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गहलोत बोले-राजस्थान के हालात गंभीर, आजादी के बाद से ऐसी सरकार कभी नहीं आई...जानिए क्या लगाए आरोप

जोधपुर: पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने नगर निकाय और पंचायत चुनाव को लेकर भजनलाल सरकार पर हमला बोला. गहलोत ने कहा, इस सरकार में हर वर्ग असंतुष्ट है. राजस्थान के हालात बहुत गंभीर हो गए. आजादी के बाद से ऐसी सरकार कभी नहीं आई है. सोमवार को जोधपुर आए पूर्व मुख्यमंत्री गहलोत एयरपोर्ट पर मीडिया से बात कर रहे थे.

पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि हाईकोर्ट दो बार कह चुका है स्थानीय निकाय और पंचायत चुनाव कराए, लेकिन ओबीसी रिपोर्ट के चक्कर में सरकार चुनाव नहीं करा रही है. सरकार की नियत खराब है. इस सरकार को भंग करने की जरूरत है, जो सरकार संविधान का पालन नहीं करती है उसे रहने का हक नहीं है. हमारे समय में भी चुनाव को लेकर अड़चन आई थी, लेकिन हमने चुनाव कराए. अब जब चुनाव होंगे तो यह सब नगर निकाय और पंचायत चुनाव में साफ हो जाएंगे. कॉपरेटिव चुनाव नहीं करा पा रहे हैं. राजस्थान के हालात बहुत गंभीर है. हर वर्ग सरकार से असंतुष्ट है. उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार 12 साल में धर्म के नाम पर राजनीति करने में कामयाब हुई, लेकिन जनसमस्या पर काम नहीं हुआ. एयरपोर्ट पर पूर्व मुख्यमंत्री का कांग्रेस नेताओं ने स्वागत किया. एयरपोर्ट से एमडीएम हॉस्पिटल अपने परिजन से मिलने गए.

पूर्व सीएम गहलोत बोले... (ETV Bharat Jodhpur)

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12 साल में एक उपलब्धि नहीं: गहलोत ने केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत पर निशाना साधते हुए कहा कि 12 साल से केंद्र मंत्री हैं.एक भी उपलब्धि बता दें जोधपुर को लेकर जो उन्होंने दी है. सारे काम हमारे कार्यकाल में हुए. एयरपोर्ट की जमीन का आदान-प्रदान हमने करवाया था. जो एलिवेटेड रोड का काम शुरू हो रहा है, वह मैंने गडकरी से बात कर कर स्वीकृत कराई थी. उसके लिए श्रेय ले तो मुझे परेशानी नहीं है. इसका शिलान्यास मोदीजी ने कर दिया बताते हैं. उनको इतने बड़े काम का शिलान्यास जोधपुर आकर करना चाहिए था. जोधपुर के मंत्री अगर वो मुझसे राय लेते तो बहुत काम हो सकते थे. पूर्व सीएम ने कहा कि जोधपुर का एयरपोर्ट बन गया है. यहां 6 बाण ब्रिज बने हैं, इतने जयपुर में भी नहीं हैं. उद्घाटन से पहले चीफ मिनिस्टर को चाहिए कि वह जयपुर से जोधपुर फ्लाइट भी शुरू करें. रिफाइनरी हादसे की जांच होनी चाहिए. पीएम के आने के 24 घंटे पहले ट्रायल हो रहा था. यह गंभीर विषय है.