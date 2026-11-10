Govardhan Puja: पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने दिया संरक्षण का संदेश, परिवार संग की गौ माता की पूजा
जमशेदपुर में पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने गोवर्धन पूजा कर गौ संरक्षण का संदेश दिया.
Published : November 10, 2026 at 4:42 PM IST
जमशेदपुरः लौहनगरी जमशेदपुर में पूर्व मुख्य्मंत्री रघुवर दास गोवर्धन पूजा पर अपने परिवार के साथ गौ माता की पूजा अर्चना की है. इस मौके पर रघुवर दास ने कहा कि गोवर्धन पूजा केवल धार्मिक आस्था और परंपरा का पर्व नहीं है, बल्कि यह गौ माता के संरक्षण और उनके प्रति सम्मान का संदेश भी देता है.
जमशेदपुर में रघुवर दास एग्रीको स्थित अपने आवास में गोवर्धन पूजा के अवसर पर पूजा अर्चना की है. इस मौके पर उनकी पत्नी रुक्मिणी देवी, पुत्र ललित दास और पुत्रवधू सह जमशेदपुर पूर्वी की विधायक पूर्णिमा दास मौजूद रहीं. सभी ने पारंपरिक रीति-रिवाजों के अनुसार गौ माता की पूजा की और आशीर्वाद लिया.
इस अवसर पर रघुवर दास ने कहा कि गोवर्धन पूजा केवल धार्मिक आस्था और परंपरा का पर्व नहीं है, बल्कि यह गौ माता के संरक्षण और उनके प्रति सम्मान का संदेश भी देता है. भारतीय संस्कृति में गौ माता का विशेष महत्व है. उन्होंने लोगों से गौ माता की सेवा और संरक्षण के लिए आगे आने की अपील की.
उन्होंने कहा कि मैं भगवान श्रीकृष्ण से प्रार्थना करता हूं कि सभी के जीवन में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहे. भगवान श्रीकृष्ण की कृपा से हर परिवार खुशहाल रहे और समाज में प्रेम, सद्भाव एवं आपसी भाईचारा कायम रहे.
जमशेदपुर पूर्वी की विधायक पूर्णिमा दास साहू ने कहा कि गोवर्धन पूजा के पावन अवसर पर पूरे परिवार के साथ गौ माता की पूजा-अर्चना कर उन्हें काफी प्रसन्नता हुई. उन्होंने कामना की कि भगवान श्रीकृष्ण और गौ माता का आशीर्वाद झारखंड के सभी लोगों पर बना रहे तथा प्रदेशवासियों के जीवन में खुशहाली और समृद्धि आए.
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