गहलोत का तीखा हमला, बोले-बिहार में मतदान के दौरान योजनाओं के नाम पर बंटे पैसे और आंखें मूंदे रहा चुनाव आयोग
पूर्व सीएम बोले कि राजस्थान में चुनाव के समय आयोग ने योजनाओं का पैसा तक रूकवा दिया था.
Published : November 21, 2025 at 6:49 PM IST
जोधपुर: पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बिहार चुनाव को लेकर चुनाव आयोग को घेरा. गहलोत ने आरोप लगाया कि बिहार चुनाव में पोलिंग चल रही थी, लेकिन सरकारी योजनाओं का पैसा बंट रहा था और चुनाव आयोग आंखे मूंदे बैठा रहा. राजस्थान चुनाव में हमारी योजनाएं तक का पैसा बाहर नहीं आने दिया. सारी योजनाएं बंद करा दी. गहलोत ने शुक्रवार को सर्किट हाउस में मीडिया से अनौपचारिक बातचीत में कहा कि अब 12 राज्यों में एसआईआर कराया जा रहा है, लेकिन उत्तर प्रदेश में नहीं हो रहा. सुप्रीम कोर्ट में भी इस मामले में केस चल रहा है. लगता है कि आपकी नीयत में खोट है. चुनाव आयोग पर अविश्वास हो गया है.
अंता के झटके से संभालें: पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि राजस्थान में मुख्य सचिव बदल गए, लेकिन सरकार की हालत बहुत खराब है. बार-बार मुख्यमंत्री को आगाह कर रहे हैं कि गुड गवर्नेंस करें लेकिन मुख्यमंत्री समझ नहीं पा रहे हैं. अंता उपचुनाव में कांग्रेस की बड़ी जीत से सरकार को झटका लगा है. उम्मीद करता हूं कि सीएम अब तो संभलेंगे. इनकी आंखें खुलनी चाहिए.
पढ़ें: गहलोत बोले- अंता में कांग्रेस सरकार की योजनाओं के दम पर जीते, बिहार में धनबल के आधार पर हुए चुनाव, राठौड़ ने दिया जवाब
सरकार नाम की चीज नहीं : गहलोत ने कहा कि प्रदेश में सरकार नाम की कोई चीज नहीं है. कानून व्यवस्था और स्वास्थ्य योजनाओं के बुरे हाल हैं. अस्पतालों में भवन बने हैं, लेकिन ये लोग उपकरण तक नहीं खरीद पा रहे हैं. जोधपुर में हमारे समय काम हुए, उसे लेकर सीएम को पत्र भी लिखा है. चारों ओर हाहाकार मचा है. गहलोत तीन दिन के दौरे पर जोधपुर आए हैं. शनिवार को राज्यपाल ओम माथुर के पारिवारिक समारोह में भाग लेंगे. शुक्रवार को कांग्रेस के कई नेताओं ने मुलाकात की. गहलोत का दौरा आगामी जिलाध्यक्षों की नियुक्ति को लेकर काफी अहम माना जा रहा है. सर्किट हाउस में गहलोत से संविदाकर्मियों ने भी मुलाकात की.