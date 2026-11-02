गहलोत बोले- सड़कों पर नहीं, वोट की ताकत से भाजपा को सत्ता से बाहर करेगी जनता
पूर्व मुख्यमंत्री ने दिल्ली के रामलीला मैदान की रैली को बताया विपक्ष के संयम और अनुशासन की मिसाल.
Published : November 2, 2026 at 6:09 PM IST
जयपुर: दिल्ली के रामलीला मैदान में इंडिया गठबंधन की रैली के बाद पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भाजपा पर तीखा हमला बोला. उन्होंने कहा, लोकतंत्र की असली ताकत भीड़ का आकार नहीं, बल्कि उसका संयम और अनुशासन होता है. राहुल गांधी के नेतृत्व में विपक्ष ने साबित किया है कि लाखों लोगों की मौजूदगी में भी शांतिपूर्ण और मर्यादित लोकतांत्रिक आंदोलन किया जा सकता है.
पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने सोमवार को अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट की. इसमें लिखा कि सत्ता पक्ष को विपक्ष से सीखना चाहिए कि इतनी बड़ी भीड़ के साथ भी धैर्यपूर्वक लोकतांत्रिक आंदोलन कैसे चलाया जाता है. राहुल गांधी ने रैली के दौरान अपने विचारों से भी इसी संयम और अनुशासन का संदेश दिया. देश अगले चुनाव में शांतिपूर्ण लोकतांत्रिक प्रक्रिया के जरिए भाजपा को सत्ता से बेदखल करने को तैयार है.
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दुनिया में सड़कों पर उतर रहा जनता का गुस्सा: गहलोत ने कहा कि कई लोकतांत्रिक देशों में महंगाई, बेरोजगारी और नाउम्मीदी के खिलाफ जन आक्रोश हिंसक प्रदर्शनों में बदल रहा है. फ्रांस, इटली, स्पेन, पुर्तगाल और अल्बानिया सहित कई देशों में हिंसक प्रदर्शन हो रहे हैं. नेपाल, बांग्लादेश और श्रीलंका में जनाक्रोश के चलते सरकारें गिर चुकी हैं. नेपाल में संसद और सुप्रीम कोर्ट को आग के हवाले किए जाने की घटनाएं भी सामने आईं. भारत में महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, पेपर लीक, जवाबदेही के अभाव और वोट चोरी जैसे मुद्दों पर जनता के मन में गुस्सा है, लेकिन राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और इंडिया गठबंधन इस आक्रोश को हिंसा और नफरत की जगह उम्मीद और लोकतांत्रिक संघर्ष की दिशा दे रहे हैं.
सत्ता पक्ष को विपक्ष से सीखना चाहिए कि इतनी बड़ी भीड़ के साथ भी धैर्य से लोकतांत्रिक आंदोलन कैसे चलाया जाता है। लोकतंत्र की असली ताकत भीड़ का आकार नहीं, उसका संयम है। श्री राहुल गांधी के नेतृत्व में यही संयम अनुशासन बनकर दिख रहा है जो रैली के दौरान उन्होंने अपने विचारों में भी प्रकट किया है, और देश अगले चुनाव में शांतिपूर्ण ढंग से भाजपा को सत्ता से बेदखल करने को तैयार है। आज दुनिया के कई लोकतांत्रिक देशों में महंगाई, बेरोजगारी और नाउम्मीदी का गुस्सा सड़कों पर हिंसा बनकर उतर रहा है। यूरोप में फ्रांस, इटली, स्पेन, पुर्तगाल और अल्बानिया समेत कई देशों में हिंसक प्रदर्शन हो रहे हैं। हमारे पड़ोसी नेपाल, बांग्लादेश और श्रीलंका में जनाक्रोश ने सरकारें तक गिरा दीं। नेपाल में तो संसद और सुप्रीम कोर्ट तक को आग के हवाले कर दिया गया। भारत में शांतिपूर्ण प्रदर्शनों के बावजूद भी सत्ता पक्ष विपक्ष को बदनाम करने में लगा है। बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, पेपर लीक, जवाबदेही के अभाव और वोट चोरी जैसे मुद्दों को लेकर हमारे देश में भी लोगों के मन में सवाल और गुस्सा कम नहीं है। फर्क यह है कि यहां विपक्ष की कमान श्री राहुल गांधी, श्री मल्लिकार्जुन खड़गे और इंडिया गठबंधन के हाथ में है, जो इस गुस्से को नफरत की नहीं, उम्मीद की राह दिखा रहे हैं। जब देश में नफरत और तनाव का माहौल था, तब श्री राहुल गांधी कन्याकुमारी से कश्मीर तक हजारों किलोमीटर पैदल चले और मोहब्बत व भाईचारे का संदेश देकर माहौल बदला। आज मुख्य चुनाव आयुक्त के कारनामों से आहत जनता में आक्रोश है, तब भी वे इस आक्रोश को शांति और संयम की राह पर रखे हुए हैं। रामलीला मैदान में उमड़ा जनसैलाब इसका गवाह है। लोकतंत्र में धरना-प्रदर्शन होते रहे हैं, पर ऐसा शायद पहली बार देखा गया कि विपक्ष की रैली के दिन ही सत्ताधारी पार्टी खुद सड़क पर उतरकर उसे उकसाने की कोशिश करे। फिर भी विपक्ष अपनी मर्यादा पर कायम रहा। यह कमजोरी नहीं, उस नेतृत्व की ताकत है जो मानता है कि बदलाव वोट और जनशक्ति से आता है, अराजकता से नहीं। भाजपा की ऐसी हरकतें ही उसकी तानाशाही सोच उजागर करती हैं। ऐसा वही करता है जो अपराधबोध से ग्रसित हो।— Ashok Gehlot (@ashokgehlot51) November 2, 2026
राहुल ने दिया मोहब्बत का संदेश: पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि देश में नफरत और तनाव का माहौल था, तब राहुल कन्याकुमारी से कश्मीर तक हजारों किमी पैदल चले और मोहब्बत तथा भाईचारे का संदेश दिया. आज मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ जनता में आक्रोश है, लेकिन राहुल इस आक्रोश को शांति और संयम के रास्ते पर बनाए हैं. रामलीला मैदान में उमड़ा जनसैलाब इसका प्रमाण है.
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भाजपा पर उकसाने के आरोप: गहलोत ने कहा कि लोकतंत्र में धरना-प्रदर्शन होते रहे हैं, लेकिन शायद पहली बार विपक्ष की रैली के दिन सत्ताधारी पार्टी खुद सड़क पर उतरी एवं उसे उकसाने की कोशिश की. इसके बावजूद विपक्ष मर्यादा पर कायम रहा. यह कमजोरी नहीं, बल्कि उस नेतृत्व की ताकत है जो मानता है कि बदलाव वोट और जनशक्ति से आता है, अराजकता से नहीं. उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा की ऐसी हरकतें उसकी तानाशाही सोच को उजागर करती हैं. ऐसा वही करता है जो अपराधबोध से ग्रसित हो.
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