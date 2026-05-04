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बंगाल चुनाव पर बोले गहलोत: नतीजे से पूरा देश निराश, सत्ता के बल पर पाई जीत

पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ( Courtesy: Ashok Gehlot's X Handle )

जयपुरः पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव परिणाम में भाजपा ने बंपर जीत दर्ज की है. इससे एक ओर जहां भाजपा पहली बार पश्चिम बंगाल में सरकार बनाएगी तो वहीं लगातार 15 सालों से सत्ता में रही तृणमूल कांग्रेस की विदाई हो गई है. बंगाल चुनाव को लेकर शुरू से ही भाजपा और तृणमूल कांग्रेस के नेताओं के बीच बयानबाजी और आरोप प्रत्यारोप के दौर चले हैं. तृणमूल कांग्रेस की नेता और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कई बार भाजपा पर धनबल के आरोप लगाए हैं. वहीं चुनाव परिणाम के बाद अब राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का बयान सामने आया है. बंगाल चुनाव के नतीजे को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि बंगाल के नतीजों से पूरा देश निराश है. गहलोत ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि 'बंगाल के नतीजे से तो पूरा देश निराश है, राहुल गांधी ने एकदम सही कहा था कि तृणमूल सरकार पर समय-समय पर आरोप लगे और उनकी कमियों की वजह से भाजपा को घुसने का मौका मिल गया और अब भाजपा ने वहां की सत्ता लूट ली है. आजादी के बाद इस देश ने अनेक चुनाव देखें हैं, लेकिन इस बार बंगाल में जो कुछ हुआ है वो अभूतपूर्व और निंदनीय है'. पढ़ेंः WB Election Result : बंगाल फतह में भाजपा की रणनीति को राजस्थान के 50+ नेताओं का साथ...