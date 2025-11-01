ETV Bharat / state

भजनलाल शर्मा पंडित हैं इसलिए कल की चिंता करते हैं, यह क्या बोल गए गहलोत

दुष्कर्म, हत्या, डकैती आम बात: गहलोत ने कहा कि जब से भाजपा की सरकार बनी है तब से प्रदेश में दुष्कर्म, हत्या, डकैती आम बात हो गई है. भजनलाल को इतना बड़ा चांस मिला है. उन्हें काम करना चाहिए, लेकिन वे काम नहीं कर रहे हैं. चारों तरफ हाहाकार मचा है. जहां जाता हूं, लोग कहते हैं कि हमारी सुनवाई नहीं हो रही है. अपनी शिकायतें लेकर कहां जाएं. राजस्थान में 'मैंने लोगों को इतना दुखी होते पहले कभी नहीं देखा जितना भजनलाल सरकार में लोग दुखी हैं. जनता इससे पहले इतनी परेशान कभी नहीं हुई'.

पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने निजी स्लीपर बसों की हड़ताल पर कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल भले आदमी हैं. वे सारे काम नहीं कर सकते हैं, लेकिन उन्हें चाहिए कि वे निजी बस मालिकों को बुलाकर बात करें. समझाइश करें. लोकतंत्र में यही होता है. हमारे समय में भी ऐसी प्रॉब्लम हुई तो हमने बुलाकर बात की थी. उसके बाद कभी हड़ताल नहीं हुई लेकिन यह जिम्मेदारी निभाएं कौन? सबसे बड़ी समस्या यही है.

जयपुर: पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पर फिर तंज कसा.गहलोत ने कहा कि भजनलाल शर्मा पंडित हैं इसलिए वे कल की चिंता करते हैं. उन्हें बिना चिंता किए पूरी अथॉरिटी के साथ राज करना चाहिए. वे पूरी अथॉरिटी के साथ राज करेंगे, तभी राजस्थान का भला होगा और वे सुशासन और गुड गवर्नेंस दे पाएंगे. गहलोत ने शनिवार को अपने आवास पर मीडिया से कहा कि पंडित भजनलाल कल की चिंता करते हैं. हम उनसे कहते हैं कि आप जमकर राज करो. पूरी अथॉरिटी से राज करो. कल के बारे में मत सोचो कि कल क्या होगा?.

नीतीश जानते हैं कि सीएम नहीं बनेंगे: गहलोत ने कहा कि बिहार चुनाव में घोषणा पत्र के समय नीतीश कुमार के हाव-भाव से लग रहा था कि वे जानते हैं कि अब मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे. इसलिए भाजपा का घोषणा पत्र 40 सेकंड में सिमट गया. इससे छोटी प्रेस कॉन्फ्रेंस पहले कभी नहीं हुई. सीएम नीतीश वहां से चले गए. ना घोषणा पत्र को लेकर एक बात कही और ना कोई वादा किया.

पढ़ें: गहलोत बोले- 6 महीने में बदल सकती है स्थिति, राठौड़ ने कहा- जादूगर के साथ भविष्यवक्ता भी हो गए

देश के हालात विकट: गहलोत ने कहा कि देश के हालात कितने विकेट है, सबने देखा है कि महाराष्ट्र में किस तरह से धनबल का प्रयोग हुआ. हरियाणा में इन लोगों ने क्या किया, जबकि लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र में एनडीए साफ हो गया. इंडिया गठबंधन को बढ़त मिली, लेकिन कुछ माह बाद ही ऐसा क्या हुआ कि इंडिया गठबंधन की तमाम पार्टियों ढेर हो गई. आरोप लगाया कि इन लोगों ने गड़बड़ी की थी. खूब धन बल का प्रयोग किया. अंदाजा लगाएं कि लोकतंत्र कहां जा रहा है. गहलोत ने आरोप लगाते हुए कहा कि एनडीए के यही धंधे रहे तो देश के सामने बड़ा खतरा पैदा होगा. देश में लोकतंत्र बचेगा या नहीं बचेगा और बच भी गया तो नाम मात्र का लोकतंत्र रहेगा.

चुनाव आयोग पर निशाना: पूर्व सीएम ने कहा कि आजादी के बाद पहली बार ऐसा हो रहा है, जब चुनाव आयोग की भाषा अलग है. उनकी भाषा में तानाशाही रवैया दिखता है. जब कोई नेता आरोप लगाता है तो उस पर आयोग को केवल इतना कहना था कि निष्पक्ष चुनाव करा रहे हैं लेकिन आयोग राहुल गांधी से शपथ पत्र मांग रहा है.बयानबाजी कर रहा है. भला बुरा कह रहा है. देशवासियों के लिए यह चिंता का विषय होना चाहिए.

अंता में जीत का दावा: पूर्व मुख्यमंत्री गहलोत ने कहा कि अंता विधानसभा उपचुनाव में भाजपा कांग्रेस उम्मीदवार प्रमोद जैन भाया पर उल्टे सीधे आरोप लगा रही जबकि भाया की छवि एक समाज सेवा की है. वे क्षेत्र के लिए खूब काम करते हैं. पशु पक्षियों के लिए अस्पताल खोल दिए. अंता के लोगों के इलाज के बेहतर व्यवस्था की. गायों की सेवा को प्रतिबद्ध है. इसलिए उन्हें अपनी सरकार में गोपालन विभाग का मंत्री बनाया था. उन्होंने अंता सीट पर जीत का दावा किया है.