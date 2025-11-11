तीन शहरों के दो-दो नगर निगम फिर एक करने पर भड़के गहलोत, बोले-राजनीतिक स्वार्थ से लिया फैसला
पूर्व मुख्यमंत्री गहलोत ने कहा कि भाजपा सरकार ने पहले 9 नए जिलों को खत्म किया और अब 3 निगमों का विलय कर दिया.
Published : November 11, 2025 at 1:38 PM IST
जयपुर: पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जोधपुर, जयपुर और कोटा के दो-दो नगर निगमों के एकीकरण के भाजपा सरकार के फैसले को अदूरदर्शी कदम बताया. इसे राजनीतिक स्वार्थ में लिया निर्णय बताया.
पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट में लिखा कि राजस्थान की भाजपा सरकार ने कांग्रेस सरकार की ओर से शहरों के बेहतर विकास एवं रखरखाव की दृष्टि से बनाए नए नगर निगमों को खत्म कर जयपुर, जोधपुर और कोटा में दो नगर निगमों का विलय कर एक नगर निगम कर दिया. यह बेहद अदूरदर्शी एवं राजनीतिक स्वार्थ से लिया फैसला है. छोटी प्रशासनिक इकाइयों से प्रशासनिक नियंत्रण एवं विकास बेहतर हो सकता है. हाल में आई मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार की ओर से वर्ष 2000 में बनाए गए 3 राज्य छत्तीसगढ़, उत्तराखंड एवं झारखंड की रजत जयंती थी. इन 25 वर्षों में बड़े राज्यों से अलग होकर बने इन नए राज्यों के विकास के पैमाना मूल बड़े राज्यों से बेहतर हो गए हैं.
गहलोत ने कहा कि बेंगलूरु शहर की आबादी लगभग डेढ़ करोड़ हो गई. इस शहर के विस्तार को देखते वहां की नगर निगम बृहद बेंगलूरु महानगर पालिका को 5 अलग-अलग नगर निगमों में विभाजित कर दिया गया. इससे हर नगर निगम के पास कम प्रशासनिक क्षेत्र होगा एवं विकास कार्य की बेहतर क्रियान्वयन होगा.
पहले खत्म किए नौ जिले: पूर्व सीएम ने कहा कि पहले भाजपा सरकार ने 9 नए जिलों को खत्म किया और अब 3 नगर निगमों का विलय कर दिया. हमारी सरकार ने यह फैसला शहरी विकास के विशेषज्ञों की राय लेकर किया था. गहलोत ने कहा कि जयपुर की आबादी अब 60 लाख के पार जा चुकी है. केवल एक नगर निगम से यहां का प्रबंधन बेहद मुश्किल है. यही स्थिति कमोबेश जोधपुर और कोटा की. इसका विस्तार बेहद तेजी से हो रहा है. यदि हमारे इस फैसले में कोई कमी थी, तो उसे दूर करने का प्रयास कर इसे बेहतर करना चाहिए था परन्तु इन नगर निगमों को केवल राजनीतिक कारणों से विलय करना उचित नहीं है.