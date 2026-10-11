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केंद्र पर बरसे गहलोत, बोले-देश में खतरे में लोकतंत्र...सरकार ने दिल्ली में मचा रखा आतंक

जयपुर में अपने आवास पर मीडिया से बात करते पूर्व सीएम गहलोत ( ETV Bharat Jaipur )

जयपुर: पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने देश के मौजूदा हालात पर गहरी चिंता जताई एवं केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला. गहलोत ने रविवार को अपने आवास पर मीडिया से बातचीत में कहा, देश में परिस्थितियां बेहद गंभीर हो गई हैं. इसका अंदाजा इससे लगा सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट को रविवार को सुनवाई करनी पड़ रही है. दिल्ली में जैसे बैरिकेडिंग की गई है एवं प्रदर्शन करने पहुंच रहे लोगों को रोका जा रहा है और नेताओं की गिरफ्तारियां हो रही हैं, वह लोकतंत्र के लिए चिंताजनक है. सरकार आखिर किस बात से इतनी घबराई हुई है कि देशभर से अपनी बात रखने आ रहे लोगों को रोकने को ऐसे कदम उठाने पड़ रहे हैं?