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Govardhan Puja: पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने दिया संरक्षण का संदेश, परिवार संग की गौ माता की पूजा

पूर्व मुख्य्मंत्री रघुवर दास गोवर्धन पूजा पर अपने परिवार के साथ गौ माता की पूजा अर्चना की (जमशेदपुर) ( ETV Bharat )

जमशेदपुरः लौहनगरी जमशेदपुर में पूर्व मुख्य्मंत्री रघुवर दास गोवर्धन पूजा पर अपने परिवार के साथ गौ माता की पूजा अर्चना की है. इस मौके पर रघुवर दास ने कहा कि गोवर्धन पूजा केवल धार्मिक आस्था और परंपरा का पर्व नहीं है, बल्कि यह गौ माता के संरक्षण और उनके प्रति सम्मान का संदेश भी देता है.

जमशेदपुर में रघुवर दास एग्रीको स्थित अपने आवास में गोवर्धन पूजा के अवसर पर पूजा अर्चना की है. इस मौके पर उनकी पत्नी रुक्मिणी देवी, पुत्र ललित दास और पुत्रवधू सह जमशेदपुर पूर्वी की विधायक पूर्णिमा दास मौजूद रहीं. सभी ने पारंपरिक रीति-रिवाजों के अनुसार गौ माता की पूजा की और आशीर्वाद लिया.