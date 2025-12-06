ETV Bharat / state

इसलिए उद्योगपतियों के घर की शादियों में शामिल नहीं होती..., पूर्व सीएम उमा भारती ने खोला राज

टीकमगढ़ में फिजूलखर्ची पर पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती का शायराना अंदाज, शहंशाह ने दौलत का सहारा लेकर, हम गरीबों की मोहब्बत का उड़ाया है मजाक.

Former Chief Minister Uma Bharti
मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती (ETV Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : December 6, 2025 at 1:34 PM IST

2 Min Read
टीकमगढ़: भारतीय जनता पार्टी की कद्दावर नेता और मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने टीकमगढ़ में अपने निवास पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए फिजूलखर्ची पर तंज कसा. उन्होंने कहा कि उद्योगपति अपनी शादियों में इतना फिजूल ख़र्च करते हैं कि जिसमें हजारों बच्चियों की शादी हो सकती है. उनकी शादियों को देखकर लगता है जैसे मुफलिसी का मज़ाक़ उड़ाया जा रहा हो. उन्होंने शायराना अंदाज में साहिर लुधियानवी की कुछ पंक्तियां कहीं- एक शहंशाह ने दौलत का सहारा लेकर, हम गरीबों की मोहब्बत का उड़ाया है मजाक.

नेताओं को शादियों के प्रस्तुत करना चाहिए आदर्श उदाहरण

उमा भारती ने कहा आजकल शादियां मैरिज गार्डन में हो रही हैं जिससे अधिक पैसा खर्च होता है. नेताओं की शादियों में भी बहुत खर्च होता है. मैंने तो उनसे भी कहा कि ज्यादा दिखावा न करें क्योंकि उनकी इज्जत तो पहले से ही है. नेता शादियों में कम खर्च करके आदर्श उदाहरण प्रस्तुत कर सकते हैं, लेकिन वे दो नंबर का पैसा खपाने के लिए फिजूलखर्ची करते हैं.

उद्योगपतियों की शादी में जाना किया बंद

उन्होंने कहा कि मैंने तो उद्योगपतियों की शादियों में जाना ही बंद कर दिया है. बड़े-बड़े उद्योगपति करोड़ों रुपये खर्च करके नाचने, गाने वालों को बुलाते हैं. उतने में 20 हजार बच्चियों की शादी हो सकती है. मैंने ऐसे उद्योगपतियों के निमंत्रण को बायकाट कर रखा है. मैं उनकी शादियों में नहीं जाती.

फिजूलखर्ची लक्ष्मी का अपमान

पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि फिजूलखर्ची धन का फूहड़ प्रदर्शन है... ये लक्ष्मी का अपमान है. फिजूलखर्ची बंद करने से कम खर्चे में भी जिंदगी बेहतर हो सकती है. जब हम इस पर आ जाएंगे कि कम आय में अच्छा रोजगार हो जाएगा. कम आय में भी अच्छी पढ़ाई हो जाएगी. कम आय में भी अच्छी जीवनशैली हो सकती है. तब भ्रष्टाचार रुकेगा. मां-बाप भी अपने बच्चों की अच्छी परवरिश के लिए भ्रष्टाचार करना प्रारंभ कर देते हैं. सीमित संसाधनों से भी काम चल सकता है. उन्होंने नेताओं से फिजूलखर्ची बंद करने की अपील की.

संपादक की पसंद

