भाजपा सरकार के 2 साल पूरे होने पर जश्न, गहलोत-जूली ने उठाए सवाल

पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि जिस दिन सरकार अपराध कम होने के आंकड़े गिना रही थी, तब झुंझुनू में गैंगवार हो रहा था.

Ex CM Gehlot on BJP Government
नेता प्रतिपक्ष जूली व पूर्व सीएम गहलोत (Courtesy @ashokgehlot51)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : December 13, 2025 at 3:40 PM IST

Updated : December 13, 2025 at 3:57 PM IST

जयपुर: राज्य की भजनलाल सरकार के 12 दिसंबर को दो साल पूरे होने के मौके पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जहां अपनी सरकार की दो साल की उपलब्धियां गिनाई और दावा किया कि सरकार ने दो साल में ही घोषणापत्र के 70 फीसदी वादे पूरे कर दिए हैं. वहीं शुक्रवार रात प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को उनकी सरकार के कामकाज को लेकर अल्बर्ट हॉल के बाहर खुली बहस करने की चुनौती दी थी. अब पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने सरकार की कार्यशैली और कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े किए हैं.

पूर्व मुख्यमंत्री गहलोत ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि जब राजस्थान की भाजपा सरकार कल प्रेस वार्ता कर अपराध कम होने के बड़े दावे कर रही थी, उसी समय झुंझुनू में गैंगवार हो रहा था. तीन किलोमीटर तक सड़क पर एक-दूसरे पर फायरिंग कर रहे थे, जिसमें दो लोगों की मौत भी हुई. कानून व्यवस्था की ऐसी दुर्गति राजस्थान में कभी नहीं देखी गई. खुलेआम फायरिंग की घटनाएं आमजन में भय पैदा कर रही हैं, पर सरकार आत्मप्रशंसा में व्यस्त है.

पढ़ें: भजनलाल सरकार के दो साल, सीएम ने गिनाईं उपलब्धियां, कहा- 70% संकल्प पूरे किए

सरकार जश्न मनाने में मशगूल: नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने भी सरकार की कार्यशैली पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि जिस दिन प्रदेश की भाजपा सरकार अपने दो साल पूरे होने की वाहवाही करवाने में मशगूल थी, उसी रात एंबुलेंस में ऑक्सीजन खत्म होने से एक नवजात ने दम तोड़ दिया. भरतपुर से जयपुर एम्बुलेंस में अपने बेटे को लेकर निकले मुकेश के बेटे ने रास्ते में बस्सी में तड़प-तड़प कर जान दे दी और बस्सी पुलिस ने वहां एफआईआर दर्ज करने से इनकार कर दिया और उन्हें भरतपुर रवाना कर दिया. यह हालात उस प्रदेश के हैं, जहां की सरकार जश्न मनाने में व्यस्त है और आमजन से कोई सरोकार नहीं रखती. उन्होंने पूछा, "मुख्यमंत्री जी, आप इतने असंवेदनशील क्यों हैं?"

संपादक की पसंद

