गहलोत का आरोप : नगरीय निकाय एवं पंचायत चुनाव जीतने के लिए भाजपा ने परिसीमन में की दादागिरी

तीन दिवसीय दौरे के बाद रवाना होने से पहले रविवार को सर्किट हाउस में मीडिया से बात करते हुए अशोक गहलोत ने कहा कि ऐसे काम भाजपा का एजेंडा है. उसने परिसीमन में मनमानी की. चुनाव जीतने के लिए हर हथकंडे अपना रही है. वक्त आने पर इनको तगड़ा सबक मिलेगा.

जोधपुर: पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और कैबिनेट मंत्री जोगाराम पटेल ने स्थानीय निकाय चुनाव के परिसीमन को लेकर वार पलटवार किया. गहलोत ने कहा कि प्रदेश में भाजपा ने दादागिरी से नगरीय निकाय और पंचायती राज को लेकर परिसीमन किए हैं. भाजपा का एक ही एजेंडा है कि कैसे भी चुनाव जीते. चुनाव जीतने के लिए भाजपा ने मनमर्जी से काम किया. भाजपा ने अल्पसंख्यकों की सीटें घटाने के लिए काम किया.

इधर गहलोत के बयान पर पलटवार करते हुए कैबिनेट मंत्री जोगाराम पटेल ने कहा कि पूर्व सीएम गहलोत को अपनी सरकार के समय किया परिसीमन याद करना चाहिए. तब नियमों की पालना नहीं हुई, सिर्फ 300 की जनसंख्या पर पंचायत बना दी थी, हमने नियम बनाकर काम किया है. वो तुलना करेंगे तो पता चलेगा कि हमने कितनी पारदर्शिता के साथ जनहित में काम किया.

जिलाध्यक्षों को सबको साथ लेकर चलना होगा: अशोक गहलोत ने प्रदेश में कांग्रेस के नए जिला अध्यक्षों की नियुक्ति पर कहा कि यह राहुल गांधी का प्रयोग है. मैं समझता हूं कांग्रेस में जो भी प्रयोग हुए हैं, उससे पार्टी मजबूत हुई है. अब चुनौती नए जिलाध्यक्षों की है, वे राहुल गांधी का हाथ मजबूत करें और इस फासिस्ट सरकार से मुकाबला करें. जिस फार्मूले से जिलाध्यक्ष बनाए गए हैं, अगर उन्होंने काम नहीं किया तो हटाया भी जाएगा. यह व्यवस्था भी राहुल गांधी ने की है, इसलिए जिनको भी जिम्मेदारी मिली है, उनको सबको साथ लेकर काम करना होगा.

विरोधियों ने मुझे लोकसभा भेजा: गहलोत ने कहा कि नियुक्तियों में सबको खुश नहीं किया जा सकता. विरोध भी होते हैं.जब मैं पहली बार जिलाध्यक्ष बना तो मेरा भी विरोध हुआ था. उस समय बतौर पर्यवेक्षक शिवचरण माथुर और हीरालाल देवपुरा जैसे लोग आए थे. उन्होंने मुझे जोधपुर जिला अध्यक्ष बनाया था, लेकिन मैंने, जिन लोगों ने मेरा विरोध किया उनका साथ लिया. उनसे मिला और आशीर्वाद लिया. बाद में विरोध करने वालों ने ही सहमत होकर मुझे लोकसभा का टिकट दिलाया और मैं लोकसभा पहुंचा था. इसलिए जितने भी नए जिला अध्यक्ष बने हैं, उनकी जिम्मेदारी है कि वो सबको साथ लेकर चलें.