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बंगाल चुनाव पर बोले गहलोत: नतीजे से पूरा देश निराश, सत्ता के बल पर पाई जीत

गहलोत ने कहा आजादी के बाद इस देश ने अनेक चुनाव देखें हैं, लेकिन बंगाल में जो कुछ हुआ वो निंदनीय है.

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पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत (Courtesy: Ashok Gehlot's X Handle)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : May 4, 2026 at 7:36 PM IST

3 Min Read
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जयपुरः पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव परिणाम में भाजपा ने बंपर जीत दर्ज की है. इससे एक ओर जहां भाजपा पहली बार पश्चिम बंगाल में सरकार बनाएगी तो वहीं लगातार 15 सालों से सत्ता में रही तृणमूल कांग्रेस की विदाई हो गई है. बंगाल चुनाव को लेकर शुरू से ही भाजपा और तृणमूल कांग्रेस के नेताओं के बीच बयानबाजी और आरोप प्रत्यारोप के दौर चले हैं.

तृणमूल कांग्रेस की नेता और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कई बार भाजपा पर धनबल के आरोप लगाए हैं. वहीं चुनाव परिणाम के बाद अब राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का बयान सामने आया है. बंगाल चुनाव के नतीजे को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि बंगाल के नतीजों से पूरा देश निराश है. गहलोत ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि 'बंगाल के नतीजे से तो पूरा देश निराश है, राहुल गांधी ने एकदम सही कहा था कि तृणमूल सरकार पर समय-समय पर आरोप लगे और उनकी कमियों की वजह से भाजपा को घुसने का मौका मिल गया और अब भाजपा ने वहां की सत्ता लूट ली है. आजादी के बाद इस देश ने अनेक चुनाव देखें हैं, लेकिन इस बार बंगाल में जो कुछ हुआ है वो अभूतपूर्व और निंदनीय है'.

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मतदाताओं को डराया धमकाया गयाः गहलोत ने कहा कि 'पश्चिम बंगाल में मोदी सरकार ने सीएपीएफ, और बख्तरबंद गाड़ियां सड़कों पर उतार दी. मतदाताओं को डराया धमकाया गया, पैसों का खुला वितरण हुआ और SIR के माध्यम से लाखों वैध मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से काटे गए हैं. लाखों की संख्या में पश्चिम बंगाल के निवासी अपनी ही जन्मभूमि में अपना वोट नहीं डाल सके. उससे बड़ा लोकतांत्रिक अपराध क्या होगा, यह केवल और केवल सत्ता के बल पर पाई गई जीत है. यह भाजपा और उसके सहयोगी चुनाव आयोग की जीत है'.

कांग्रेस लोकतंत्र बचाने की लड़ाई लड़ रही हैः पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस और उसके कार्यकर्ता लोकतंत्र बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं. इस देश को जरूरत कांग्रेस की है और कांग्रेस ही इस देश के लोकतंत्र को बचा सकती है. बंगाल सहित तीन राज्यों के नतीजे निराश करने वाले हैं, लेकिन हम हतोत्साहित नहीं होंगे. आज के दिन राजस्थान सहित देश के सभी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को संकल्प लेकर कठिन परिश्रम में जुट जाना चाहिए और इस संकल्प पर आगे बढ़ना चाहिए.

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गहलोत ने कहा कि केरल में संयुक्त लोकतांत्रिक मोर्चा की जीत के लिए मतदाताओं का हार्दिक आभार और गठबंधन के तमाम नेताओं को शुभकामनाएं. यह जीत केरल की धर्मनिरपेक्ष विचारधारा और जनकल्याणकारी नीतियों की जीत है. कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस नेतृत्व वाली गठबंधन सरकार केरल में सुशासन प्रदान करेगी.

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