर टू और टियर थ्री सिटीज के डेवलपमेंट ग्रोथ के लिए बजट में प्रावधान दिए गए हैं. यही से एम्पलॉयमेंट और मिडिल क्लास का डेवलपमेंट होता है. गर्ल हॉस्टल का निर्णय बालिका शिक्षा की बाधा दूर करेगा. सेमीकंडक्टर, रेयर अर्थ मिनरल्स, कैंसर व अन्य गंभीर दवाई गंभीर बीमारियों की दवा सस्ती कराने से विकसित भारत को नई ऊंचाइयां मिलेगी. आवश्यक दवा पर छूट से लाभ मिलेगा. किसानों के लिए भारत विस्तार AI एग्री टूल की शुरुआत कृषि क्षेत्र में तकनीक के समावेश से उत्पादन बढ़ाने में मदद करेगी.

पूर्व सीएम वसुंधरा राजे ने कहा, बजट भारत की इकोनॉमी और रोजगार को गति देने वाला है. हर जन के सपनों को पंख लगाने वाला है, जिसकी भावना है-सबका साथ,सबका विकास,सबका विश्वास और सबका प्रयास. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वित्तमंत्री निर्मला सीतारमणजी को बधाई. भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष एवं चित्तौड़गढ़ सांसद सीपी जोशी ने कहा कि यह बजट मोदी के विकसित भारत के संकल्प को निर्णायक गति देने वाला है. देश की आर्थिक दिशा तय करने वाला और स्वदेशी, आत्मनिर्भर भारत को मजबूती देने वाला ऐतिहासिक एवं सर्वस्पर्शी बजट है.

जयपुर: केंद्र की मोदी सरकार के वर्ष 2026-27 के बजट को लेकर कांग्रेस और भाजपा नेताओं के साथ एक्सपर्ट की अपनी अलग ओपिनियन है. भाजपा नेताओं ने बजट को ऐतिहासिक और विकसित भारत की दिशा में मजबूत कदम बताया. पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे और सांसद सीपी जोशी ने बजट को ऐतिहासिक बताया. भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने बजट को वित्तीय दस्तावेज नहीं, बल्कि पीएम नरेंद्र मोदी के विकसित भारत @2047 के विराट संकल्प का ठोस और दूरदर्शी रोडमैप बताया.

हर वर्ग पर जोर: जोशी ने कहा कि बजट में महिला सशक्तिकरण, गरीब कल्याण, किसान, युवा, श्रमिक और मध्यम वर्ग के उत्थान के साथ स्वदेशी उद्योग, घरेलू मैन्युफैक्चरिंग और स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने पर विशेष जोर दिया गया है. मेक इन इंडिया, वोकल फॉर लोकल और आत्मनिर्भर भारत की सोच को यह बजट जमीन पर उतारने वाला साबित होगा. जोशी ने कहा कि वर्ष 2014 में मोदी ने विकसित भारत की आधारशिला रखी, आज यह बजट उसी विजन का सशक्त प्रतिबिंब है. भारत को दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने की दिशा में आत्मविश्वास से भरा कदम है.

विकसित राजस्थान @2047 के सपने को साकार करेगा: भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने कहा कि यह बजट देश को आत्मनिर्भर, सशक्त और वैश्विक नेतृत्वकर्ता बनाने की दिशा में ऐतिहासिक कदम है. लोक-लुभावनी घोषणाओं के स्थान पर राष्ट्र निर्माण की मूल भावना को महत्व दिया गया. इसमें आधारभूत ढांचे के सशक्तिकरण, रोजगार सृजन, औद्योगिक विस्तार, तकनीकी नवाचार और ग्रामीण समृद्धि को समग्र दृष्टिकोण के साथ जोड़ा है. वर्तमान पीढ़ी के साथ आने वाली पीढ़ियों के लिए स्थायी और संतुलित विकास की नींव रखता है. बजट सिद्ध करता है कि भारत संकटों में भी अवसर खोजने की क्षमता रखता है. इसमें युवा, महिलाओं, किसान, एमएसएमई, स्टार्टअप, उद्योग, स्वास्थ्य, शिक्षा और नवाचार जैसे सभी महत्वपूर्ण क्षेत्रों को केंद्र में रखा है. विशेष रूप से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस,सेमीकंडक्टर मिशन, नवीकरणीय ऊर्जा जैसे आधुनिक क्षेत्रों को नई गति देने के प्रावधान भारत को तकनीकी महाशक्ति बनाने की दिशा में निर्णायक सिद्ध होंगे. न केवल विकसित भारत @2047 की नींव को मजबूत करेगा बल्कि विकसित राजस्थान @2047 के सपने को भी साकार करने की दिशा में मजबूत आधार देगा.

राठौड़ ने कहा कि रेलवे के आधुनिकीकरण, हाई-स्पीड और फ्रेट कॉरिडोर के माध्यम से कनेक्टिविटी में अभूतपूर्व सुधार होगा, जिससे व्यापार, पर्यटन और औद्योगिक निवेश को नई रफ्तार मिलेगी. महिला सशक्तिकरण की दिशा में प्रत्येक जिले में महिला और बालिका छात्रावासों का निर्माण बेटियों की शिक्षा, सुरक्षा और आत्मनिर्भरता को नई मजबूती देगा. युवाओं के लिए स्टार्टअप, स्किल डेवलपमेंट और तकनीकी प्रशिक्षण पर जोर उन्हें वैश्विक प्रतिस्पर्धा के लिए तैयार करेगा.

उज्ज्वल भविष्य की स्पष्ट झलक: उधर, डिप्टी सीएम दीया कुमारी ने बजट को लेकर कहा कि विकसित भारत के लक्ष्य को मजबूती प्रदान करने वाला केंद्रीय बजट 2026-27 देश के उज्ज्वल भविष्य की स्पष्ट झलक प्रस्तुत करता है. आज इस जनकल्याणकारी बजट को लाइव देखने का अवसर मिला, जिसमें भारत के समग्र विकास की दूरदृष्टि साफ दिखाई देती है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में भारत आत्मनिर्भरता, नवाचार और वैश्विक प्रतिस्पर्धा की ओर तेज़ी से अग्रसर है. उनकी सोच “सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास” को साकार करता यह बजट राष्ट्र निर्माण की सामूहिक भावना को और मजबूती देता है. इसमें शिक्षा, स्वास्थ्य और उद्योग के साथ किसान कल्याण और महिला सशक्तिकरण पर विशेष ध्यान दिया गया है, जो वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लक्ष्य को मजबूती प्रदान करता है.