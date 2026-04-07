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भिवानी में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा, 'पंजाब सरकार की तर्ज पर हरियाणा सरकार मौसम की मार से हुए नुकसान का आकलन कर किसानों की क्षतिपूर्ति करे'

सादे व्यक्तित्व के धनी थे पूर्व सांसद जंगबीर सिंह: पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि "वे आज पूर्व सांसद जंगबीर सिंह की रस्म पगड़ी पर पहुंचे हैं. वे लोकसभा में उनके साथी रहे. वे राष्ट्रवादी और ईमानदार व्यक्ति थे, जिन्होंने जीवन भर समाजसेवा की. उन्होंने अपना जीवन फौजी और वकील के रूप में भी गुजारा. वे सादे व्यक्तित्व के धनी थे."

भिवानीः हरियाणाा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि "हरियाणा में जिस प्रकार से इन दिनों पकी हुई फसलों पर मौसम की मार पड़ी है, उसको लेकर नुकसान का आकलन करवाकर किसानों के लिए मुआवजे की व्यवस्था करनी चाहिए." उन्होंने पंजाब का उदाहरण देते हुए कहा कि "पंजाब सरकार ने इन दिनों हो रही बरसात और ओलावृष्टि के खराबे का आकलन शुरू कर दिया है. हरियाणा सरकार को भी उनकी तर्ज पर ऐसा करना चाहिए." यह बात उन्होंने भिवानी में पूर्व सांसद जंगबीर सिंह के निधन पर शोक प्रकट करने के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए कही.

बाारिश से खराब फसलों के लिए पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने मुआवजे की मांग (Etv Bharat)

क्रॉस वोटिंग पर रिपोर्ट तैयारः भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने पत्रकारों द्वारा पांच विधायकों की क्रॉस वोटिंग पर कांग्रेस द्वारा की जा रही कार्रवाई के सवाल पर कहा कि "अनुशासन समिति ने इस संबंध में रिपोर्ट बनाकर पार्टी हाईकमान को दे दी गई है. विधायक रेणू बाला द्वारा भूपेंद्र हुड्डा पर क्रॉस वोटिंग के मामले में बचाए जाने के आरोप पर कहा कि एक झूठ बोलने के बाद 100 झूठ बोलने पड़ते हैं. उनका इशारा कांग्रेस विधायक की तरफ था."

राज्यभर के अनाज मंडियों का दौरा करेंगे हुड्डा: भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि फसलों की मंडियों में सही बिकवाली हो, इसको लेकर वे प्रदेश की मंडियों का दौरा कर रहे हैं. वे सांपला, नारायणगढ़, कुरूक्षेत्र सहित प्रदेश की विभिन्न मंडियों का दौरा आज से कर रहे हैं. मंडियों में फसल खरीद के लिए बायोमैट्रिक का प्रयोग, ट्रैक्टर-ट्राली पर नंबर लगाने सहित विभिन्न नए नियम जो लगाए गए है, उससे किसानों को परेशानी हो रही है. फसलों के खराब होने पर सरकार के एक मंत्री के ब्यान की भी उन्होंने आलोचना की. उन्होंने कहा कि "सरकार के एक मंत्री का ब्यान है कि बरसात आने से फसलों को फायदा होगा. उन्होंने कहा कि फसल में दाना पकने के बाद कब से फसल बढ़ोत्तरी होने लगी. उन्होंने कहा कि भाजपा के नेता मौसम में खराब फसल में मदद की बजाए किसानों का मजाक उड़ाने का कार्य कर रहे है.

ईंधन की समस्या का समाधान निकाले सरकार: देश में ईंधन की कमी पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि विश्व स्तर पर युद्ध चल रहा है. ऐसे में संकट जरूर पैदा होता है. परन्तु सरकार बार-बार ब्यान जारी करके ईंधन की कमी नहीं होने की बात कह रही है. दूसरी तरफ लोगों की लाइनें ईंधन के लिए लगी हुई है. ऐसे में सरकार को चाहिए कि वे लोगों में विश्वास पैदा करें और ईंधन की समस्या का समाधान निकाले. सांसद जंगबीर सिंह की शोक सभा में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा के अलावा भाजपा विधायक घनश्याम सर्राफ, दादरी से विधायक सुनील सांगवान सहित प्रदेश भर के विभिन्न खापों के प्रतिनिधि और किसान नेता मौजूद थे.