तीन शहरों के दो-दो नगर निगम फिर एक करने पर भड़के गहलोत, बोले-राजनीतिक स्वार्थ से लिया फैसला

अशोक गहलोत, पूर्व मुख्यमंत्री ( ETV Bharat Jaipur )

जयपुर: पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जोधपुर, जयपुर और कोटा के दो-दो नगर निगमों के एकीकरण के भाजपा सरकार के फैसले को अदूरदर्शी कदम बताया. इसे राजनीतिक स्वार्थ में लिया निर्णय बताया. पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट में लिखा कि राजस्थान की भाजपा सरकार ने कांग्रेस सरकार की ओर से शहरों के बेहतर विकास एवं रखरखाव की दृष्टि से बनाए नए नगर निगमों को खत्म कर जयपुर, जोधपुर और कोटा में दो नगर निगमों का विलय कर एक नगर निगम कर दिया. यह बेहद अदूरदर्शी एवं राजनीतिक स्वार्थ से लिया फैसला है. छोटी प्रशासनिक इकाइयों से प्रशासनिक नियंत्रण एवं विकास बेहतर हो सकता है. हाल में आई मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार की ओर से वर्ष 2000 में बनाए गए 3 राज्य छत्तीसगढ़, उत्तराखंड एवं झारखंड की रजत जयंती थी. इन 25 वर्षों में बड़े राज्यों से अलग होकर बने इन नए राज्यों के विकास के पैमाना मूल बड़े राज्यों से बेहतर हो गए हैं.