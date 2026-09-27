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गहलोत बोले- भाजपा नेता बने चुनाव आयोग के स्वघोषित प्रवक्ता, ज्ञानेश कुमार तुरंत दें इस्तीफा

पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ( ETV Bharat Jaipur file photo )

जयपुर: देश के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और भाजपा के कथित गठजोड़ को लेकर देश की सियासत में उबाल आ गया है. लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी सहित प्रमुख विपक्षी दल ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं. वहीं, भाजपा इस मामले में विपक्ष पर राजनीति करने का आरोप लगा रही है. इसी बीच राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भाजपा पर करारा हमला बोला है. गहलोत ने कहा कि भाजपा और चुनाव आयोग के बीच गठजोड़ से पूरा देश वाकिफ हो चुका है. उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि भाजपा के नेता चुनाव आयोग के स्वघोषित प्रवक्ता बने हुए हैं.