गहलोत का तीखा हमला, बोले-बिहार में मतदान के दौरान योजनाओं के नाम पर बंटे पैसे और आंखें मूंदे रहा चुनाव आयोग

जोधपुर: पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बिहार चुनाव को लेकर चुनाव आयोग को घेरा. गहलोत ने आरोप लगाया कि बिहार चुनाव में पोलिंग चल रही थी, लेकिन सरकारी योजनाओं का पैसा बंट रहा था और चुनाव आयोग आंखे मूंदे बैठा रहा. राजस्थान चुनाव में हमारी योजनाएं तक का पैसा बाहर नहीं आने दिया. सारी योजनाएं बंद करा दी. गहलोत ने शुक्रवार को सर्किट हाउस में मीडिया से अनौपचारिक बातचीत में कहा कि अब 12 राज्यों में एसआईआर कराया जा रहा है, लेकिन उत्तर प्रदेश में नहीं हो रहा. सुप्रीम कोर्ट में भी इस मामले में केस चल रहा है. लगता है कि आपकी नीयत में खोट है. चुनाव आयोग पर अविश्वास हो गया है.

अंता के झटके से संभालें: पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि राजस्थान में मुख्य सचिव बदल गए, लेकिन सरकार की हालत बहुत खराब है. बार-बार मुख्यमंत्री को आगाह कर रहे हैं कि गुड गवर्नेंस करें लेकिन मुख्यमंत्री समझ नहीं पा रहे हैं. अंता उपचुनाव में कांग्रेस की बड़ी जीत से सरकार को झटका लगा है. उम्मीद करता हूं कि सीएम अब तो संभलेंगे. इनकी आंखें खुलनी चाहिए.