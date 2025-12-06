ETV Bharat / state

रिफाइनरी पर रार: सोशल मीडिया के जरिए गहलोत और राठौड़ के बीच 'वर्ड वार'

गहलोत ने पूछा था, रिफाइनरी में उत्पादन कब शुरू होगा. राठौड़ ने प्रोजेक्ट की देरी का ठीकरा पिछली कांग्रेस सरकार पर फोड़ा.

Gehlot and Rathore
गहलोत और राठौड़ (ETV Bharat Jaipur (File Photo))
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : December 6, 2025 at 8:50 AM IST

जयपुर : राज्य में रिफाइनरी का मुद्दा फिर गरमा गया, जब पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सोशल मीडिया के जरिए रिफाइनरी में उत्पादन शुरू होने को लेकर सवाल उठाए. इस पर भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेन्द्र राठौड़ ने रिफायनरी में देरी का ठीकरा गहलोत पर फोड़ दिया.

रिफाइनरी में उत्पादन कब शुरू होगा: पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पूछा था कि पचपदरा रिफाइनरी के साथ पेट्रो जोन में निवेशकों को भूखंड आवंटित करने की शुरुआत अच्छी बात है परंतु रिफाइनरी में उत्पादन कब शुरू होगा, यह अभी भी सवाल बना है. कांग्रेस सरकार में जब मैंने 2023 में रिफाइनरी का दौरा किया था, तब रिफाइनरी प्रशासन ने 31 दिसंबर 2024 तक उत्पादन शुरू करने की डेडलाइन दी थी. भाजपा सरकार ने अगस्त 2025 तक रिफाइनरी में उत्पादन शुरू करने की घोषणा बजट में की पर इस समय-सीमा के बाद भी इस संबंध में चर्चा नहीं की जा रही है. रिफाइनरी की शुरुआत में अनुमानित लागत 38,000 करोड़ थी, लेकिन अब यह कितनी पहुंच गई, यह स्पष्ट नहीं है. मीडिया रिपोर्ट्स में इसके एक लाख करोड़ रुपए से अधिक पहुंचने के अनुमान हैं. राज्य सरकार को स्पष्ट करना चाहिए कि रिफाइनरी कब शुरू होगी और इसकी कुल लागत कितनी हो गई है.

राठौड़ का पलटवार: गहलोत की पोस्ट के जवाब में भाजपा नेता राजेंद्र राठौड़ ने शुक्रवार को X पर लिखा कि पूर्व सीएम गहलोत आप हर बार की तरह एक बार फिर पचपदरा रिफाइनरी पर राजनीति खूब कर रहे हैं, लेकिन सच यह है कि देरी और अव्यवस्था की असली नींव आपकी ही सरकार ने रखी थी.आप यह कैसे भूल गए कि वर्ष 2013 में विधानसभा चुनाव की आचार संहिता के कुछ दिन पूर्व ही बिना बजटीय प्रावधान और पर्यावरणीय स्वीकृति के केवल चुनावी लाभ की मंशा से आपने सोनिया गांधी से रिफाइनरी का शिलान्यास का ढोंग किया था. यह शिलान्यास सिर्फ राजनीतिक दिखावा था. इसका धरातल पर कोई ठोस आधार नहीं था. आपकी सरकार के समय रिटेण्डरिंग, बार-बार निर्णय बदलना और बाहर से आने वाले उपकरणों की समय पर व्यवस्था न कर पाने के कारणों से परियोजना वर्षों पीछे चली गई. अब भाजपा सरकार ने प्रोजेक्ट को फिर गति दी, समयबद्ध ट्रैक पर खड़ा किया और रिकॉर्ड स्पीड में प्रगति दिखाई तो आपको यह विकास दिखाई नहीं दे रहा. तथ्य यह है कि परियोजना की 13 रिफाइनरी और पेट्रो केमिकल यूनिट्स में से 9 यूनिट्स का 96% से अधिक निर्माण कार्य पूरा हो चुका है. शेष 4 यूनिट्स में भी काम तेजी से चल रहा है. कुल मिलाकर 90.1% से अधिक निर्माण कार्य पूरा होकर अंतिम चरण में है.

कांग्रेस सरकार केवल घोषणाओं में व्यस्त: राठौड़ ने लिखा कि आपकी सरकार केवल घोषणाओं में व्यस्त थी जबकि आज डबल इंजन की सरकार में दिसंबर 2025 में मुंदड़ा पोर्ट पर क्रूड ऑयल लिया जा रहा है जो यह बताने के लिए पर्याप्त है कि भाजपा सरकार काम दिखाकर बोलती है सिर्फ ट्वीट करके नहीं. राठौड़ ने लिखा कि रिफाइनरी सेक्शन का मैकेनिकल कम्पलीशन 31 दिसंबर 2025 तक और कमीशनिंग कार्य जनवरी 2026 से शुरू होने की संभावना है. नवंबर 2025 तक 76,074 करोड़ के क्रयादेश जारी और 62,888 करोड़ व्यय हो चुके हैं. नवीनतम आकलन के अनुसार परियोजना की लागत 79,459 करोड़ रहेगी जबकि आप बिना आधार के मनमाने आंकड़े उछालकर भ्रम फैलाने का काम कर रहे हैं.

