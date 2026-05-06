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कांग्रेस विधायक के बयान पर भूपेंद्र हुड्डा बोले - "जो महसूस किया, वही कहा", चुनावी हार के लिए कुलदीप वत्स ने ठहराया था जिम्मेदार

रोहतक : प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कांग्रेस विधायक कुलदीप वत्स के उस बयान पर प्रतिक्रिया दी है जिसमें वत्स ने वर्ष 2024 में विधानसभा चुनाव में हुई हार के लिए कांग्रेस नेताओं को ही जिम्मेदार ठहराया है. हुड्डा ने इस पर बोलते हुए कहा है कि उन्होंने ये बयान दिया नहीं, जिसने बयान दिया है, उससे पूछो. वत्स ने जो महसूस किया होगा, वही बयान दिया है, प्रजातंत्र है.

कांग्रेस नेताओं को जिम्मेदार ठहराया था : दरअसल बादली विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस विधायक कुलदीप वत्स ने एक दिन पहले मंगलवार को अपने जन्मदिवस पर हुए कार्यक्रम के बाद वर्ष 2024 में हुई हार के लिए कांग्रेस के नेताओं को जिम्मेदार ठहराया था. खास बात यह है कि वत्स के जन्मदिवस पर हुए कार्यक्रम में रोहतक लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा पहुंचे थे लेकिन दीपेंद्र के जाते ही कांग्रेस विधायक ने कह दिया कि कांग्रेस को वर्ष 2024 का चुनाव जनता ने नहीं हराया. कोई किसी वहम में ना रहे, हमें अपने लोगों ने हराया है. जो बड़े नेता थे, उन्होंने चुनाव हराया है. भले अब कोई कुछ भी बोल रहा हो, लेकिन सच्चाई यही है कि कांग्रेस अपनी वजह से हारी है. यही नहीं कुलदीप वत्स ने तो उस दौरान कांग्रेस प्रभारी रहे दीपक बाबरिया को भी निशाने पर लिया. उन्होंने कहा कि पूछो उस प्रभारी से कि हर सीट से 100 लोगों के 20-20 हजार रुपए लेकर फार्म क्यों भरवाए गए. फिर विधानसभा चुनाव में जानबूझकर जरूरत से ज्यादा उम्मीदवार खड़े कर दिए गए, जिससे पार्टी के भीतर भ्रम और गुटबाजी पैदा हुई. ऐसे में कांग्रेस अपनी हार की खुद जिम्मेदार है और इसके लिए जनता को दोष देना गलत होगा. वत्स ने कहा कि यह बात खुलकर भूपेंद्र सिंह हुड्डा, कुमारी शैलजा, प्रदेश प्रभारी और प्रदेश अध्यक्ष के सामने भी रखी है. बड़े नेताओं को तय करना होगा कि वे कांग्रेस के बारे में सोचेंगे या नहीं.

कांग्रेस विधायक के बयान पर भूपेंद्र हुड्डा बोले - "जो महसूस किया, वही कहा" (ETV Bharat)

भूपेंद्र हुड्डा ने की निंदा : वहीं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भाजपा की राज्यसभा सदस्य रेखा शर्मा की ओर से पूर्व मुख्यमंत्री भजनलाल के बारे में दिए गए बयान की आलोचना की. उन्होंने कहा कि भाजपा के जिस भी नेता ने अपशब्दों का प्रयोग किया, वह निंदनीय है. एक जिम्मेदार पद पर बैठकर गलत नहीं बोलना चाहिए. वो हमारे नेता रहे हैं, कई-कई साल सीएम रहे हैं, उनके बारे में गलत नहीं बोलना चाहिए.