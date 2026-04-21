हांसी की अनाज मंडी पहुंचे भूपेंद्र हुड्डा, बोले -किसान और आढती भाजपा से परेशान, 20% फसल का भी नहीं हुआ उठान
पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने हांसी की अनाज मंडी का दौरा किया और बीजेपी सरकार पर निशाना साधा.
Published : April 21, 2026 at 10:55 PM IST|
Updated : April 21, 2026 at 11:05 PM IST
हांसी : हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा ने हांसी की अनाज मंडी का दौरा कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया. इस दौरान उन्होंने कहा कि अभी तक 20% फसल का भी उठान नही हो पाया है, जो काफी चिंताजनक है.
किसान परेशान : उन्होंने आरोप लगाया कि नए नियमों और प्रक्रियाओं की वजह से किसानों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है. किसानों को अपनी फसल बेचने, भुगतान में देरी और मंडी में जगह की कमी जैसी समस्याएं झेलनी पड़ रही हैं. पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि मौजूदा नीतियों से न केवल किसान बल्कि आढ़ती भी परेशान हैं. नई खरीद प्रक्रिया और नियमों के चलते मंडियों में व्यवस्था बिगड़ रही है. हुड्डा ने मांग करते हुए कहा कि सरकार को स्वामीनाथन रिपोर्ट के अनुसार किसानों को लाभकारी मूल्य देना चाहिए और उनकी फसल का भुगतान समय पर सुनिश्चित करना चाहिए, ताकि किसानों को राहत मिल सके.
पश्चिम बंगाल में बनेगी कांग्रेस की सरकार : पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा ने महिला आरक्षण को लेकर सरकार पर सवाल उठाए. उन्होंने कहा कि जब 2023 में संसद में महिला आरक्षण बिल पर सभी दलों ने सहमति जताकर इसे पारित कर दिया था, तो फिर इसका नोटिफिकेशन अब तक क्यों जारी किया गया है. पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा ने पश्चिम बंगाल के चुनावों को लेकर बयान देते हुए कहा कि कांग्रेस वहां मजबूत स्थिति में है. उन्होंने दावा किया कि चुनावों में कांग्रेस का प्रदर्शन बेहतर होगा. राज्य में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है.
भाजपा के साथ मिली हैं जेजेपी और इनेलो : पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा ने जेजेपी नेता दुष्यंत चौटाला और पुलिस के बीच चल रहे विवाद पर कहा कि ये पूरा प्रकरण जनता को गुमराह करने का प्रयास है. साथ ही उन्होंने आरोप लगाया कि जेजेपी और इनेलो दोनों भाजपा से मिली हुई पार्टियां हैं. हुड्डा ने कहा कि इस तरह के मुद्दों से असली जन समस्याओं से ध्यान भटकाया जा रहा है. पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा ने इनेलो पर निशाना साधते हुए कहा कि अगर वे वास्तव में किसान हितैषी होते, तो चुनाव में उनकी केवल दो सीटें ही क्यों आतीं.
घर का सपना हुआ मुश्किल : उन्होंने कहा कि हांसी के जिला बनने के बाद संगठनात्मक ढांचे को मजबूत करने की दिशा में कांग्रेस जल्द ही यहां जिला अध्यक्ष की नियुक्ति करेगी. नए जिले के गठन के साथ ही स्थानीय स्तर पर नेतृत्व तय करना जरूरी हो गया है, ताकि संगठन को मजबूती मिल सके और कार्यकर्ताओं के साथ बेहतर समन्वय बन सके. पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा ने हरियाणा सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि राज्य में सत्तारूढ़ भाजपा के कुछ विधायक और नेता अवैध कॉलोनियां काटने में लगे हुए हैं. उन्होंने कहा कि उनकी कांग्रेस सरकार के समय HSVP के तहत गरीबों को किफायती दरों पर प्लॉट उपलब्ध करवाए जाते थे. हुड्डा का आरोप है कि वर्तमान सरकार में वही प्लॉट अब बोली (ऑक्शन) के जरिए दिए जा रहे हैं, जो गरीब और मध्यम वर्ग की पहुंच से बाहर होते जा रहे हैं. उन्होंने कहा कि जरूरतमंद लोगों के लिए घर का सपना और मुश्किल हो गया है.
जनता जवाब देती है : पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा ने पूर्व मंत्री कैप्टन अभिमन्यु के आरोपों पर पलटवार करते हुए कहा कि यदि हरियाणा में हिंसा भड़काने में उनका कोई हाथ होता, तो पिछले 10 वर्षों से सत्ता में बैठी बीजेपी की सरकार ने उन्हें अब तक गिरफ्तार क्यों नहीं कर पाई. पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा ने तंज कसते हुए कहा कि जो लोग खुद जिम्मेदार होते हैं, वही अक्सर दूसरों पर दोष मढ़ने का काम करते हैं. उन्होंने कहा कि सच्चाई से ध्यान भटकाने के लिए इस तरह के आरोप लगाए जाते हैं, लेकिन जनता सब समझती है और समय आने पर जवाब भी देती है.
हरियाणा में मजबूत पार्टी कांग्रेस : कांग्रेस पार्टी को लेकर उन्होंने कहा कि "हरियाणा में हमारी मजबूत पार्टी रही है. सत्ता में रहना या न रहना अलग बात है, लेकिन जनता का साथ और भरोसा सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है. पार्टी हमेशा लोगों के मुद्दों को उठाती रही है और आगे भी जनता के हितों के लिए काम करती रहेगी, चाहे वह सत्ता में हो या विपक्ष में."
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