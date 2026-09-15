ETV Bharat / state

पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास गिरिडीह पहुंचे, दिवंगत सुदिव्य कुमार को दी श्रद्धांजलि, हेमंत सरकार पर साधा निशाना

गिरिडीह पहुंचकर पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर ने दिवंगत सुदिव्य कुमार को श्रद्धांजलि दी.

Raghubar Das
दिवंगत सुदिव्य कुमार के परिजनों से मिलते पूर्व सीएम रघुवर दास. (फोटो-ईटीवी भारत)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : September 15, 2026 at 8:18 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

गिरिडीह: पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास मंगलवार को गिरिडीह स्थित दिवंगत मंत्री सुदिव्य कुमार के आवास पहुंचे. उन्होंने दिवंगत सुदिव्य की तस्वीर पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी. इस दौरान उन्होंने दिवंगत मंत्री की धर्मपत्नी व बच्चों से मिलकर संवेदना व्यक्त की. इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने सुदिव्य के असामयिक निधन को बड़ी क्षति बताया. सुदिव्य के आवास से निकलने के बाद रघुवर दास गिरिडीह के पूर्व विधायक निर्भय शाहबादी के आवास गए. यहां उन्होंने पूर्व विधायक की दिवंगत पत्नी को श्रद्धांजलि अर्पित की.

हेमंत सरकार पर साधा निशाना

गिरिडीह में पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने प्रेस वार्ता भी की. इस दौरान उन्होंने हेमंत सरकार पर जमकर निशाना साधा. साथ ही प्रशासन की कार्यशैली पर भी सवाल उठाए. रघुवर दास ने कहा कि आज पूरा प्रशासन लूट मचाए हुए. प्रशासन को यह याद रखना चाहिए कि सत्ता आती-जाती है, इसलिए डीसी-एसपी निष्पक्ष होकर संविधान का, कानून का पालन करें, न की सत्ताधारी दल के कार्यकर्ता की तरह काम करें.

पूर्व सीएम रघुवर दास का बयान. (वीडियो-ईटीवी भारत)

माफिया-सिंडिकेट से घिरी है हेमंत सरकारः रघुवर दास

पूर्व सीएम रघुवर दास ने कहा कि पूरे राज्य में अराजकता और अव्यवस्था का माहौल है. इस कारण आज राज्य विनाश की तरफ जा रहा है. कांग्रेस, जेएमएम और राजद के नेतृत्व में चलनेवाली हेमंत सरकार माफिया और सिंडिकेट से घिरी हुई है. चाहे वह कोयला, बालू और पत्थर माफिया हो या फिर नियोजन सिंडिकेट हो. विगत 6-7 वर्षों से झारखंड के बच्चों-बच्चियों के भविष्य के साथ यह सरकार खिलवाड़ कर रही है.

ऐसे में प्रश्न व्यवस्था पर है कि कैसे अभय तिवारी जैसे लोग करोड़पति बने, कैसे अनहोनी हुई, इस जादू के लिए कौन जिम्मेदार है. प्रश्न है कि पेपर लीक, भर्ती घोटालों का जन्म कैसे हुआ, किसने इसे बढ़ाया, किसके इशारे पर जेपीएससी या जेएसएससी के अधिकारी लूटने के लिए मजबूर हुए. बिना सरकार के सहयोग से इतना बड़ा नियोजन घोटाला हो नहीं सकता. इसलिए विद्यार्थियों के साथ-साथ भाजपा गड़बड़ियों की सीबीआई जांच की मांग कर रही है.

MMDR पर रघुवर दास ने दी प्रतिक्रिया

रघुवर दास ने कहा कि भारत एक संघीय राज्यों का देश है. अभी जो खनन को लेकर एक्ट आया है वह राष्ट्र हित में है, लेकिन दर्द सिर्फ हेमंत सरकार को हो रहा है. दर्द की वजह है कि जब से हेमंत सोरेन की सरकार बनी है, जो राजस्व राज्य के खजाने में जाना चाहिए वह जेएमएम-कांग्रेस के नेताओं की जेब में जा रही है. उन्होंने कहा कि राज्य में बालू घोटाला, कोयला घोटाला और पत्थर का घोटाला हो रहा है. सेस लगा देने से कोयला, आयरन और बिजली और महंगी हो जाएगी. भारत सरकार ने 24 कोल ब्लॉक आवंटित किए, जिसमें से महज 4 ब्लॉक ही ऑपरेशन में हैं. 20 तो आजतक चालू ही नहीं हुए. 20 ब्लॉक चालू रहते तो लोगों को रोजगार भी मिलता.

उन्होंने कहा कि पहली दफा मोदी सरकार ने निर्णय लिया कि जिस जिले में कोयला खनन होगा उस जिले को 30 प्रतिशत रॉयल्टी दिया जाएगा, जो जिले के विकास में खर्च होता. झारखंड में अभी तक 1800 से अधिक करोड़ डिस्ट्रिक्ट माइनिंग फंड में आया, लेकिन सरकार महज 700 करोड़ खर्च कर पाई और उसमें भी घोटाला हुआ है. इस एक्ट का वही लोग विरोध कर रहे हैं जो इलीगल माइनिंग में लिप्त हैं.

ये भी पढ़ें-

MMDR संशोधन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएगी हेमंत सरकार, वित्त मंत्री ने कहा- सेस हम हर हाल में लेते रहेंगे

बाबूलाल ने कहा- मुखर, दिलेर के साथ हाजिरजवाबी थे सुदिव्य, कांग्रेस सचिव बोले अभूतपूर्व नेता थे सोनू

जमीन से जुड़े कार्यकर्त्ता से सत्ता के शिखर तक पहुंचे थे सुदिव्य कुमार, 37 साल तक झामुमो से जुड़े रहे

TAGGED:

SUDIVYA KUMAR
GIRIDIH
रघुवर दास
सुदिव्य कुमार
RAGHUBAR DAS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.