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गहलोत बोले-पहली बार बिना नारे सीएम बना, अब चौथी बार भी क्यों लगे...नेताओं को बुरा लगता है

जोधपुर में शहर कांग्रेस की बैठक में गहलोत व अन्य ( ETV Bharat Jodhpur )