गहलोत बोले- भाजपा नेता बने चुनाव आयोग के स्वघोषित प्रवक्ता, ज्ञानेश कुमार तुरंत दें इस्तीफा
गहलोत ने कहा- भाजपा और मुख्य चुनाव आयुक्त मिले हुए हैं और वे देश के लिए नहीं, बल्कि भाजपा के लिए काम कर रहे हैं.
Published : September 27, 2026 at 3:19 PM IST
जयपुर: देश के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और भाजपा के कथित गठजोड़ को लेकर देश की सियासत में उबाल आ गया है. लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी सहित प्रमुख विपक्षी दल ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं. वहीं, भाजपा इस मामले में विपक्ष पर राजनीति करने का आरोप लगा रही है. इसी बीच राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भाजपा पर करारा हमला बोला है. गहलोत ने कहा कि भाजपा और चुनाव आयोग के बीच गठजोड़ से पूरा देश वाकिफ हो चुका है. उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि भाजपा के नेता चुनाव आयोग के स्वघोषित प्रवक्ता बने हुए हैं.
चुनाव आयुक्त बेनकाब, भाजपा बनी स्वघोषित प्रवक्ता: गहलोत ने रविवार को एक्स पर पोस्ट कर लिखा कि पहले संवैधानिक संस्थाओं में समस्या पर सभी दल एक स्वर में समाधान की बात करते थे, लेकिन अब पहली बार स्वयं दो चुनाव आयुक्त ही चुनाव आयोग पर सवाल खड़े कर रहे हैं. एनडीए के सहयोगी दल भी स्पष्टीकरण मांग रहे हैं, जबकि भाजपा मुख्य चुनाव आयुक्त के बचाव में लगी है और स्वयं मुख्य चुनाव आयुक्त आरोपों को खारिज नहीं कर पा रहे हैं, जिससे वह बेनकाब हो चुके हैं.
पहले कभी किसी संवैधानिक संस्था में समस्याएं आती थीं तो सारी राजनीतिक पार्टियां एक स्वर में समस्या के समाधान की बात करती थीं। अब पहली बार ऐसा हो रहा है कि चुनाव आयोग जैसी संवैधानिक संस्था में काम कर रहे स्वयं दो चुनाव आयुक्त ही उस पर सवाल खड़े कर रहे हैं, NDA सरकार में समर्थक दल भी स्पष्टीकरण मांग रहे हैं परन्तु सत्ताधारी पार्टी भाजपा मुख्य चुनाव आयुक्त के बचाव में लगी है। स्वयं मुख्य चुनाव आयुक्त तक इन आरोपों को खारिज नहीं कर पा रहे हैं, परन्तु भाजपा नेता उनके स्वघोषित प्रवक्ता बने हुए हैं। श्री @RahulGandhi बीते दो सालों से वोट चोरी, SIR और चुनाव आयोग द्वारा भाजपा के पक्ष में किए जा रहे कामों के बारे में देश को आगाह कर रहे थे। उनकी सारी बातें सच साबित हुईं और मुख्य चुनाव आयुक्त पूरी तरह बेनकाब हो चुके हैं। यह दिखाता है कि भाजपा और मुख्य चुनाव आयुक्त पूरी तरह मिले हुए हैं और वह चुनाव आयोग और देश के लिए नहीं बल्कि भाजपा के लिए ही काम कर रहे हैं, और भाजपा उन्हें बचाने के लिए पूरी ताकत लगा रही है। देश यह मिलीभगत जान चुका है। अब मुख्य चुनाव आयुक्त को स्वयं इस्तीफा दे देना चाहिए।— Ashok Gehlot (@ashokgehlot51) September 27, 2026
पढ़ें: गहलोत बोले- ज्ञानेश कुमार को बर्खास्त कर जेल की सलाखों में भेजो, मोदी-शाह खुद गुनहगार
राहुल की बातें सच साबित हुईं, CEC को देना चाहिए इस्तीफा: गहलोत ने कहा कि राहुल गांधी बीते 2 सालों से वोट चोरी, SIR और चुनाव आयोग द्वारा भाजपा के पक्ष में किए जा रहे कामों को लेकर देश को आगाह कर रहे थे और उनकी सारी बातें सच साबित हुई हैं, जिससे मुख्य चुनाव आयुक्त पूरी तरह बेनकाब हो गए हैं. यह साबित करता है कि भाजपा और मुख्य चुनाव आयुक्त मिले हुए हैं और वे देश के लिए नहीं बल्कि भाजपा के लिए काम कर रहे हैं. इसलिए भाजपा उन्हें बचाने में पूरी ताकत लगा रही है, लेकिन देश यह मिलीभगत जान चुका है और अब मुख्य चुनाव आयुक्त को स्वयं इस्तीफा दे देना चाहिए.
भाजपा ने लगाया गुमराह करने का आरोप: एक मीडिया संस्थान में दो चुनाव आयुक्तों और मुख्य चुनाव आयुक्त के बीच विवाद सामने आने के बाद राहुल गांधी ने प्रेस कांफ्रेंस कर मोदी सरकार और चुनाव आयोग पर गंभीर सवाल खड़े किए थे. जिसके बाद भाजपा नेताओं ने कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों पर देश को गुमराह करने और चुनाव आयोग को बदनाम करने का आरोप लगाया था.
पढ़ें : तिजारा के पार्षदों को हरियाणा में रोकने का आरोप, गहलोत बोले- लोकतंत्र की हत्या में अब हरियाणा पुलिस भी शामिल