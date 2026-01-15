ETV Bharat / state

गहलोत की अधिकारियों को दो-टूक: गैरकानूनी काम करोगे तो कानून का सामना करना होगा

जयपुर: मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण में नाम कटवाने के लिए आपत्ति दर्ज कराने का आज अंतिम दिन है. वहीं, कांग्रेस ने बड़ी संख्या में जमा कराए गए फॉर्म-7 पर सवाल उठाते हुए कहा है कि ये कांग्रेस समर्थित मतदाताओं के नाम कटवाने के लिए दाखिल किए जा रहे हैं. इस मामले को लेकर कांग्रेस ने अपने कार्यकर्ताओं और नेताओं को सतर्क रहकर पूरी प्रक्रिया पर नजर रखने के निर्देश दिए हैं. वहीं, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अधिकारियों को सख्त चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर गैरकानूनी काम किया तो उन्हें कानून का सामना करना पड़ेगा.

पूर्व मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर पोस्ट करते हुए लिखा कि आज विशेष संशोधन कार्यक्रम में नाम कटवाने के लिए आपत्ति दर्ज कराने का आखिरी दिन है. प्रदेश भर में कई जगहों से ऐसी जानकारियां मिल रही हैं कि अज्ञात व्यक्तियों द्वारा कांग्रेस समर्थक मतदाताओं के नाम कटवाने के लिए बड़ी संख्या में फॉर्म-7 जमा करवाए गए हैं. उन्होंने कहा कि 'मेरी सभी कांग्रेस कार्यकर्ताओं एवं बूथ स्तरीय अध्यक्षों से अपील है कि सतर्कता से इस पर नजर रखें और किसी भी वैध मतदाता का नाम न कटने दें'.