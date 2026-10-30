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पतंजलि योगपीठ पहुंचे हरीश रावत, बंद कमरे में रामदेव से मुलाकात, सनातन और बीजेपी पर दिया बड़ा बयान

रामदेव से मिले हरीश रावत. ( ETV Bharat )

हरिद्वार: कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत शुक्रवार को पतंजलि योगपीठ हरिद्वार पहुंचे. यहां उन्होंने योगगुरू स्वामी रामदेव से मुलाकात की. बताया जा रहा है कि स्वामी रामदेव अखिल भारतीय प्राच्य विद्या सम्मेलन में व्यस्त थे, लेकिन हरीश रावत के पहुंचते ही उन्होंने रामदेव ने उनसे मुलाकात की.

बताया जा रहा है कि हरीश रावत और योगगुरू स्वामी रामदेव के बीच बंद कमरे में बात हुई है. 15 मिनट मुलाकात करने के बाद हरीश रावत पतंजलि योगपीठ से रवाना हो गए. मुलाकात से पहले हरीश रावत ने स्वामी रामदेव को भगवा शॉल ओढ़ाकर स्वागत किया. इस दौरान हरीश रावत ने आचार्य बालकृष्ण से भी मुलाकात की.