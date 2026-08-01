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गहलोत बोले-पहली बार बिना नारे सीएम बना, अब चौथी बार भी क्यों लगे...नेताओं को बुरा लगता है

पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि 52 साल से राजनीति में हैं. उन्हें सब पता है, तब यहां पहुंचे हैं.

Gehlot and others at the city Congress meeting in Jodhpur.
जोधपुर में शहर कांग्रेस की बैठक में गहलोत व अन्य (ETV Bharat Jodhpur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : August 1, 2026 at 8:00 PM IST

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जोधपुर: पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शनिवार को खुद के चौथी बार मुख्यमंत्री के नारे लगने पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं को टोका. गहलोत ने कहा, मैं तीन बार मुख्यमंत्री बन चुका हूं. यह क्या कम है. चौथी बार गहलोत सरकार के नारे के बजाय आपको कांग्रेस जीत के नारे लगाने चाहिए. गहलोत यह बताना नहीं भूले कि वे बिना नारों के ही पहली बार सीएम बने थे. उन्होंने परोक्ष रूप से कहा कि ऐसे नारों से नेताओं को बुरा लगता है.

जोधपुर शहर कांग्रेस कमेटी की ओर से शनिवार को पोसवाल कम्युनिटी हॉल में पार्टी कार्यकर्ता समागम हुआ. इसमें पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कांग्रेस नेताओं से कहा कि वे 50 साल से राजनीति में हैं. कैसे क्या होता है उन्हें सब पता है. मानकर चलिए प्रदेश में अगली सरकार कांग्रेस की बनेगी. सरकार आई समझो, यह सुनिश्चित है, क्योंकि हमारी पार्टी की हवा चल रही है. जब मैं राजस्थान के गांव गांव में कांग्रेस के लिए घूमता था और चुनाव हुए तो सोनिया गांधी ने बिना मेरे मांगे मुझे मुख्यमंत्री बनाया था. उस समय कोई नारे नहीं लगे थे, इसलिए पहली बार, चौथी बार या तीसरी बार के नारे नहीं लगाने चाहिए. ऐसे नारे लगने से हमारे नेताओं को लगता है कि यह नारे क्यों लग रहे हैं?. प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने हाल में गहलोत के चौथी बार सीएम के नारे को लेकर आपत्ति जताई थी.

अशोक गहलोत, पूर्व सीएम. (ETV Bharat Jodhpur)

पढ़ें:BAP कार्यकर्ताओं की गहलोत के यहां जॉइनिंग पर भड़के डोटासरा, बोले- व्यक्तिवादी पूजा से कांग्रेस ने बहुत नुकसान झेला

यह हमारा काम नहीं: गहलोत ने कहा कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा, यह काम हमारा नहीं है. यह काम पार्टी हाईकमान का है. जब चुनाव होते हैं तो उस समय देखा जाता है कि जनता क्या चाहती है?. जो विधायक जीतकर आते हैं, उनकी राय ली जाती है. पूरा गुणा भाग होता है, उसके बाद सीएम का निर्णय होता है. इसलिए आप लोग चौथी बार के नारे नहीं लगाएं. रात को जब रेलवे स्टेशन पर उतरा था, उस समय भी लोगों ने जोर-जोर से नारे लगाए थे 'इसलिए मेरा निवेदन है यह काम हमारा नहीं है. हमें सिर्फ पार्टी के लिए काम करना चाहिए'.

Congress office-bearers welcoming Gehlot.
गहलोत का स्वागत करते कांग्रेस पदाधिकारी (ETV Bharat Jodhpur)

52 साल से राजनीति में हूं, 21 सीटों पर भी सीएम बनाया: पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि 'मैं 52 साल से राजनीति में हूं. मुझे सब पता है. तब यहां तक पहुंचा हूं. तीन बार केंद्रीय मंत्री रहा, तीन बार मुख्यमंत्री रहा. संगठन में सोनिया गांधी के साथ महासचिव रहा. पीसीसी अध्यक्ष बना. वर्ष 2013 में मोदी की आंधी चल रही थी, उस समय कांग्रेस में शीला दीक्षित की सरकार चली गई थी. हमारी सरकार चली गई और सिर्फ 21 सीटें आई थीं. उसके बाद भी मुझे मुख्यमंत्री बनाया गया, यह सोनिया गांधी और राहुल गांधी के लिए कितना कठिन था, लेकिन हमारी सरकार ने काम किए थे. गत बार भी हमने खूब काम किए थे'.

पढ़ें: BAP कार्यकर्ता जॉइनिंग मामला: गहलोत बोले- सिर्फ मिलने आए थे, जॉइनिंग की कोई बात ही नहीं थी, कांग्रेस पूरी तरह एकजुट

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