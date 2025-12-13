ETV Bharat / state

भाजपा सरकार के 2 साल पूरे होने पर जश्न, गहलोत-जूली ने उठाए सवाल

जयपुर: राज्य की भजनलाल सरकार के 12 दिसंबर को दो साल पूरे होने के मौके पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जहां अपनी सरकार की दो साल की उपलब्धियां गिनाई और दावा किया कि सरकार ने दो साल में ही घोषणापत्र के 70 फीसदी वादे पूरे कर दिए हैं. वहीं शुक्रवार रात प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को उनकी सरकार के कामकाज को लेकर अल्बर्ट हॉल के बाहर खुली बहस करने की चुनौती दी थी. अब पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने सरकार की कार्यशैली और कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े किए हैं.

पूर्व मुख्यमंत्री गहलोत ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि जब राजस्थान की भाजपा सरकार कल प्रेस वार्ता कर अपराध कम होने के बड़े दावे कर रही थी, उसी समय झुंझुनू में गैंगवार हो रहा था. तीन किलोमीटर तक सड़क पर एक-दूसरे पर फायरिंग कर रहे थे, जिसमें दो लोगों की मौत भी हुई. कानून व्यवस्था की ऐसी दुर्गति राजस्थान में कभी नहीं देखी गई. खुलेआम फायरिंग की घटनाएं आमजन में भय पैदा कर रही हैं, पर सरकार आत्मप्रशंसा में व्यस्त है.