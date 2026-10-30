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शिखर अग्रवाल मामला: गहलोत ने CM भजनलाल से मांगा जवाब, सत्ता पक्ष के सड़क पर उतरने पर उठाए सवाल

जयपुर में मीडिया से बात करते पूर्व सीएम गहलोत ( ETV Bharat Jaipur )