#SaveAravalli अभियानः गहलोत ने बदली DP, बोले-अरावली की नई परिभाषा उत्तर भारत के भविष्य के लिए खतरा

पूर्व मुख्यमंत्री ने आमजन से भी अपील की कि वे अपनी डीपी बदलकर इस जनआंदोलन का हिस्सा बनें.

EX CM ASHOK GEHLOT, CHANGED HIS SOCIAL MEDIA DP
अशोक गहलोत ने सोशल मीडिया DP बदलकर किया समर्थन. (Courtesy @ashokgehlot5)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : December 18, 2025 at 10:19 AM IST

भरतपुरः पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अरावली पर्वतमाला के संरक्षण को लेकर चल रहे #SaveAravalli अभियान का समर्थन करते हुए अपनी सोशल मीडिया प्रोफाइल पिक्चर (DP) बदली. उन्होंने स्पष्ट कहा कि यह केवल एक प्रतीकात्मक कदम नहीं, बल्कि उस नई परिभाषा के खिलाफ विरोध है, जिसके तहत 100 मीटर से कम ऊंचाई वाली पहाड़ियों को अरावली की श्रेणी से बाहर किया जा रहा है. गहलोत ने इसे उत्तर भारत के पर्यावरणीय भविष्य के लिए गंभीर खतरा बताया.

गहलोत ने अपनी पोस्ट के माध्यम से कहा कि अरावली को लेकर हालिया बदलावों ने केवल राजस्थान ही नहीं, बल्कि दिल्ली, हरियाणा और उत्तर प्रदेश सहित पूरे उत्तर भारत की जीवनरेखा पर सवाल खड़े कर दिए हैं. पूर्व मुख्यमंत्री ने आमजन से भी अपील की कि वे अपनी डीपी बदलकर इस जनआंदोलन का हिस्सा बनें और अरावली संरक्षण के पक्ष में आवाज उठाएं.

पढ़ेंः अरावली एक पर्वत नहीं, हमारा रक्षा कवच, अपने फैसले पर पुनर्विचार करे सुप्रीम कोर्ट : गहलोत

नई परिभाषा पर तीन बड़ी आपत्तियांः पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अरावली की नई परिभाषा को इसके अस्तित्व के लिए खतरनाक बताते हुए तीन प्रमुख चिंताएं सामने रखीं.

  1. मरुस्थल और लू के खिलाफ प्राकृतिक ढाल: गहलोत ने कहा कि अरावली कोई साधारण पहाड़ी श्रृंखला नहीं, बल्कि प्रकृति द्वारा निर्मित एक मजबूत ‘ग्रीन वॉल’ है. यह थार रेगिस्तान की रेत और गर्म हवाओं (लू) को उत्तर भारत के उपजाऊ इलाकों तक पहुंचने से रोकती है. छोटी पहाड़ियों और गैपिंग एरिया को खनन के लिए खोल दिया गया, तो रेगिस्तान का विस्तार तेजी से होगा और तापमान में अप्रत्याशित वृद्धि तय है.
  2. प्रदूषण से सुरक्षा कवच: उन्होंने कहा कि अरावली की पहाड़ियां और जंगल एनसीआर सहित आसपास के शहरों के लिए ‘फेफड़ों’ का काम करते हैं. ये धूल भरी आंधियों को रोकने और वायु प्रदूषण को कम करने में अहम भूमिका निभाते हैं. गहलोत ने चेताया कि जब अरावली के रहते प्रदूषण की स्थिति गंभीर है, तो इसके कमजोर होने या खत्म होने पर हालात और भयावह हो जाएंगे.
  3. जल संकट और पारिस्थितिकी पर असर: अरावली को जल संरक्षण की रीढ़ बताते हुए उन्होंने कहा कि इसकी चट्टानें वर्षा जल को जमीन में समाहित कर भूजल रिचार्ज करती हैं. पहाड़ियों के नष्ट होने से भविष्य में पेयजल का गंभीर संकट खड़ा होगा, वन्यजीवों का अस्तित्व खतरे में पड़ेगा और पूरी पारिस्थितिकी असंतुलित हो जाएगी.

वैज्ञानिक दृष्टि से निरंतर श्रृंखलाः पूर्व मुख्यमंत्री ने जोर देकर कहा कि वैज्ञानिक रूप से अरावली एक निरंतर पर्वत श्रृंखला है. इसकी छोटी पहाड़ियां भी उतनी ही महत्वपूर्ण हैं जितनी ऊंची चोटियां. उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि अगर दीवार से एक भी ईंट हटाई जाए, तो पूरी सुरक्षा व्यवस्था कमजोर हो जाती है.

केंद्र और सुप्रीम कोर्ट से अपीलः गहलोत ने केंद्र सरकार और सर्वोच्च न्यायालय से भावी पीढ़ियों के सुरक्षित भविष्य को ध्यान में रखते हुए अरावली की नई परिभाषा पर पुनर्विचार करने की अपील की. उन्होंने कहा कि अरावली को ‘फीते’ या ‘ऊंचाई’ के पैमाने से नहीं, बल्कि इसके पर्यावरणीय योगदान और पारिस्थितिक प्रभाव के आधार पर परिभाषित और संरक्षित किया जाना चाहिए.

EX CM ASHOK GEHLOT
CHANGED HIS SOCIAL MEDIA DP
URGING THE PUBLIC TO JOIN IN
अशोक गहलोत ने बदली डीपी
SAVE ARAVALLI CAMPAIGN

