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गहलोत बोले- भाजपा नेता बने चुनाव आयोग के स्वघोषित प्रवक्ता, ज्ञानेश कुमार तुरंत दें इस्तीफा

गहलोत ने कहा- भाजपा और मुख्य चुनाव आयुक्त मिले हुए हैं और वे देश के लिए नहीं, बल्कि भाजपा के लिए काम कर रहे हैं.

Former Chief Minister Ashok Gehlot
पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत (ETV Bharat Jaipur file photo)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : September 27, 2026 at 3:19 PM IST

3 Min Read
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जयपुर: देश के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और भाजपा के कथित गठजोड़ को लेकर देश की सियासत में उबाल आ गया है. लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी सहित प्रमुख विपक्षी दल ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं. वहीं, भाजपा इस मामले में विपक्ष पर राजनीति करने का आरोप लगा रही है. इसी बीच राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भाजपा पर करारा हमला बोला है. गहलोत ने कहा कि भाजपा और चुनाव आयोग के बीच गठजोड़ से पूरा देश वाकिफ हो चुका है. उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि भाजपा के नेता चुनाव आयोग के स्वघोषित प्रवक्ता बने हुए हैं.

चुनाव आयुक्त बेनकाब, भाजपा बनी स्वघोषित प्रवक्ता: गहलोत ने रविवार को एक्स पर पोस्ट कर लिखा कि पहले संवैधानिक संस्थाओं में समस्या पर सभी दल एक स्वर में समाधान की बात करते थे, लेकिन अब पहली बार स्वयं दो चुनाव आयुक्त ही चुनाव आयोग पर सवाल खड़े कर रहे हैं. एनडीए के सहयोगी दल भी स्पष्टीकरण मांग रहे हैं, जबकि भाजपा मुख्य चुनाव आयुक्त के बचाव में लगी है और स्वयं मुख्य चुनाव आयुक्त आरोपों को खारिज नहीं कर पा रहे हैं, जिससे वह बेनकाब हो चुके हैं.

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राहुल की बातें सच साबित हुईं, CEC को देना चाहिए इस्तीफा: गहलोत ने कहा कि राहुल गांधी बीते 2 सालों से वोट चोरी, SIR और चुनाव आयोग द्वारा भाजपा के पक्ष में किए जा रहे कामों को लेकर देश को आगाह कर रहे थे और उनकी सारी बातें सच साबित हुई हैं, जिससे मुख्य चुनाव आयुक्त पूरी तरह बेनकाब हो गए हैं. यह साबित करता है कि भाजपा और मुख्य चुनाव आयुक्त मिले हुए हैं और वे देश के लिए नहीं बल्कि भाजपा के लिए काम कर रहे हैं. इसलिए भाजपा उन्हें बचाने में पूरी ताकत लगा रही है, लेकिन देश यह मिलीभगत जान चुका है और अब मुख्य चुनाव आयुक्त को स्वयं इस्तीफा दे देना चाहिए.

भाजपा ने लगाया गुमराह करने का आरोप: एक मीडिया संस्थान में दो चुनाव आयुक्तों और मुख्य चुनाव आयुक्त के बीच विवाद सामने आने के बाद राहुल गांधी ने प्रेस कांफ्रेंस कर मोदी सरकार और चुनाव आयोग पर गंभीर सवाल खड़े किए थे. जिसके बाद भाजपा नेताओं ने कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों पर देश को गुमराह करने और चुनाव आयोग को बदनाम करने का आरोप लगाया था.

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