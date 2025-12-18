ETV Bharat / state

#SaveAravalli अभियानः गहलोत ने बदली DP, बोले-अरावली की नई परिभाषा उत्तर भारत के भविष्य के लिए खतरा

अशोक गहलोत ने सोशल मीडिया DP बदलकर किया समर्थन. ( Courtesy @ashokgehlot5 )

भरतपुरः पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अरावली पर्वतमाला के संरक्षण को लेकर चल रहे #SaveAravalli अभियान का समर्थन करते हुए अपनी सोशल मीडिया प्रोफाइल पिक्चर (DP) बदली. उन्होंने स्पष्ट कहा कि यह केवल एक प्रतीकात्मक कदम नहीं, बल्कि उस नई परिभाषा के खिलाफ विरोध है, जिसके तहत 100 मीटर से कम ऊंचाई वाली पहाड़ियों को अरावली की श्रेणी से बाहर किया जा रहा है. गहलोत ने इसे उत्तर भारत के पर्यावरणीय भविष्य के लिए गंभीर खतरा बताया. गहलोत ने अपनी पोस्ट के माध्यम से कहा कि अरावली को लेकर हालिया बदलावों ने केवल राजस्थान ही नहीं, बल्कि दिल्ली, हरियाणा और उत्तर प्रदेश सहित पूरे उत्तर भारत की जीवनरेखा पर सवाल खड़े कर दिए हैं. पूर्व मुख्यमंत्री ने आमजन से भी अपील की कि वे अपनी डीपी बदलकर इस जनआंदोलन का हिस्सा बनें और अरावली संरक्षण के पक्ष में आवाज उठाएं.