उमा भारती बोलीं- कोई माई का लाल नहीं खत्म कर सकता आरक्षण
पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने कहा कि जब तक देश में राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, चीफ जस्टिस और गरीब परिवार के लोग एक स्कूल में नहीं पढ़ेंगे, तब तक आरक्षण जारी रहेगा.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : April 28, 2026 at 7:46 PM IST|
Updated : April 28, 2026 at 7:56 PM IST
भोपाल: मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में नर्मदा टाइगर राजा हिरदे शाह लोधी की शौर्य यात्रा में पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने आरक्षण को लेकर बड़ा बयान दिया है. उमा भारती ने कहा कि जब तक देश में राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, चीफ जस्टिस और गरीब परिवार के लोग एक स्कूल में नहीं पढ़ेंगे, तब तक आरक्षण जारी रहेगा. उमा भारती ने कहा कि देश में आर्थिक आधार पर जातिगत आधार पर समाज लंबे समय तक बंटा रहा है. उमा भारती के पहले इसी तरह का बयान 2023 के चुनाव के पहले तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी दे चुके हैं, जिसका जबरदस्त विरोध हुआ था.
उमा बोलीं- दो मुख्यमंत्रियों ने छोड़ी थी कुर्सी, एक ने राम, तो दूसरे ने तिरंगे के लिए
कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उमा भारती ने कहा कि जनसंघ से जब बीजेपी बनी तब इसे पिछड़ा विरोधी पार्टी माना जाता था. एसटी-एससी, ओबीसी इसे अपनी पार्टी नहीं मानते थे, लेकिन जब उत्तर प्रदेश में राम मंदिर के लिए एक मुख्यमंत्री ने अपनी कुर्सी छोड़ी और मध्य प्रदेश में एक मुख्यमंत्री ने तिरंगा के लिए अपनी कुर्सी छोड़ी इसके बाद यह भ्रम तोड़ दिया कि बीजेपी पिछड़ों की पार्टी नहीं है.
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उमा भारती ने कहा कि ओबीसी समाज ने मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में हमेशा बीजेपी का साथ दिया. पहली आजादी में आपका रोल और दूसरी आजादी में भी आपकी ही भूमिका थी. पहली आजादी जब 15 अगस्त 1947 को आई तो आपको स्वतंत्र समाज, सीमाएं और अपनी संस्कृति पर चलने का अधिकार मिला.
सामाजिक विषमता मिटाने के लिए आरक्षण जरूरी
उमा भारती ने कहा कि हमारा समाज जातियों में बंटा हुआ समाज था और सामाजिक आधार पर विषमता थी. आर्थिक विषमता थी, लेकिन उस विषमता को मिटाने का प्रयास हुआ आरक्षण में. आरक्षण के बारे में आपको बता दूं, लोग कहते हैं कि आरक्षण कब तक जारी रहेगा. हमने तय किया है, हमारी अपनी पार्टी ने तय किया है कि जब तक भारत के प्रधानमंत्री के परिवार के लोग, देश के राष्ट्रपति के परिवार के लोग और भारत के चीफ जस्टिस के परिवार के लोग और गरीब परिवार के लोग एक जैसे स्कूल में जाने नहीं लगेंगे, तब तक आरक्षण कोई माई का लाल नहीं छीन सकता है.
जिन लोगों ने धर्म परिवर्तन कर लिया है, उन्हें आरक्षण का लाभ नहीं दिया जा सकता
समाज में जो विषमता है वह आज भी काफी हद तक बरकरार है. इसे मिटाने का जो तरीका है, उसमें एक है सामाजिक सामंजस्यता और दूसरा है आर्थिक आधार. आर्थिक आधार और जातिगत आधार पर विषमता है, लेकिन जिन लोगों ने धर्म परिवर्तन कर लिया है, उन्हें आरक्षण का लाभ नहीं दिया जा सकता. यह अधिकार उन्हीं को मिलेगा जो हिंदू धर्म में जातिगत दुर्भावना के शिकार हुए होंगे.
अमेरिका में रंग भेद हुआ, लेकिन भारत में शोषण का आधार जातिवाद बना हुआ है. देश में कभी धर्म के आधार पर भेदभाव न हो. हमने कभी धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं किया और इसलिए धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं हो सकता. देश को ठीक रखना है तो अगली लड़ाई सुविधाओं के समान अधिकार की लड़नी होगी. क्योंकि सुविधाओं के असमानता के शिकार हर जाति वर्ग के लोग हो रहे हैं. आरक्षण कुछ जाति वर्ग के लिए है, लेकिन सुविधाओं में समानता सभी वर्ग के लिए है.