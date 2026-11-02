ETV Bharat / state

गहलोत बोले- सड़कों पर नहीं, वोट की ताकत से भाजपा को सत्ता से बाहर करेगी जनता

अशोक गहलोत, पूर्व मुख्यमंत्री ( Photo : Ashok Gehlot X handle )

जयपुर: दिल्ली के रामलीला मैदान में इंडिया गठबंधन की रैली के बाद पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भाजपा पर तीखा हमला बोला. उन्होंने कहा, लोकतंत्र की असली ताकत भीड़ का आकार नहीं, बल्कि उसका संयम और अनुशासन होता है. राहुल गांधी के नेतृत्व में विपक्ष ने साबित किया है कि लाखों लोगों की मौजूदगी में भी शांतिपूर्ण और मर्यादित लोकतांत्रिक आंदोलन किया जा सकता है.

पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने सोमवार को अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट की. इसमें लिखा कि सत्ता पक्ष को विपक्ष से सीखना चाहिए कि इतनी बड़ी भीड़ के साथ भी धैर्यपूर्वक लोकतांत्रिक आंदोलन कैसे चलाया जाता है. राहुल गांधी ने रैली के दौरान अपने विचारों से भी इसी संयम और अनुशासन का संदेश दिया. देश अगले चुनाव में शांतिपूर्ण लोकतांत्रिक प्रक्रिया के जरिए भाजपा को सत्ता से बेदखल करने को तैयार है.