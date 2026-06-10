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हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुये पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, डॉक्टरों ने दी आराम की सलाह

देहरादून: उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत को अचानक ब्लड प्रेशर बढ़ने और थकान की शिकायत के बाद दून मेडिकल कॉलेज चिकित्सालय में भर्ती कराया गया. जहां डॉक्टरों ने उनका स्वास्थ्य परीक्षण किया. परीक्षण के बाद कुछ देर उनको अस्पताल में एडमिट रखने के बाद उन्हें डॉक्टरों की तरफ से डिस्चार्ज कर दिया गया.

इस दौरान डॉक्टर ने उन्हें कुछ दिनों तक घर पर आराम करने की सलाह भी दी है. उनकी जांचों की रिपोर्ट का अस्पताल की तरफ से गहन परीक्षण किया जा रहा है. इस संबंध में दून अस्पताल के चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर आरएस बिष्ट ने बताया आज सुबह पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत थकान और बीपी बढ़ने की शिकायत लेकर अस्पताल पहुंचे थे. जहां विशेषज्ञ चिकित्सकों ने उन्हें स्वास्थ्य लाभ देने के उद्देश्य से कुछ देर के लिए अस्पताल में एडमिट रखा. इस दौरान उनकी कुछ जांचे की गई.जांच के बाद उनको अस्पताल से छुट्टी दे दी गई. डॉक्टर की तरफ से उनको कुछ दिन आराम करने की सलाह दी गई है.डॉ आर आरएस बिष्ट का कहना है उनकी जांच रिपोर्ट का परीक्षण किया जा रहा है.