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कुलदीप वत्स से मिले पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा, कांग्रेस विधायक ने फिर जताई नाराजगी

झज्जर : राज्यसभा चुनाव के बाद कांग्रेस पार्टी में घमासान मचा हुआ है. एक तरफ तो क्रॉस वोटिंग को लेकर विधायकों पर आरोप और उन्हें स्पष्टीकरण देने के लिए कांग्रेस की ओर से नोटिस जारी किया गया है, वहीं दूसरी ओर कुछ लोगों से नाराज चल रहे कांग्रेस विधायक कुलदीप वत्स के घर पहुंच कर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा ने उन्हें क्लीन चिट दे दी है.

कुलदीप वत्स से मिले थे सीएम नायब सिंह सैनी : दरअसल राज्यसभा चुनाव से ठीक एक दिन पहले ही बादली से कांग्रेस विधायक कुलदीप वत्स के भतीजों की शादी के बाद 15 मार्च को झज्जर में समारोह का आयोजन किया गया था. उस समारोह में प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी शामिल हुए थे और लगभग 50 मिनट रुके थे. उसके बाद से ही राजनीतिक चर्चाएं लोगों ने करनी शुरू कर दी थी कि कुलदीप वत्स भी भाजपा मे जा सकते हैं. अगले ही दिन राज्यसभा चुनाव हुआ और दो सीटों पर वोटिंग हुई. चुनाव में इनेलो के विधायकों ने भागीदारी नहीं ली और उसका फायदा कांग्रेस को मिला और चुनाव में भाजपा और कांग्रेस का एक एक उम्मीदवार जीत दर्ज कर पाए. वहीं चुनाव के दिन ही वोटिंग की गिनती शाम 5 बजे शुरू होनी थी लेकिन गिनती रात करीब 11 बजे शुरू हुई. कांग्रेस की ओर से भाजपा पर कई गंभीर आरोप भी लगाए. बादली से कांग्रेस विधायक कुलदीप वत्स ने नाराजगी जाहिर की और कहा कि भाजपा जानबूझकर कांग्रेस की वोटों को खराब करना चाहती है.

कुलदीप वत्स से मिले पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा (Etv Bharat)

कुलदीप वत्स ने जताई नाराजगी : उसके बाद अगले दिन ही कुलदीप वत्स ने मीडिया के सामने कांग्रेस की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए नाराजगी जाहिर की और कहा था कि कांग्रेस का पतन कुछ लोगों के कारण हो रहा है. उसके बाद इस बात ने तूल पकड़ लिया और आम जनता में तरह तरह की बातें चलने लगी. वहीं उसके बाद बादली विधायक कुलदीप वत्स ने मीडिया के समक्ष बयान दिया और कहा कि कोई ऐसा नोट नहीं बना जो उन्हें खरीद सके. कुलदीप वत्स ने नाराजगी जाहिर करते हुए कहा था कि 5 मई को उनके जन्मदिन पर बड़ा फैसला लेंगे. कुलदीप वत्स ने कसम खाकर कहा कि वे अपने स्थान पर है और अपने जमीर के साथ धोखा नहीं कर सकते और भूपेंद्र हुड्डा उनके पिता समान हैं.